Город нужно изучать с разных сторон! Если вы уже прогулялись по улочкам Омска, почему бы не отправиться в путешествие по реке? С борта уютной яхты вы насладитесь панорамой города, увидите музей под открытым небом и полюбуетесь фасадами зданий. А ещё окунетесь в прошлое и узнаете об истории основания первой и второй Омской крепости.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- парк «Зелёный остров» — здесь находится самое высокое колесо обозрения за Уралом
- Метромост, который заканчивается единственной в Омске станцией метро
- колокольню Успенского собора, занимающего центральную часть города
- часть второй Омской крепости — сердца города
- Юбилейный мост — один из красивейших мостов через Омь
- место слияния рек Иртыш и Омь
- смотровую площадку улицы Чокана Валиханова и уникальный фонтан-кристалл на ней
- Ленинградский мост — самый первый автомобильный мост через реку Иртыш
А ещё
Я расскажу, как на слиянии двух рек появилась первая Омская крепость — и почему она была перенесена на правый берег Оми. Вы услышите легенды о могучих степных реках и золоте степей. Узнаете о легендарных личностях Омска. И познакомитесь с запечатлёнными в поэтических строках страницами крепостной и городской истории.
Организационные детали
- На борту есть спасательные жилеты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Зелёный остров»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 17 часов 50 минут
Провели экскурсии для 127 туристов
Я провожу экскурсии по Омску уже 12 лет. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Мы вдохновляемся Омском и считаем его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываем увлекательные истории, руководствуясь принципом научной достоверности, находим яркие факты и показываем Омск в необычном свете.
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