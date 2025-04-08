Мини-группа
до 1 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
20 апр в 18:30
1 мая в 18:30
1720 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
26 апр в 10:30
27 апр в 10:30
8600 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей8 апреля 2025Мы увидели город с другой стороны, не тривиальный взгляд человека на жителей и историю города. Понравилась подача материала. Экскурсовод не
- ННина10 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Наталья-замечательный историк и проводник по городу, очень активная, рассказы «без воды». Очень много интереснейших фактов и тайн о любимом городе узнали.
- ТТатьяна1 сентября 2024Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Ростовский музей изобразительных искусств»
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Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Ростовский музей изобразительных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 1720 до 8653. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Ростовский музей изобразительных искусств», 84 ⭐ отзыва, цены от 1720₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь