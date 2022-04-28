А Андрей 4 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Экскурсия чётко соответствует заявленному. Это будет экскурсия на автомобиле не больше, но и не меньше. То есть вы будете любоваться городом из окна авто. Плюсы - можно посмотреть много, минусы - из окна авто а не на локации. Впрочем если вы хотите где-то остановиться и сделать фото, то гид остановится. Владимир много знает о своём городе, о его истории, рассказывает интересно. Поставил 4, потому что экскурсия отличается от классического обзорного похода с гидом. Немного не хватает момента "пощупать руками и сделать фото". Это не хорошо и не плохо. Просто будьте готовы. Как рассказчик Владимир что называется "в теме". Опять же если у вас есть пожелания, то озвучьте их гиду сразу и уверен, что будет все под ваши запросы.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Омск - «третья столица России» Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию!

Н Наталия 4 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Плюсы: пунктуальность, цена и маршрут Минусы: мне не хватило глубины знаний (Владимир - не профессионал, а любитель (он сам это признал в разговоре). Формат экскурсии подходит для тех, кто любит мистику

Е Елизавета 4 Отзыв на: Загадка засыпанного Омска Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли можно найти при обычной экскурсии. Увлечённый, неординарный человек, для которого, прежде всего, важен и интересен сам процесс узнавания истории, чем, возможно, рассказ! Если же вам ближе более классическое представление об экскурсии, вам не близки загадки, изотерика, то могут возникнуть вопросы, т к ожидания могут не сойтись с реальностью😊. Мне не хватило более интересного повествования (но это на мой критический взгляд - были определённые ожидания после подобных экскурсий 😉). Очень много интересных, редких фотографий (вряд ли их увидишь у каждого гида) через которые прикасаешься к истории Омска! Спасибо за эту возможность!

Е Елена 5 Отзыв на: Загадка засыпанного Омска Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.

И Ирина 5 Отзыв на: Загадка засыпанного Омска Владимир очень интересно рассказывает об истории Омска, приводит много важных фактов из истории города, которые не найдешь в интернете. Экскурсия проходит очень увлекательно, так что время летит не заметно. Рекомендую всем, у кого есть время и желание, посетить эту экскурсию.

С Светлана 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Интереснейшая и увлекательная автомобильная экскурсия по городу Омск. Очень рекомендую гостям города и местным жителям, просто туристам и тем, кто интересуется историей. Множество необычных фактов о городе, которые не прочтёшь в путеводителе. За 2 часа посмотрели главные достопримечательности города, познакомились с уникальными зданиями и сооружениями, посетили все районы города! Огромное спасибо Владимиру за интересную подачу материала и чудесное знакомство с Омском!

Е Елена 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Отличная экскурсия, очень рекомендую для знакомства с городом. Владимир рассказал и показал много интересных подробностей про город и его историю, даже более тех, которые обычно включены в стандартные экскурсии. Проходит очень динамично и комфортно.

А Александр 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Хороший гид и водитель авто в одном лице. Спасибо.

А Александр 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Ваще классно!))) Я думал, ну, Омск и Омск, а оно вон оно как. Спасибо за экскурсию. Ни одного негативного момента не назову. Гид отличный!

В Вячеслав 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Большое спасибо Владимиру за отличную экскурсию!! Благодаря нему мы поняли, насколько Омск самобытный, душевный, многоликий! Вернусь обязательно ещё раз!

А Андрей 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Очень профессиональный и увлеченный гид. Я узнал об Омске много неожиданного для себя.

А Анастасия 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Экскурсия очень понравилась. Человек, пусть и не профессиональный гид, но видно, что очень любит свой город, его историю, находится в постоянном поиске новых фактов из истории. Получили с дочерью массу удовольствия от поездки.

С Сергей 4 Отзыв на: Омск - «третья столица России» В целом всё хорошо. Для быстрого Знакомства с городом самое то.

Н Наталья 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Очень понравился город!!! А все потому, что его показывал человек, который любит город и знает о нем очень много. А ещё у хорошего гида есть неоценимый талант - ему самому интересно узнавать о своём городе новое и разбираться в истории. Спасибо, Владимир.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Большое спасибо Владимиру за серьёзное отношение к делу и глубокое изучение истории.

Р Роман 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Отличная экскурсия по Омску, для нас, уже походивших по центру, но не знающих истории этих мест было очень интересно. Спасибо Владимир!

С Сергей 5 Отзыв на: Омск - «третья столица России» Бронировал экскурсию для тещи-пу тешественницы день ее рождения, координация был отличной, Сергей был на связи, заранее пришли контакты самого экскурсовода Ольги, клиента забрали с места дислокации just in time. И да - в отличие от альтернативных вариантов - никаких "теорий заговоров":)

К Кристина 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Очень хорошая и, я бы сказала, самобытная экскурсия) по-другому посмотрела на город. Спасибо Владимиру!