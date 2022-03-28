ежедневно в 10:00

Вам предстоит увлекательное путешествие по бесконечно красивому льду великого озера. От Малого моря или Ольхона вы отправитесь в залив Загли, расположенный в южной оконечности острова. Увидите кристальный лед и послушаете треск Байкала, полюбуетесь красивым закатом, ощутите в полной мере энергетику таинственного острова и сможете сделать невероятные фотографии на память.
(без агрессивного вмешательства в окружающую среду)
Несмотря на полевые условия, лагерь обеспечен всем необходимым для комфортного проживания. Мы продумали логичное зонирование территории: здесь размещены четыре теплые юрты (отапливаются до 17-20°) и две просторные палатки для рыбалки и ночевки гостей, в которых можно стоять в полный рост, кухня, теплые биотуалеты, гамаки для отдыха и атмосферных снимков, хоккейная площадка и костровая зона для душевных посиделок.