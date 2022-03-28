ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

Потрясающий мир зимнего Байкала

Вам предстоит увлекательное путешествие по бесконечно красивому льду великого озера. От Малого моря или Ольхона вы отправитесь в залив Загли, расположенный в южной оконечности острова. Увидите кристальный лед и послушаете треск Байкала, полюбуетесь красивым закатом, ощутите в полной мере энергетику таинственного острова и сможете сделать невероятные фотографии на память.

Островок цивилизации в диких условиях

(без агрессивного вмешательства в окружающую среду)

Несмотря на полевые условия, лагерь обеспечен всем необходимым для комфортного проживания. Мы продумали логичное зонирование территории: здесь размещены четыре теплые юрты (отапливаются до 17-20°) и две просторные палатки для рыбалки и ночевки гостей, в которых можно стоять в полный рост, кухня, теплые биотуалеты, гамаки для отдыха и атмосферных снимков, хоккейная площадка и костровая зона для душевных посиделок.

Как проходит экскурсия

Размещение в лагере . Приезжаем к 09:40, вас встретят наши заботливые гиды-рыбаки и проводят в теплые юрты, где вы оставите свои вещи и немного передохнете с дороги.

. Приезжаем к 09:40, вас встретят наши заботливые гиды-рыбаки и проводят в теплые юрты, где вы оставите свои вещи и немного передохнете с дороги. Рыбалка под руководством профессионалов . Наши знатоки поделятся опытом подледной рыбалки, расскажут, какая рыба водится в местных водах, объяснят особенности использования удочки и помогут подобрать снасти. Мы предусмотрели запас снастей на все случаи жизни, поэтому всегда сможем поделиться с всем необходимым для ловли!

. Наши знатоки поделятся опытом подледной рыбалки, расскажут, какая рыба водится в местных водах, объяснят особенности использования удочки и помогут подобрать снасти. Мы предусмотрели запас снастей на все случаи жизни, поэтому всегда сможем поделиться с всем необходимым для ловли! Обед и мастер-классы . Около 13:00 для вас приготовят вкусный обед на свежем воздухе. Вы отведаете блюда, приготовленные нашим поваром, если захотите, приготовим и ваш улов на мангале. А параллельно проведем мастер-классы по копчению рыбы, приготовлению «расколодки» (байкальской строганины) и вялению рыбы на морозе.

. Около 13:00 для вас приготовят вкусный обед на свежем воздухе. Вы отведаете блюда, приготовленные нашим поваром, если захотите, приготовим и ваш улов на мангале. А параллельно проведем мастер-классы по копчению рыбы, приготовлению «расколодки» (байкальской строганины) и вялению рыбы на морозе. Развлечения в лагере . Вы сможете покататься на коньках по самому большому импровизированному катку (весь инвентарь предоставим); поиграть в хоккей; посмотреть подводный мир «в прямом эфире» и сделать невероятные снимки в специальной фотозоне.

. Вы сможете покататься на коньках по самому большому импровизированному катку (весь инвентарь предоставим); поиграть в хоккей; посмотреть подводный мир «в прямом эфире» и сделать невероятные снимки в специальной фотозоне. Посиделки у костра . Незаметно день подойдет к концу. Вечером устроим ужин с душевными разговорами и песнями под гитару. Вы сможете полюбоваться байкальскими красотами, лежа в шезлонге у костра, прогуляться по льду, насладиться полной тишиной и рассмотреть невероятно красивое ночное небо с россыпью звезд.

. Незаметно день подойдет к концу. Вечером устроим ужин с душевными разговорами и песнями под гитару. Вы сможете полюбоваться байкальскими красотами, лежа в шезлонге у костра, прогуляться по льду, насладиться полной тишиной и рассмотреть невероятно красивое ночное небо с россыпью звезд. Ночевка на льду и незабываемый рассвет. Пришло время расположиться на удобных раскладушках в теплой кемпинговой палатке и набираться сил после насыщенного дня. Около 8 утра вы встретите чудесный байкальский рассвет и выпьете горячего чаю с печеньками. Затем у вас будет еще пара часов, чтобы порыбачить: ранним утром — самый лучший клев! А в 10:00 отправимся в обратный путь, к вашим отелям.

Организационные детали