2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
23 окт в 06:30
26 окт в 06:30
12 375₽ за человека
4 дня
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 7:30 - ...
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
34 815₽ за человека
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
24 окт в 07:30
26 окт в 07:30
24 145₽ за человека
2 дня
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
24 окт в 07:30
26 окт в 07:30
15 895₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей26 марта 2023Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый день поездки. Больше были
- ЛЛидия26 февраля 2023Хорошая организация тура, профессиональный и внимательный гид. Хороший выбор гостиниц для размещения, но не очень удачный выбор мест для питания).
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Автобусные для школьников»
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