Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

Что вас ожидает

Святыня Азии

Наша первая остановка — поселок Хужир, где живет большинство островитян. Я расскажу о первых поселенцев и роли Маломорского рыбзавода в судьбе Ольхона. Впереди — визитная карточка острова — скала Шаманка. Здесь, стоя на мысе Бурхан, вы увидите приморский хребет и малое море 🌊, а также ощутите невероятную энергию этого древнего сакрального места, где, согласно поверью, живет хозяин острова. Насладившись панорамой, отправляемся дальше — к Сарайскому пляжу. Прогулка 👣 по золотому песчаному берегу погрузит вас в медитативное уединение и успокоит мысли.

Песчанка

Оказавшись в урочище «Песчаное» вы сразу поймете происхождение названия: нас встретят живописные песчаные дюны. Пока вы будете любоваться этим природным чудом, я открою историю 📖 рыбацкого поселка и рыбоконсервного завода. Покажу, где раньше находились бараки заключенных ГУЛАГа, заброшенные домики и то, что осталось от старинного пирса.

Три легенды

Далее вы посетите три главных мыса Ольхона — Хобой, Три Брата и Шунтэ, которые подарят головокружительные панорамы. Узнаете, за что шаман обратил своих сыновей в камень и почему один из мысов в народе зовется мысом Любви, увидите ритуальные столбы сергэ и познакомитесь с древней религией.

Байкал

Мы заедем к «Хранителю Байкала» — скульптуре современного бурятского скульптора Даши Намдакова, а после в поселке Узуры увидим метеостанцию и поговорим о быте местных. В завершение подъедем к берегу озера — это единственное место острова, где дорога плавно спускается к воде — и прикоснемся к лазури Байкала.

Организационные детали

Я могу встретить вас в а­эро­пор­ту или забрать у гос­ти­ницы в Ир­кут­ске

Экскурсия проходит на ком­фор­табельном мик­ро­ав­то­бусе Honda

Дополнительные расходы

Обед в кафе по вашему желанию

Билеты в Национальный парк 🌳 (Северная часть острова): взрослый — 300 руб., дети до 7 лет — бесплатно

Дополнительные опции

Также возможно продление маршрута (стоимость по договорённости). Двухдневный тур предполагает посещение следующих достопримечательностей: