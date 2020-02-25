28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старейший на Северо-востоке Руси город застыл в веках, любуясь своим отражением в водах тинного моря. Впервые упомянутый в летописной записи под 862 годом, город стоял у истоков российской государственности. И даже Москва возникла на землях Ростовского княжества.

Что вас ожидает

Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите множество достопримечательностей с приставкой «самый» и «первый». Самое большое по площади озеро Ярославской области — Неро. Самый древний монастырь Северо-Восточной Руси, основанный загадочным Авраамием. В центре обители — ветшающий Богоявленский собор, первый многопридельный храм Руси, образец для храма Покрова на Рву (Василия Блаженного). «В некоей веси не зело близ града Ростова» родился один из самых почитаемых русских святых — преподобный Сергий Радонежский. Спасо-Яковлевский монастырь — излюбленная обитель митрополита Димитрия Ростовского, первого святого послераскольного времени. Наиболее полно сохранившийся до наших дней ансамбль архиерейского дома, чаще называемого кремлем.

Именно Ростовский кремль первым в российской истории (в 1888 году!) получил статус «церковно-исторического памятника». Возрожденный совместными усилиями купечества, дворянства и интеллигенции, вот уже более 130 лет он является домом для музея с великолепными коллекциями археологических находок, икон и живописи, местного промысла — финифти.

Пережили века бастионы земляной крепости, возведенной голландским мастером Яном Корнелиусом Роденбургом в 1632 году. Восьмиконечная звезда городского вала опоясывает центр Ростова, сдерживая пучок бегущих к окраинам лучей-улиц.