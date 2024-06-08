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Групповая
3 часа
Популярное предложение
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 11:00
1 790₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Суббота в 18:30
1 290₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Суббота в 10:30
2 590₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «История и культура»
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