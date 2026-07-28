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Экскурсии по Омской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Омской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Омск

Индивидуальные экскурсии

Из Омска навстречу старине: Большеречье
Из Омска навстречу старине: Большеречье
от
24000
за всё
Побывать в колоритной сибирской глубинке и понаблюдать за экзотическими животными
Омск
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
8000
за всё
Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов
Омск
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
от
5072
за всё
Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
Омск
Омск в кадре: обзорная экскурсия и фотохроника 1855-2005 годов
Омск в кадре: обзорная экскурсия и фотохроника 1855-2005 годов
6000
за всё
Сравнить современный город с архивными снимками за 150 лет
Омск
Прогулка по Омску Михаила Врубеля
Прогулка по Омску Михаила Врубеля
6500
за всё
Пройти по местам, где рождалась история художника
Омск
Старинное село Серебряное (из Омска)
Старинное село Серебряное (из Омска)
5
1 отзыв
22536
за всё
Сельские тропы, необычный берег и легенды, что стали частью пейзажа
Омск
Из архива Колчака. Финал будет в Омске
Из архива Колчака. Финал будет в Омске
5
1 отзыв
10000
за всё
Пройти по следам белого адмирала и проанализировать исторические документы вместе с нейросетью
Омск
Достоевский. Омск
Достоевский. Омск
8000
за всё
Познакомиться с местами, где Фёдор Михайлович преобразился в писателя мирового масштаба
Омск
Солнечное сердце Омска: пешеходная экскурсия по культурной столице-2026
Солнечное сердце Омска: пешеходная экскурсия по культурной столице-2026
5
2 отзыва
4000
за всё
Приглашаю на двухчасовую обзорную пешеходную экскурсию по Омску — самому солнечному городу России и культурной столице 2026 года. Мы увидим главные до...
Омск

Групповые экскурсии

Прогулка на яхте по Иртышу
Прогулка на яхте по Иртышу
2900
за чел.
Взглянуть на Омск с воды и познакомиться с его историей
Омск
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)
3300
за чел.
Путешествие сквозь историю, память и вкус Сибири
Омск
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
2500
за чел.
Перенестись в 1918 год и оказаться в центре событий, которые могли изменить судьбу царской семьи
Омск
Аромат Омска: мастер-класс по созданию свечи с запахом вашего путешествия
Аромат Омска: мастер-класс по созданию свечи с запахом вашего путешествия
2500
за чел.
Сделать сувенир с нотами омской яблоньки или свежестью сибирского воздуха
Омск
Групповая пешеходная экскурсия «Омск купеческий» за 2 часа
Групповая пешеходная экскурсия «Омск купеческий» за 2 часа
1600
за чел.
Приглашаем вас на прогулку по купеческому Омску середины XIX века. Вы пройдете по Любинскому проспекту, узнаете истории местных купцов и ощутите атмос...
Омск
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом сквозь годы
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом сквозь годы
830
за чел.
Вы отправитесь на аудиоэкскурсию по историческому центру Омска — от Омской крепости до наших дней. Увидим здания XVIII–XXI веков: крепостные строения,...
Омск
Омский ликбез: обзорная экскурсия
Омский ликбез: обзорная экскурсия
4.7
14 отзывов
1000
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города и погулять по уютным улочкам
Омск
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
5
4 отзыва
1260
за чел.
Изучить необычные достопримечательности микрорайона за ж/д вокзалом Омска
Омск

Обзорные по городам

Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
8000
за всё
Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов
Омск
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
от
5072
за всё
Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
Омск
Экспресс-экскурсия по центру Омска
Экспресс-экскурсия по центру Омска
5
13 отзывов
4600
за всё
Исследовать исторические места и знаковые достопримечательности
Омск
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом сквозь годы
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом сквозь годы
830
за чел.
Вы отправитесь на аудиоэкскурсию по историческому центру Омска — от Омской крепости до наших дней. Увидим здания XVIII–XXI веков: крепостные строения,...
Омск
Вдоль по улице Тарской
Вдоль по улице Тарской
5
3 отзыва
6500
за всё
Узнать, как Архиерейский дом стал серым, и рассмотреть красивые иконы в соборе
Омск
Знакомьтесь, Омск
Знакомьтесь, Омск
5
7 отзывов
6500
за всё
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Омск
Омский ликбез: обзорная экскурсия
Омский ликбез: обзорная экскурсия
4.7
14 отзывов
1000
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города и погулять по уютным улочкам
Омск
Омск купеческий: экскурсия-прогулка по городу
Омск купеческий: экскурсия-прогулка по городу
5
1 отзыв
7000
за всё
Отправьтесь на пешеходную экскурсию по старому Омску и перенеситесь в XIX век — эпоху расцвета города. Узнайте, как из военного укрепления он стал кул...
Омск
Пешком по Питеру, но в Омске
Пешком по Питеру, но в Омске
10000
за всё
Обнаружить схожесть города на Иртыше с городом на Неве
Омск

