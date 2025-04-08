Ростовский музей изобразительных искусств – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Ростовский музей изобразительных искусств» в Ростове-на-Дону, цены от 1720 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
Пешая
3 часа
50 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
20 апр в 18:30
1 мая в 18:30
1720 ₽ за человека
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
26 апр в 10:30
27 апр в 10:30
8600 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    8 апреля 2025
    Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
    Мы увидели город с другой стороны, не тривиальный взгляд человека на жителей и историю города. Понравилась подача материала. Экскурсовод не
    читать дальше

    перегружала, нить экскурсии не теряла. Наверное может быть надо побыстрее заинтересовывать людей в первые моменты экскурсии, по мне начало далось тяжело и это нам, которые немного в теме экскурсии, новичкам тяжеловато вникнуть сразу, многие отвалились в начале экскурсии. Нам понравилось. спасибо.

  • Н
    Нина
    10 марта 2025
    Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Наталья-замечательный историк и проводник по городу, очень активная, рассказы «без воды». Очень много интереснейших фактов и тайн о любимом городе узнали.
  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2024
    Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
    Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Ростовский музей изобразительных искусств»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
  2. Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
  3. Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Район Нахичевань
  7. Покровский храм
  8. Стела «Освободителям Ростова»
  9. Покровский сквер
  10. Тачанка-ростовчанка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Ростовский музей изобразительных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 1720 до 8653. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Ростовский музей изобразительных искусств», 84 ⭐ отзыва, цены от 1720₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь