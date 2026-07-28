Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Омской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Индивидуальные экскурсии
от
24000
₽
за всё
Побывать в колоритной сибирской глубинке и понаблюдать за экзотическими животными
8000
₽
за всё
Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов
от
5072
₽
за всё
Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
6000
₽
за всё
Сравнить современный город с архивными снимками за 150 лет
5
1 отзыв
22536
₽
за всё
Сельские тропы, необычный берег и легенды, что стали частью пейзажа
5
1 отзыв
10000
₽
за всё
Пройти по следам белого адмирала и проанализировать исторические документы вместе с нейросетью
8000
₽
за всё
Познакомиться с местами, где Фёдор Михайлович преобразился в писателя мирового масштаба
5
2 отзыва
4000
₽
за всё
Приглашаю на двухчасовую обзорную пешеходную экскурсию по Омску — самому солнечному городу России и культурной столице 2026 года. Мы увидим главные до...
Групповые экскурсии
3300
₽
за чел.
Путешествие сквозь историю, память и вкус Сибири
2500
₽
за чел.
Перенестись в 1918 год и оказаться в центре событий, которые могли изменить судьбу царской семьи
2500
₽
за чел.
Сделать сувенир с нотами омской яблоньки или свежестью сибирского воздуха
1600
₽
за чел.
Приглашаем вас на прогулку по купеческому Омску середины XIX века. Вы пройдете по Любинскому проспекту, узнаете истории местных купцов и ощутите атмос...
830
₽
за чел.
Вы отправитесь на аудиоэкскурсию по историческому центру Омска — от Омской крепости до наших дней. Увидим здания XVIII–XXI веков: крепостные строения,...
4.7
14 отзывов
1000
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города и погулять по уютным улочкам
5
4 отзыва
1260
₽
за чел.
Изучить необычные достопримечательности микрорайона за ж/д вокзалом Омска
Обзорные по городам
8000
₽
за всё
Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов
от
5072
₽
за всё
Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
5
13 отзывов
4600
₽
за всё
Исследовать исторические места и знаковые достопримечательности
830
₽
за чел.
Вы отправитесь на аудиоэкскурсию по историческому центру Омска — от Омской крепости до наших дней. Увидим здания XVIII–XXI веков: крепостные строения,...
5
3 отзыва
6500
₽
за всё
Узнать, как Архиерейский дом стал серым, и рассмотреть красивые иконы в соборе
5
7 отзывов
6500
₽
за всё
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
4.7
14 отзывов
1000
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города и погулять по уютным улочкам
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Отправьтесь на пешеходную экскурсию по старому Омску и перенеситесь в XIX век — эпоху расцвета города. Узнайте, как из военного укрепления он стал кул...
Билеты
5
1 отзыв
5920
₽
за всё
Купить «билет в детство» и изучить город сквозь трамвайное окно
Водные прогулки
5
5 отзывов
7000
₽
за всё
Открыть неожиданные страницы городской и музыкальной летописи Омска
Туры на автомобиле
от
24000
₽
за всё
Побывать в колоритной сибирской глубинке и понаблюдать за экзотическими животными
6000
₽
за всё
Сравнить современный город с архивными снимками за 150 лет
5
1 отзыв
22536
₽
за всё
Сельские тропы, необычный берег и легенды, что стали частью пейзажа
5
1 отзыв
10000
₽
за всё
Пройти по следам белого адмирала и проанализировать исторические документы вместе с нейросетью
8000
₽
за чел.
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
3.7
3 отзыва
18000
₽
за всё
Отправиться в южную часть Омской области и запечатлеть красоту её пейзажей
5
8 отзывов
10000
₽
за всё
Окунуться в тёплую воду в любое время года и услышать историю города по пути
5
5 отзывов
7000
₽
за всё
Открыть неожиданные страницы городской и музыкальной летописи Омска
5
1 отзыв
7070
₽
за всё
Узнать старый Омск с помощью современных технологий
Гастрономические туры
2500
₽
за чел.
Сделать сувенир с нотами омской яблоньки или свежестью сибирского воздуха
8000
₽
за всё
Приглашаю вас на экскурсию по омским производствам и гастрономии. Мы узнаем, как из купеческих лавок вырос современный бизнес, услышим историю первой ...
Последние отзывы об экскурсиях по Омской области
Ш
Дата посещения: 24 июл 2026
Спасибо гиду Элине за интересное путешествие по городу! Приятная девушка и очень компетентный гид!❤️
Вам был полезен этот отзыв?
У
Дата посещения: 28 фев 2026
Все очень понравилось, спасибо огромное! 👍👍👍
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 16 ноя 2025
Удобно. Интересно. Профессионально.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 16 авг 2025
Вчера съездила на экскурсию в Ачинский монастырь.
Очень необычное место... Место Силы ✨ Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов
Очень необычное место... Место Силы ✨ Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 15 мая 2025
Очень интересно, мне с Вами просто повезло!)
Вам был полезен этот отзыв?
отличная состоялась прогулка по центру Омска, интересная, информативная и легкая одновременная. Из небольшой казалось прогулки узнали очень много про Омск его достопримечательности и Федора Михайловича Достоевского.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии по Омску с душевным экскурсоводом Еленой. Она знает очень хорошо свой город, а главное она его очень
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Юлия настоящий профессионал! Экскурсию провела просто чудесно, смогла заинтересовать даже шестилетнего мальчишку, это с учетом того, что таких непосредственно вообще
Вам был полезен этот отзыв?
С
Замечательная экскурсия, очень душевный и знающий экскурсовод. Узнали много потрясающих фактов об истории Омска и вообще России. Увлечённо и заразительно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с таким самобытным калоритом и
+4
Вам был полезен этот отзыв?