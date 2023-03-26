Автобусные для школьников – туры в Петрозаводске

Найдено 4 тура в категории «Автобусные для школьников» в Петрозаводске, цены от 12 375 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
23 окт в 06:30
26 окт в 06:30
12 375 за человека
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
На автобусе
4 дня
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 7:30 - ...
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
34 815 за человека
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
На автобусе
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
24 окт в 07:30
26 окт в 07:30
24 145 за человека
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
На автобусе
2 дня
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
24 окт в 07:30
26 окт в 07:30
15 895 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    26 марта 2023
    Карельские истории: 2 дня в краю озёр
    Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый день поездки. Больше были
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    на природе, ради чего и брали этот тур. Был очень вкусный обед. На второй день из природных объектов был, если не ошибаюсь, только равнинный водопад Кивач и дендропарк. Набережная Петрозаводска больше запомнилась рассказом и комментариями Кирилла. Понравилась одна из скульптур. Усадьба местного деда мороза не сильно впечатлила. Местный музей, на мой взгляд, больше подходит для детей. Обед не такой вкусный, как в первый день. Из интересного питомник ездовых собак, рассказ о них со знанием дела. Последним объектом был Свято-Троицкий монастырь Александра. Хотя мы двигались в графике, времени на него не хватило. Местный гид, которая должна была провести экскурсию по монастырю, почему-то решила ограничиться походами по церковной лавке. Видимо она решила что мы поломники. Это было не уместно, не информативно, и не красиво. То немногое, что она все-таки сказала как гид, нам в автобусе рассказал Кирилл на подъезде к монастырь. В общем, концовочку смазали. Общая оценка 4 только из-за этого. Но поскольку запоминается последнее, в конце отзыва только о хорошем: Итог, гид Кирилл - 5+ баллов. Водитель Владимир - 5 баллов. Природа - 5 баллов.

    Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый
  • Л
    Лидия
    26 февраля 2023
    Карельские истории: 2 дня в краю озёр
    Хорошая организация тура, профессиональный и внимательный гид. Хороший выбор гостиниц для размещения, но не очень удачный выбор мест для питания).
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    Удается в два дня посетить интересные места, что,возможно, не удалось бы успеть собственным ходом. Но при этом времени на объекте не всегда хватает, кажется,что ещё бы полчаса, тогда точно можно было бы успеть все. В общем,рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Автобусные для школьников»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Карельские истории: 2 дня в краю озёр
  2. Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
  3. Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
  4. От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в октябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Автобусные для школьников" можно забронировать 4 тура от 12 375 до 34 815. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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