Билеты

Трамвай № 8: от земли до неба
Трамвай № 8: от земли до неба
5
1 отзыв
5920
за всё
Купить «билет в детство» и изучить город сквозь трамвайное окно
Омск

Водные прогулки

Прогулка на яхте по Иртышу
Прогулка на яхте по Иртышу
2900
за чел.
Взглянуть на Омск с воды и познакомиться с его историей
Омск
По местам Егора Летова
По местам Егора Летова
5
5 отзывов
7000
за всё
Открыть неожиданные страницы городской и музыкальной летописи Омска
Омск

Туры на автомобиле

Из Омска навстречу старине: Большеречье
Из Омска навстречу старине: Большеречье
от
24000
за всё
Побывать в колоритной сибирской глубинке и понаблюдать за экзотическими животными
Омск
Омск в кадре: обзорная экскурсия и фотохроника 1855-2005 годов
Омск в кадре: обзорная экскурсия и фотохроника 1855-2005 годов
6000
за всё
Сравнить современный город с архивными снимками за 150 лет
Омск
Старинное село Серебряное (из Омска)
Старинное село Серебряное (из Омска)
5
1 отзыв
22536
за всё
Сельские тропы, необычный берег и легенды, что стали частью пейзажа
Омск
Из архива Колчака. Финал будет в Омске
Из архива Колчака. Финал будет в Омске
5
1 отзыв
10000
за всё
Пройти по следам белого адмирала и проанализировать исторические документы вместе с нейросетью
Омск
Страусиная ферма в Омске
Страусиная ферма в Омске
8000
за чел.
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Омск
Следы на Юге: фотографии с дороги
Следы на Юге: фотографии с дороги
3.7
3 отзыва
18000
за всё
Отправиться в южную часть Омской области и запечатлеть красоту её пейзажей
Омск
К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
5
8 отзывов
10000
за всё
Окунуться в тёплую воду в любое время года и услышать историю города по пути
Омск
По местам Егора Летова
По местам Егора Летова
5
5 отзывов
7000
за всё
Открыть неожиданные страницы городской и музыкальной летописи Омска
Омск
Омск и тайнопись веков: визуальное путешествие с нейросетью
Омск и тайнопись веков: визуальное путешествие с нейросетью
5
1 отзыв
7070
за всё
Узнать старый Омск с помощью современных технологий
Омск

Гастрономические туры

Аромат Омска: мастер-класс по созданию свечи с запахом вашего путешествия
Аромат Омска: мастер-класс по созданию свечи с запахом вашего путешествия
2500
за чел.
Сделать сувенир с нотами омской яблоньки или свежестью сибирского воздуха
Омск
Сделано в Омске - попробуй на вкус Сибирь
Сделано в Омске - попробуй на вкус Сибирь
8000
за всё
Приглашаю вас на экскурсию по омским производствам и гастрономии. Мы узнаем, как из купеческих лавок вырос современный бизнес, услышим историю первой ...
Омск

Последние отзывы об экскурсиях по Омской области

Ш
Экспресс-экскурсия по центру Омска
Дата посещения: 24 июл 2026
Спасибо гиду Элине за интересное путешествие по городу! Приятная девушка и очень компетентный гид!❤️
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У
Экспресс-экскурсия по центру Омска
Дата посещения: 28 фев 2026
Все очень понравилось, спасибо огромное! 👍👍👍
Все очень понравилось, спасибо огромное! 👍👍👍
Все очень понравилось, спасибо огромное! 👍👍👍
Все очень понравилось, спасибо огромное! 👍👍👍
Все очень понравилось, спасибо огромное! 👍👍👍+1
Все очень понравилось, спасибо огромное! 👍👍👍
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С
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Дата посещения: 16 ноя 2025
Удобно. Интересно. Профессионально.
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Л
К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
Дата посещения: 16 авг 2025
Вчера съездила на экскурсию в Ачинский монастырь.
Очень необычное место... Место Силы ✨ Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов
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по Цельсию.
Вода имеет исцеляющую силу.
Тишина на территории монастыря завораживает...

