читать дальше великолепно ведет экскурсию. Поездка в Печоры и Изборск очень интересная. Мы все и взрослые и дети остались очень довольны! Планируем весной или летом приехать еще раз. Спасибо!

Посетили Псков с 3 по 5 января. Все прекрасно было организовано Ольгой (транспорт, питание). Отдельное спасибо за экскурсовода (Наталья Журавлева)