Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 11:00
1 790 за человека
Тайны и призраки Ростова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Тайны и призраки Ростова
Расписание: Суббота в 18:30
1 290 за человека
Азов
Групповая
6 часов
Азов
Расписание: Суббота в 10:30
2 590 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. Тайны и призраки Ростова
  3. Азов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 290 до 2 590.
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