Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

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Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала

Увидеть самое глубокое озеро, услышать бурятские легенды о шаманах и узнать историю острова

Денис
Денис – Гид из Ольхона
Ольхон — одно из красивейших мест Байкала.

Взору предстанут неповторимые ландшафты и захватывающие панорамные виды озера, побережья и скал.

Я открою вам историю 📖 острова, поделюсь древними легендами и покажу главные достопримечательности: от сказочного пляжа до поселка каторжан, от скандальной скульптуры до величественных мысов.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 24 900 ₽ за экскурсию

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Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала

Что вас ожидает

Святыня Азии
Наша первая остановка — поселок Хужир, где живет большинство островитян. Я расскажу о первых поселенцев и роли Маломорского рыбзавода в судьбе Ольхона. Впереди — визитная карточка острова — скала Шаманка. Здесь, стоя на мысе Бурхан, вы увидите приморский хребет и малое море 🌊, а также ощутите невероятную энергию этого древнего сакрального места, где, согласно поверью, живет хозяин острова. Насладившись панорамой, отправляемся дальше — к Сарайскому пляжу. Прогулка 👣 по золотому песчаному берегу погрузит вас в медитативное уединение и успокоит мысли.

Песчанка
Оказавшись в урочище «Песчаное» вы сразу поймете происхождение названия: нас встретят живописные песчаные дюны. Пока вы будете любоваться этим природным чудом, я открою историю 📖 рыбацкого поселка и рыбоконсервного завода. Покажу, где раньше находились бараки заключенных ГУЛАГа, заброшенные домики и то, что осталось от старинного пирса.

Три легенды
Далее вы посетите три главных мыса Ольхона — Хобой, Три Брата и Шунтэ, которые подарят головокружительные панорамы. Узнаете, за что шаман обратил своих сыновей в камень и почему один из мысов в народе зовется мысом Любви, увидите ритуальные столбы сергэ и познакомитесь с древней религией.

Байкал
Мы заедем к «Хранителю Байкала» — скульптуре современного бурятского скульптора Даши Намдакова, а после в поселке Узуры увидим метеостанцию и поговорим о быте местных. В завершение подъедем к берегу озера — это единственное место острова, где дорога плавно спускается к воде — и прикоснемся к лазури Байкала.

Организационные детали

  • Я могу встретить вас в а­эро­пор­ту или забрать у гос­ти­ницы в Ир­кут­ске
  • Экскурсия проходит на ком­фор­табельном мик­ро­ав­то­бусе Honda

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе по вашему желанию
  • Билеты в Национальный парк 🌳 (Северная часть острова): взрослый — 300 руб., дети до 7 лет — бесплатно

Дополнительные опции

Также возможно продление маршрута (стоимость по договорённости). Двухдневный тур предполагает посещение следующих достопримечательностей:

  • Озе­ро Ша­ра-Нур
  • Падь Иди­ба
  • Падь Таш­ки­ней
  • Ку­рыкан­ская сте­на на мы­се Хор­гой
  • По­лу­ос­тров Ко­былья Го­лова и озе­ро Ну­ху-Нур
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Я — Денис. И я за­нима­юсь ту­риз­мом в При­бай­калье бо­лее 10 лет. Люб­лю род­ные края, пу­тешес­твую по Си­бири и Мон­го­лии сво­им хо­дом — на ма­шине и пеш­ком. Организую путешествия по Байкалу и не только. Оль­хон, Ма­лое Мо­ре, Бар­гу­зин­ская до­лина, Свя­той нос, Чи­выр­куй­ский за­лив, Ар­шан, Тун­кин­ская до­лина: ми­нераль­ные ис­точни­ки, во­допа­ды, вул­ка­ны, об­серва­тории, го­ры Са­яны, Се­вер Бай­ка­ла. Се­веро­бай­каль­ск, БАМ, тер­маль­ные ис­точни­ки Го­уд­же­кит, Дзе­лин­да, Та­жеран­ские сте­пи, Ма­лень­кая Мон­го­лия, до­лина ка­мен­ных ду­хов, Мра­мор­ный карь­ер, Мун­ку-Сар­дык, Улан-Удэ и юг Бу­рятии, Мон­го­лия и многое другое.
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