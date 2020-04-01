Индивидуальные экскурсии в Ростове

Что вас ожидает

Взгляд в глубь веков

На прогулке вы убедитесь, что Ростов Великий не зря получил такое солидное название. Я помогу вам представить времена, когда этот небольшой город был столицей всей Северо-Восточной Руси, и расскажу об удивительных событиях, которые хранит ныне уютная провинция. Поговорим о славном прошлом одного из старейших городов России: вы услышите, как боевые ростовцы восставали против ордынского ига, как они сопротивлялись польско-литовским захватчикам и как развивали купечество с промышленностью.

Духовная жизнь Ростова

Ростовская земля — место, где крепла христианская вера. Вы узнаете о древнейшем монастыре Северо-Восточной Руси и выясните, зачем в обитель приезжал сам Иван Грозный. Услышите о подвизавшемся в Ростове одном из первых христианских просветителей, Леонтии, и Сергии Радонежском, родившемся в окрестностях города. Побываете в шикарном Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре, где покоятся мощи трёх ростовских святых. А также откроете, на чьи средства был отстроен пышный Димитриевский собор, и как его строительство связано с трогательной историей любви графа и крестьянки.

Ростовские секреты и знаковые памятники

Кроме того, вы осмотрите бескрайнее озеро Неро и узнаете его любопытный секрет. Подниметесь на старинную земляную крепость, построенную в форме звезды, и, конечно же, побываете на территории главной достопримечательности города — Ростовского кремля. Я объясню, чем так славится этот памятник архитектуры, а позже вы сможете подняться на знаменитую ростовскую звонницу. Также на прогулке я покажу занимательные ростовские элементы: старинные дверные ручки в форме львиной головы времён Юрия Долгорукого, придел святого Леонтия в Успенском соборе и пруд, где, возможно, отливались колокола для звонницы!