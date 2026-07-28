читать дальше уменьшить действительно насыщенной историей, его культурой, традициями. Это круто. Экскурсовод просто прелесть: динамично, информационно, интенсивно, интересно, даже не так, впечатляюще. И все это про Омск за 2 часа. Я в восторге!!!!

Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с таким самобытным калоритом и