Любовь проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие по южной части острова Ольхон

Раствориться в красоте Байкала и рассмотреть природные сокровища сакрального острова

Любовь
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Любовь – представитель гидов
Южная часть острова Ольхон за один день вдохновит и исследователей, и созерцателей байкальской природы.

Вы покорите Харгойский перевал и зеленые скалы замка Хулы, увидите места силы буддистов, попробуете уху из свежего омуля и, если нам повезет, встретите диких лошадей.

Байкал предстанет перед вами настоящим хозяином Сибири — мощным, сакральным и живописным.

2000 за человека

Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон

Что вас ожидает

Природные красоты южной части Ольхона
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один насыщенный день вы увидите и посетите:

  • Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.
  • Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления
  • Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала
  • Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы
  • Замок Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником

В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться: вода здесь всегда необычайно теплая для Байкала. Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. И всё это — на живописном берегу Байкала!

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Поездка начинается уже на острове Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
  • В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
  • По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, обед
  • Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк (100 руб. с человека) и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура у места вашего проживания в Хужире.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Любовь
Любовь
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!
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Любовь проводит ещё 1 экскурсию

Байкал: путешествие по острову ОльхонБайкал: путешествие по острову ОльхонБайкал: путешествие по острову Ольхон
11700 за экскурсию
6 часов
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Приглашаю проехать вокруг таинственного живописного Ольхона! Это остров гигантских скал, песчаных дюн, степей, хвойных лесов и удивительного зимнего льда. Путешествовать вы будете на УАЗе «буханке», самом незаменимом транспорте в российской глубинке, в сопровождении водителя и гида (по желанию).

Экскурсии по пригородам Ольхона

Байкал: путешествие на мыс ХобойБайкал: путешествие на мыс ХобойБайкал: путешествие на мыс Хобой
3000 за человека
8 часов
С воды и суши рассмотреть панорамы моря Сибири и добраться до северной точки острова Ольхон
Это путешествие — редкая возможность за один день рассмотреть сакральный Ольхон с воды и с суши. На корабле вы проплывете вдоль северной части острова, слушая истории Байкала, обойдете мыс Хобой и в одной из бухт пересядете на автомобиль. А затем увидите уникальные ландшафты Ольхона уже с высоты обрывистого берега.

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