Владимир очень подробно и детально рассказывал исторические факты об Омске.

Я под приятным впечатлением от экскурсии и для себя решила, что вернусь сюда ещё не один раз!

Благодарю!!!
РЕКОМЕНДУЮ!!!

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М
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Дата посещения: 15 мая 2025
Очень интересно, мне с Вами просто повезло!)
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Людмила
Экспресс-экскурсия по центру Омска
отличная состоялась прогулка по центру Омска, интересная, информативная и легкая одновременная. Из небольшой казалось прогулки узнали очень много про Омск его достопримечательности и Федора Михайловича Достоевского.
отличная состоялась прогулка по центру Омска, интересная, информативная и легкая одновременная. Из небольшой казалось прогулки узнали
отличная состоялась прогулка по центру Омска, интересная, информативная и легкая одновременная. Из небольшой казалось прогулки узнали
отличная состоялась прогулка по центру Омска, интересная, информативная и легкая одновременная. Из небольшой казалось прогулки узнали
отличная состоялась прогулка по центру Омска, интересная, информативная и легкая одновременная. Из небольшой казалось прогулки узнали+1
отличная состоялась прогулка по центру Омска, интересная, информативная и легкая одновременная. Из небольшой казалось прогулки узнали
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Мария
Знакомьтесь, Омск
Были на экскурсии по Омску с душевным экскурсоводом Еленой. Она знает очень хорошо свой город, а главное она его очень
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любит, и готова в любить в него своих гостей. Очень гостеприимная и с обширными знаниями по истории. Очень рекомендую этого экскурсовода!

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Т
Фотопрогулка по Омску
Юлия настоящий профессионал! Экскурсию провела просто чудесно, смогла заинтересовать даже шестилетнего мальчишку, это с учетом того, что таких непосредственно вообще
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трудно держать на протяжении 2 часов. А когда после экскурсии мы поехали на теплоходную прогулку, он, увидев здание G-Drive Арены, сразу же сказал, что нам о нем рассказывали на экскурсии.
фотографии тоже просто чудесные!
огромное спасибо за хорошо проведенное время и с пользой!!! обязательно буду рекомендовать людям, которые поедут в Омск! СПАСИБО!!!

Юлия настоящий профессионал! Экскурсию провела просто чудесно, смогла заинтересовать даже шестилетнего мальчишку, это с учетом того,
Юлия настоящий профессионал! Экскурсию провела просто чудесно, смогла заинтересовать даже шестилетнего мальчишку, это с учетом того,
Юлия настоящий профессионал! Экскурсию провела просто чудесно, смогла заинтересовать даже шестилетнего мальчишку, это с учетом того,
Юлия настоящий профессионал! Экскурсию провела просто чудесно, смогла заинтересовать даже шестилетнего мальчишку, это с учетом того,
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С
Вдоль по улице Тарской
Замечательная экскурсия, очень душевный и знающий экскурсовод. Узнали много потрясающих фактов об истории Омска и вообще России. Увлечённо и заразительно
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рассказывает о крае, о людях, которые сыграли свою роль в его становлении. Личное отношение Елены к тому, о чем она рассказывала, порой выглядело очень трогательно. Она очень заботливо отнеслась к нам, экскурсия проходила в экстремально жаркую погоду, все маршруты и остановки были в тенистых местах, мы были заранее предупреждены о необходимости иметь подходящую одежду и воду с собой.

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Е
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с таким самобытным калоритом и
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действительно насыщенной историей, его культурой, традициями. Это круто. Экскурсовод просто прелесть: динамично, информационно, интенсивно, интересно, даже не так, впечатляюще. И все это про Омск за 2 часа. Я в восторге!!!!

Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с+4
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с
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