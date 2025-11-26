Осень в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
30 900 ₽ за человека
-
4%
Весенние краски Севера. Карелия
Начало: Г. Петрозаводск
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 27 900 ₽
29 000 ₽ за человека
Снегоходное путешествие по Карелии и подлёдная рыбалка
Начало: Г. Петрозаводск
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 48 000 ₽ за человека
