Экскурсии по Омской области

Экскурсии в городах Омской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Омской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Омск

Индивидуальные экскурсии

Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
3500
за чел.
Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на
Омск
1900-1945 годы - Историческая прогулка по Омску
1900-1945 годы - Историческая прогулка по Омску
3980
за чел.
Готовы узнать самые главные тайны Белого Омска и понять, как жил город в период Гражданской и Великой Отечественной войн
Омск
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
3980
за чел.
Будем детально исследовать неприметные локации, строения, скрытые нюансы - перед нашими глазами предстанет неизведанная
Омск
Узнать Омск за 2 часа
Узнать Омск за 2 часа
5
1 отзыв
3980
за чел.
Я ознакомлю вас с историей Омска и расскажу об известных личностях, судьбы которых были связаны с этим городом
Омск
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
3000
за чел.
Вы приехали в наш город
Омск
Страусиная ферма в Омске
Страусиная ферма в Омске
4000
за всё
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Омск
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История
Квест-экскурсия Шерлок Холмс: Омская История
500
за всё
Туманный Омск полон загадок, но Ватсон успел кое-что узнать о тех людях, история которых стала
Омск
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Прогулка по самым красивым местам города Омска
5
1 отзыв
5600
за всё
Омск
Загадка засыпанного Омска
Загадка засыпанного Омска
4.7
3 отзыва
5000
за всё
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Омск

Групповые экскурсии

Курумбельская степь
Курумбельская степь
8000
за чел.
Курумбельская степь представляет из себя плоскую равнину с озёрными впадинами
Омск
Mit Liebe aus Asowo - гастрономический тур в селе Азово
Mit Liebe aus Asowo - гастрономический тур в селе Азово
2600
за чел.
Гастрономическое удовольствие в немецком селе Азово
Омск

Обзорные по городам

Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
3500
за чел.
Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на
Омск
Узнать Омск за 2 часа
Узнать Омск за 2 часа
5
1 отзыв
3980
за чел.
Я ознакомлю вас с историей Омска и расскажу об известных личностях, судьбы которых были связаны с этим городом
Омск
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
3000
за чел.
Вы приехали в наш город
Омск
Омск - «третья столица России»
Омск - «третья столица России»
4.8
5 отзывов
5600
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Омск
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
4.6
40 отзывов
4000
за всё
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Омск

Туры на автомобиле

Страусиная ферма в Омске
Страусиная ферма в Омске
4000
за всё
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Омск
Загадка засыпанного Омска
Загадка засыпанного Омска
4.7
3 отзыва
5000
за всё
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Омск
Омск - «третья столица России»
Омск - «третья столица России»
4.8
5 отзывов
5600
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Омск
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
4.6
40 отзывов
4000
за всё
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Омск

Гастрономические туры

Mit Liebe aus Asowo - гастрономический тур в селе Азово
Mit Liebe aus Asowo - гастрономический тур в селе Азово
2600
за чел.
Гастрономическое удовольствие в немецком селе Азово
Омск

