Найдено 3 экскурсии в категории « История и культура » в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 3 часа Популярное предложение Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 11:00 1 790 ₽ за человека 🚶 Пешая Групповая 2.5 часа Тайны и призраки Ростова Расписание: Суббота в 18:30 1 290 ₽ за человека Групповая 6 часов Азов Расписание: Суббота в 10:30 2 590 ₽ за человека Другие экскурсии Ростова-на-Дону

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «История и культура»

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