Индивидуальные экскурсии в Ростове

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Погрузиться в историю бывшей столицы Северо-Восточной Руси и ощутить многовековой дух ее памятников

Алёна
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Алёна – представитель гидов
Вы узнаете о знаковых событиях одного из старейших городов России и подвигах храбрых ростовцев.

Услышите о первом монастыре Северо-Восточной Руси, роли Ростова в духовном развитии всего региона и особо почитаемых святых.

А также откроете секреты озера Неро, познакомитесь с прославленным кремлем и обнаружите занятные детали возле главных достопримечательностей.
От 7300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий

Что вас ожидает

Взгляд в глубь веков
На прогулке вы убедитесь, что Ростов Великий не зря получил такое солидное название. Я помогу вам представить времена, когда этот небольшой город был столицей всей Северо-Восточной Руси, и расскажу об удивительных событиях, которые хранит ныне уютная провинция. Поговорим о славном прошлом одного из старейших городов России: вы услышите, как боевые ростовцы восставали против ордынского ига, как они сопротивлялись польско-литовским захватчикам и как развивали купечество с промышленностью.

Духовная жизнь Ростова
Ростовская земля — место, где крепла христианская вера. Вы узнаете о древнейшем монастыре Северо-Восточной Руси и выясните, зачем в обитель приезжал сам Иван Грозный. Услышите о подвизавшемся в Ростове одном из первых христианских просветителей, Леонтии, и Сергии Радонежском, родившемся в окрестностях города. Побываете в шикарном Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре, где покоятся мощи трёх ростовских святых. А также откроете, на чьи средства был отстроен пышный Димитриевский собор, и как его строительство связано с трогательной историей любви графа и крестьянки.

Ростовские секреты и знаковые памятники
Кроме того, вы осмотрите бескрайнее озеро Неро и узнаете его любопытный секрет. Подниметесь на старинную земляную крепость, построенную в форме звезды, и, конечно же, побываете на территории главной достопримечательности города — Ростовского кремля. Я объясню, чем так славится этот памятник архитектуры, а позже вы сможете подняться на знаменитую ростовскую звонницу. Также на прогулке я покажу занимательные ростовские элементы: старинные дверные ручки в форме львиной головы времён Юрия Долгорукого, придел святого Леонтия в Успенском соборе и пруд, где, возможно, отливались колокола для звонницы!

Организационные детали

  • Экскурсия может быть полностью пешеходной или автопешеходной. Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 1400, минивен — 3000 руб.
  • Входные билеты в Ростовский кремль и экскурсия по территории музея оплачиваются отдельно: ~600 руб./человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий
Старинный Ростов Великий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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