Последние отзывы об экскурсиях по Омской области

  • А
    Андрей
    28 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Экскурсия чётко соответствует заявленному. Это будет экскурсия на автомобиле не больше, но и не меньше. То есть вы будете любоваться городом из окна авто. Плюсы - можно посмотреть много, минусы - из окна авто а не на локации. Впрочем если вы хотите где-то остановиться и сделать фото, то гид остановится. Владимир много знает о своём городе, о его истории, рассказывает интересно. Поставил 4, потому что экскурсия отличается от классического обзорного похода с гидом. Немного не хватает момента "пощупать руками и сделать фото". Это не хорошо и не плохо. Просто будьте готовы. Как рассказчик Владимир что называется "в теме". Опять же если у вас есть пожелания, то озвучьте их гиду сразу и уверен, что будет все под ваши запросы.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Омск - «третья столица России»
    Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию!
  • Н
    Наталия
    7 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Плюсы: пунктуальность, цена и маршрут Минусы: мне не хватило глубины знаний (Владимир - не профессионал, а любитель (он сам это признал в разговоре). Формат экскурсии подходит для тех, кто любит мистику
  • Е
    Елизавета
    22 марта 2022
    4
    Отзыв на: Загадка засыпанного Омска
    Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли можно найти при обычной экскурсии. Увлечённый, неординарный человек, для которого, прежде всего, важен и интересен сам процесс узнавания истории, чем, возможно, рассказ! Если же вам ближе более классическое представление об экскурсии, вам не близки загадки, изотерика, то могут возникнуть вопросы, т к ожидания могут не сойтись с реальностью😊. Мне не хватило более интересного повествования (но это на мой критический взгляд - были определённые ожидания после подобных экскурсий 😉). Очень много интересных, редких фотографий (вряд ли их увидишь у каждого гида) через которые прикасаешься к истории Омска! Спасибо за эту возможность!
  • Е
    Елена
    14 января 2022
    5
    Отзыв на: Загадка засыпанного Омска
    Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
  • И
    Ирина
    7 января 2022
    5
    Отзыв на: Загадка засыпанного Омска
    Владимир очень интересно рассказывает об истории Омска, приводит много важных фактов из истории города, которые не найдешь в интернете. Экскурсия проходит очень увлекательно, так что время летит не заметно. Рекомендую всем, у кого есть время и желание, посетить эту экскурсию.
  • С
    Светлана
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Интереснейшая и увлекательная автомобильная экскурсия по городу Омск. Очень рекомендую гостям города и местным жителям, просто туристам и тем, кто интересуется историей. Множество необычных фактов о городе, которые не прочтёшь в путеводителе. За 2 часа посмотрели главные достопримечательности города, познакомились с уникальными зданиями и сооружениями, посетили все районы города! Огромное спасибо Владимиру за интересную подачу материала и чудесное знакомство с Омском!
  • Е
    Елена
    8 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Отличная экскурсия, очень рекомендую для знакомства с городом. Владимир рассказал и показал много интересных подробностей про город и его историю, даже более тех, которые обычно включены в стандартные экскурсии. Проходит очень динамично и комфортно.
  • А
    Александр
    30 октября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Хороший гид и водитель авто в одном лице. Спасибо.
  • А
    Александр
    16 октября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Ваще классно!))) Я думал, ну, Омск и Омск, а оно вон оно как. Спасибо за экскурсию. Ни одного негативного момента не назову. Гид отличный!
  • В
    Вячеслав
    4 октября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Большое спасибо Владимиру за отличную экскурсию!! Благодаря нему мы поняли, насколько Омск самобытный, душевный, многоликий! Вернусь обязательно ещё раз!
  • А
    Андрей
    13 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Очень профессиональный и увлеченный гид. Я узнал об Омске много неожиданного для себя.
  • А
    Анастасия
    6 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Человек, пусть и не профессиональный гид, но видно, что очень любит свой город, его историю, находится в постоянном поиске новых фактов из истории. Получили с дочерью массу удовольствия от поездки.
  • С
    Сергей
    5 сентября 2021
    4
    Отзыв на: Омск - «третья столица России»
    В целом всё хорошо. Для быстрого Знакомства с городом самое то.
  • Н
    Наталья
    21 августа 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Очень понравился город!!! А все потому, что его показывал человек, который любит город и знает о нем очень много. А ещё у хорошего гида есть неоценимый талант - ему самому интересно узнавать о своём городе новое и разбираться в истории. Спасибо, Владимир.
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Большое спасибо Владимиру за серьёзное отношение к делу и глубокое изучение истории.
  • Р
    Роман
    15 августа 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Отличная экскурсия по Омску, для нас, уже походивших по центру, но не знающих истории этих мест было очень интересно. Спасибо Владимир!
  • С
    Сергей
    4 августа 2021
    5
    Отзыв на: Омск - «третья столица России»
    Бронировал экскурсию для тещи-пу тешественницы день ее рождения, координация был отличной, Сергей был на связи, заранее пришли контакты самого экскурсовода Ольги, клиента забрали с места дислокации just in time. И да - в отличие от альтернативных вариантов - никаких "теорий заговоров":)
  • К
    Кристина
    5 июля 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Очень хорошая и, я бы сказала, самобытная экскурсия) по-другому посмотрела на город. Спасибо Владимиру!
  • Е
    Екатерина
    2 июля 2021
    4
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Мне показалось, что в экскурсию не вошло посещение монастыря. Или я не очень внимательно ознакомилась с предлагаемыми местами при заказе экскурсии. Экскурсовод знает материал, мы нашли интересными темы по истории жизни в Омске наших родственников, которые были депортированы с Волги в Омск. Спасибо вашим работникам за заботу о экскурсантах. Нам было интересно.
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