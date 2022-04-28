Экскурсии в городах Омской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Омской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
3500
₽
за чел.
Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на
3980
₽
за чел.
Готовы узнать самые главные тайны Белого Омска и понять, как жил город в период Гражданской и Великой Отечественной войн
3980
₽
за чел.
Будем детально исследовать неприметные локации, строения, скрытые нюансы - перед нашими глазами предстанет неизведанная
5
1 отзыв
3980
₽
за чел.
Я ознакомлю вас с историей Омска и расскажу об известных личностях, судьбы которых были связаны с этим городом
4000
₽
за всё
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
500
₽
за всё
Туманный Омск полон загадок, но Ватсон успел кое-что узнать о тех людях, история которых стала
4.7
3 отзыва
5000
₽
за всё
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Групповые экскурсии
8000
₽
за чел.
Курумбельская степь представляет из себя плоскую равнину с озёрными впадинами
2600
₽
за чел.
Гастрономическое удовольствие в немецком селе Азово
Обзорные по городам
3500
₽
за чел.
Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на
5
1 отзыв
3980
₽
за чел.
Я ознакомлю вас с историей Омска и расскажу об известных личностях, судьбы которых были связаны с этим городом
4.8
5 отзывов
5600
₽
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
4.6
40 отзывов
4000
₽
за всё
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Туры на автомобиле
4000
₽
за всё
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
4.7
3 отзыва
5000
₽
за всё
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
4.8
5 отзывов
5600
₽
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
4.6
40 отзывов
4000
₽
за всё
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Гастрономические туры
2600
₽
за чел.
Гастрономическое удовольствие в немецком селе Азово
Последние отзывы об экскурсиях по Омской области
- ААндрей28 апреля 2022Экскурсия чётко соответствует заявленному. Это будет экскурсия на автомобиле не больше, но и не меньше. То есть вы будете любоваться городом из окна авто. Плюсы - можно посмотреть много, минусы - из окна авто а не на локации. Впрочем если вы хотите где-то остановиться и сделать фото, то гид остановится. Владимир много знает о своём городе, о его истории, рассказывает интересно. Поставил 4, потому что экскурсия отличается от классического обзорного похода с гидом. Немного не хватает момента "пощупать руками и сделать фото". Это не хорошо и не плохо. Просто будьте готовы. Как рассказчик Владимир что называется "в теме". Опять же если у вас есть пожелания, то озвучьте их гиду сразу и уверен, что будет все под ваши запросы.
- ЕЕкатерина15 апреля 2022Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию!
- ННаталия7 апреля 2022Плюсы: пунктуальность, цена и маршрут Минусы: мне не хватило глубины знаний (Владимир - не профессионал, а любитель (он сам это признал в разговоре). Формат экскурсии подходит для тех, кто любит мистику
- ЕЕлизавета22 марта 2022Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли можно найти при обычной экскурсии. Увлечённый, неординарный человек, для которого, прежде всего, важен и интересен сам процесс узнавания истории, чем, возможно, рассказ! Если же вам ближе более классическое представление об экскурсии, вам не близки загадки, изотерика, то могут возникнуть вопросы, т к ожидания могут не сойтись с реальностью😊. Мне не хватило более интересного повествования (но это на мой критический взгляд - были определённые ожидания после подобных экскурсий 😉). Очень много интересных, редких фотографий (вряд ли их увидишь у каждого гида) через которые прикасаешься к истории Омска! Спасибо за эту возможность!
- ЕЕлена14 января 2022Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
- ИИрина7 января 2022Владимир очень интересно рассказывает об истории Омска, приводит много важных фактов из истории города, которые не найдешь в интернете. Экскурсия проходит очень увлекательно, так что время летит не заметно. Рекомендую всем, у кого есть время и желание, посетить эту экскурсию.
- ССветлана6 января 2022Интереснейшая и увлекательная автомобильная экскурсия по городу Омск. Очень рекомендую гостям города и местным жителям, просто туристам и тем, кто интересуется историей. Множество необычных фактов о городе, которые не прочтёшь в путеводителе. За 2 часа посмотрели главные достопримечательности города, познакомились с уникальными зданиями и сооружениями, посетили все районы города! Огромное спасибо Владимиру за интересную подачу материала и чудесное знакомство с Омском!
- ЕЕлена8 ноября 2021Отличная экскурсия, очень рекомендую для знакомства с городом. Владимир рассказал и показал много интересных подробностей про город и его историю, даже более тех, которые обычно включены в стандартные экскурсии. Проходит очень динамично и комфортно.
- ААлександр30 октября 2021Хороший гид и водитель авто в одном лице. Спасибо.
- ААлександр16 октября 2021Ваще классно!))) Я думал, ну, Омск и Омск, а оно вон оно как. Спасибо за экскурсию. Ни одного негативного момента не назову. Гид отличный!
- ВВячеслав4 октября 2021Большое спасибо Владимиру за отличную экскурсию!! Благодаря нему мы поняли, насколько Омск самобытный, душевный, многоликий! Вернусь обязательно ещё раз!
- ААндрей13 сентября 2021Очень профессиональный и увлеченный гид. Я узнал об Омске много неожиданного для себя.
- ААнастасия6 сентября 2021Экскурсия очень понравилась. Человек, пусть и не профессиональный гид, но видно, что очень любит свой город, его историю, находится в постоянном поиске новых фактов из истории. Получили с дочерью массу удовольствия от поездки.
- ССергей5 сентября 2021В целом всё хорошо. Для быстрого Знакомства с городом самое то.
- ННаталья21 августа 2021Очень понравился город!!! А все потому, что его показывал человек, который любит город и знает о нем очень много. А ещё у хорошего гида есть неоценимый талант - ему самому интересно узнавать о своём городе новое и разбираться в истории. Спасибо, Владимир.
- ТТатьяна19 августа 2021Большое спасибо Владимиру за серьёзное отношение к делу и глубокое изучение истории.
- РРоман15 августа 2021Отличная экскурсия по Омску, для нас, уже походивших по центру, но не знающих истории этих мест было очень интересно. Спасибо Владимир!
- ССергей4 августа 2021Бронировал экскурсию для тещи-пу тешественницы день ее рождения, координация был отличной, Сергей был на связи, заранее пришли контакты самого экскурсовода Ольги, клиента забрали с места дислокации just in time. И да - в отличие от альтернативных вариантов - никаких "теорий заговоров":)
- ККристина5 июля 2021Очень хорошая и, я бы сказала, самобытная экскурсия) по-другому посмотрела на город. Спасибо Владимиру!
- ЕЕкатерина2 июля 2021Мне показалось, что в экскурсию не вошло посещение монастыря. Или я не очень внимательно ознакомилась с предлагаемыми местами при заказе экскурсии. Экскурсовод знает материал, мы нашли интересными темы по истории жизни в Омске наших родственников, которые были депортированы с Волги в Омск. Спасибо вашим работникам за заботу о экскурсантах. Нам было интересно.