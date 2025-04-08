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перегружала, нить экскурсии не теряла. Наверное может быть надо побыстрее заинтересовывать людей в первые моменты экскурсии, по мне начало далось тяжело и это нам, которые немного в теме экскурсии, новичкам тяжеловато вникнуть сразу, многие отвалились в начале экскурсии. Нам понравилось. спасибо.