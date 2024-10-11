Во время этого круиза вы сможете насладиться захватывающими видами главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, расположенных на Неве, и увидеть их с необычного ракурса.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу романтики и красоты города на Неве на борту теплохода «Мираж»!
Не упустите возможность окунуться в атмосферу романтики и красоты города на Неве на борту теплохода «Мираж»!
Ближайшие даты:
Время начала: 23:59
Описание круизаЧто вас ожидает: Во время круиза вы сможете полюбоваться такими знаменитыми местами, как Адмиралтейство, Зимний Дворец, Крейсер «Аврора», Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова. А также увидеть светящиеся здания Газпром-Арены и Лахта-центра, мост над Петровским фарватером. Особенностью круиза является возможность увидеть разводные мосты Санкт-Петербурга во всей красе. Вы сможете наблюдать, как они поднимаются, создавая неповторимую атмосферу и добавляя романтики в ваше путешествие. Важная информация:
- На причал необходимо приходить минимум за 20 минут до отправления, посадка на рейс заканчивается за 5 минут до его начала.
- Возможны корректировки в маршруте прогулки в зависимости от условий судоходства.
- На борт теплохода разрешается проносить еду и безалкогольные напитки.
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (от 4 до 12 лет)
|690 ₽
|Взрослый (12+)
|990 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовый мост
- Кунсткамера
- Эрмитаж
- Финский залив
- Лахта центр
- Петропавловская крепость
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Смольный монастырь
- Крейсер «Аврора»
- Стрелка Васильевского острова
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Дискотека
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Петровский спуск (Адмиралтейская наб., 16)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айнур
11 окт 2024
А
Анастасия
7 окт 2024
h
hi+79174
6 окт 2024
Ничего не организовано, пледы платные… музыка из 90х, очень много пьяных людей
Д
Денис
26 сен 2024
А
Аделина
25 сен 2024
Не было обещанной «дискотеки». Плед можно только купить, даже в аренду не давали.
С
Софья
25 сен 2024
обещали группу до 10 человек, оказался целый теплоход (человек 60)
обещанная дискотека - это музыка на нижней палубе. в целом, музыка неплохая, но потому что мы заказывали песни сами за деньги
спасибо, что включили песню Макана «привыкаю» 4 раза, за это 2 звезды
маршрут неинтересный, просто катались по кругу
в финский залив так и не вышли, просто доплыли до него
интерьер теплохода оставляет желать лучшего
обещанная дискотека - это музыка на нижней палубе. в целом, музыка неплохая, но потому что мы заказывали песни сами за деньги
спасибо, что включили песню Макана «привыкаю» 4 раза, за это 2 звезды
маршрут неинтересный, просто катались по кругу
в финский залив так и не вышли, просто доплыли до него
интерьер теплохода оставляет желать лучшего
Т
Тишкина
22 сен 2024
Очень понравилось,музыка,внизу столики,тепло. очень довольны.
А
А
20 сен 2024
Место для пьяных гопников и ужасной музыки. 0 из 10. Никому не советую, потеряете деньги
О
Ольга
18 сен 2024
О
Ольга
8 сен 2024
Очень громкая музыка в нижнем салоне, общаться невозможно, долбит по ушам.
Выбор в баре скудный.
Окна на корабле давно пора менять на те, в которых хорошо все видно.
Пусть лучше билет будет чуть дороже, но сервис качественнее.
Не Рэдиссон флотилия, а жаль.
Выбор в баре скудный.
Окна на корабле давно пора менять на те, в которых хорошо все видно.
Пусть лучше билет будет чуть дороже, но сервис качественнее.
Не Рэдиссон флотилия, а жаль.
K
Komarova
27 авг 2024
По организации: нет точного времени отправления, надо заранее занимать очередь для того, чтобы сидеть.
По маршруту: отличный, длинный, экскурсия ненавязчивая, рассчитано точно под развод мостов.
К чему быть готовым: на борту много пьяных людей, алкоголь приносят с собой. Дискотека именно такой «кондиции».
По маршруту: отличный, длинный, экскурсия ненавязчивая, рассчитано точно под развод мостов.
К чему быть готовым: на борту много пьяных людей, алкоголь приносят с собой. Дискотека именно такой «кондиции».
А
Анна
26 авг 2024
Начну что не понравилось-очередь, приходить нужно раньше, чтоб долго не стоять в общей очереди сразу на два кораблика. Ну и жаль, что пледы не выдают. Конечно в помещении тепло, где
Е
Елена
23 авг 2024
Толпа народу, никакой дискотеки, + отменили развод мостов о чем не предупредили при посадке, билеты были приобретены именно на развод мостов. Видимо перевозчики очень жадные и из-за боязни потерять деньги,
Д
Дарья
20 авг 2024
Больше не поеду.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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