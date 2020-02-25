28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Замедлить время и исцелить душу, знакомясь со святынями и древностями чудесного города

Олег
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Олег – ваш гид
Ростов — идеальное место для того, кто только вступает в жизнь, но и тот, кто неспешно подводит ее итоги, почувствует себя как дома.

Тот, кто устал от ритма большого города, от суеты годами непрекращающихся забот, может замедлить время и исцелить душу, познакомившись с его святынями и древностями на этой экскурсии.

Тот, кто способен видеть корни вещей, проникать в суть явлений, не довольствуясь суетной мишурой туристических достопримечательностей, найдет здесь богатую пищу для размышлений.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.93
Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия
Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия

Старейший на Северо-востоке Руси город застыл в веках, любуясь своим отражением в водах тинного моря. Впервые упомянутый в летописной записи под 862 годом, город стоял у истоков российской государственности. И даже Москва возникла на землях Ростовского княжества.

Что вас ожидает

Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите множество достопримечательностей с приставкой «самый» и «первый». Самое большое по площади озеро Ярославской области — Неро. Самый древний монастырь Северо-Восточной Руси, основанный загадочным Авраамием. В центре обители — ветшающий Богоявленский собор, первый многопридельный храм Руси, образец для храма Покрова на Рву (Василия Блаженного). «В некоей веси не зело близ града Ростова» родился один из самых почитаемых русских святых — преподобный Сергий Радонежский. Спасо-Яковлевский монастырь — излюбленная обитель митрополита Димитрия Ростовского, первого святого послераскольного времени. Наиболее полно сохранившийся до наших дней ансамбль архиерейского дома, чаще называемого кремлем.

Именно Ростовский кремль первым в российской истории (в 1888 году!) получил статус «церковно-исторического памятника». Возрожденный совместными усилиями купечества, дворянства и интеллигенции, вот уже более 130 лет он является домом для музея с великолепными коллекциями археологических находок, икон и живописи, местного промысла — финифти.

Пережили века бастионы земляной крепости, возведенной голландским мастером Яном Корнелиусом Роденбургом в 1632 году. Восьмиконечная звезда городского вала опоясывает центр Ростова, сдерживая пучок бегущих к окраинам лучей-улиц.

Организационные детали

При посещении территории государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» дополнительно оплачиваются входные билеты (50 руб. с человека).

Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия
Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия
Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия
Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия
Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия
Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия
Древности Ростова Великого. Обзорная экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Историк по образованию. Был рабочим археологических раскопок, грузчиком, охранником, журналистом, учителем, музейным сотрудником. Вне зависимости от способа заработка в свободное время исследую родной край. Понимаю, что эти знания нужны не только мне. Стараюсь соотнести их с человеком, его потребностями и проблемами. Поэтому вожу экскурсии. Уже более половины своей жизни.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Проводила экскурсию Анна. У нас была группа 6
7 взрослых и 7 детей. И всем очень понравилось. Осень приятная девушка, отличный рассказчик, терпеливая к детям, и что немаловажно - с правильной речью!
Спасибо Олегу за рекомендацию !
8 января 2020
Огромное спасибо Олегу от всей нашей семьи!!! Очень интересная экскурсия, душевный разговор, не только исторический центр, но и уютные "закоулки", озеро, рассказ о прошлом и настоящем города. Приятно, когда человек знает и любит то, о чём говорит. Обязательно приедем ещё. Камертоны колоколов ждут нас!
С уважением, Екатерина и Ко.
5 января 2020
Спасибо Олегу!
2 декабря 2019
Уже второй раз приглашаем Олега провести для нашей компании экскурсию. И в очередной раз у нас только приятные впечатления. Ростов сам по себе не очень большой город, но нам было интересно, Олег нам показал очень интересные места, которые, я так полагаю, не показывают в традиционных экскурсиях. Олег близок по духу, по настроению, поэтому его рассказ не просто сухие исторические события и цифры, а захватывающие исторические повествования. Очень рекомендую. Жду с нетерпением новых маршрутов с Олегом!
Anna
13 ноября 2019
Олег провел для нас чудесную экскурсию по городу. Внятный, интересный рассказ, окрашенный личным отношением к предмету экскурсии, Интересные места, в которые не каждый турист доходит. Прогулялись по валам, посмотрели на озеро, в женский монастырь на окраине города съездили. Все было отлично, несмотря на сырую и прохладную погоду (ноябрь как-никак). Рекомендую
4 ноября 2019
2 ноября Олег провёл для нас прекрасную и очень неформальную экскурсию по Ростову. В маршрут очень органично вплелись как безусловные достопримечательности, так и совсем неформальные и, по-моему, очень личные моменты. Отдельное спасибо за Исидора Чудотворца.
3 ноября 2019
Сегодня была на экскурсии по Ростову с Олегом. Олег - замечательный рассказчик,его очень интересно слушать. Получила большое удовольствие и даже испортившаяся погода не смогла его омрачить.
13 октября 2019
Олег не смог провести экскурсию и порекомендовал свою коллегу Анну. Анны была прекрасным экскурсоводом, с которой мы провели время очень интересно и познавательно! Слова искренней благодарности за экскурсионный день в Ростове Великом! Аня-спасибо!!!
29 июля 2019
Мы были на экскурсии с Юлей, все очень понравилось - язык, подача материала, внимание к нашим вопросам, однозначно рекомендуем эту экскурсию как приехавшим в Ростов впервые, так и тем, кто уже бывал здесь.
21 июля 2019
Олег - очень интересный рассказчик. Видно, что он знает куда больше,чем успевает рассказать в программе экскурсии, поэтому можно задавать свои вопросы, и тем самым корректировать программу экскурсии. Рассказ Олег ведет с одной стороны профессионально,а с другой - достаточно неформально. Не возникает ощущения скуки, как от сухой академической подачи.
За три часа мы ознакомились с историей и основными достопримечательностями Ростова, и это с учетом того, что в сам Кремль мы не заходили (такая возможность есть, но придется переплачивать, проще и дешевле после экскурсии сходить туда самим, тем более Олег все подробно рассказывает о том,что нужно посмотреть внутри).
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