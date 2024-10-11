А Айнур

А Анастасия

h hi+79174 Ничего не организовано, пледы платные… музыка из 90х, очень много пьяных людей

Д Денис

А Аделина Не было обещанной «дискотеки». Плед можно только купить, даже в аренду не давали.

С Софья обещали группу до 10 человек, оказался целый теплоход (человек 60)

обещанная дискотека - это музыка на нижней палубе. в целом, музыка неплохая, но потому что мы заказывали песни сами за деньги

спасибо, что включили песню Макана «привыкаю» 4 раза, за это 2 звезды

маршрут неинтересный, просто катались по кругу

в финский залив так и не вышли, просто доплыли до него

интерьер теплохода оставляет желать лучшего

Т Тишкина Очень понравилось,музыка,внизу столики,тепло. очень довольны.

А А Место для пьяных гопников и ужасной музыки. 0 из 10. Никому не советую, потеряете деньги

О Ольга

О Ольга Очень громкая музыка в нижнем салоне, общаться невозможно, долбит по ушам.

Выбор в баре скудный.

Окна на корабле давно пора менять на те, в которых хорошо все видно.

Пусть лучше билет будет чуть дороже, но сервис качественнее.

Не Рэдиссон флотилия, а жаль.

K Komarova По организации: нет точного времени отправления, надо заранее занимать очередь для того, чтобы сидеть.



По маршруту: отличный, длинный, экскурсия ненавязчивая, рассчитано точно под развод мостов.



К чему быть готовым: на борту много пьяных людей, алкоголь приносят с собой. Дискотека именно такой «кондиции».

А Анна читать дальше шла дискотека, но музыка орала очень громко, невозможно было там находится. А на втором этаже поднялся ветер и стало холодно под конец. Ну и цены на чашку простого чая очень высокие на мой взгляд. Звезду снимаю за слишком громкую музыку в закрытом помещении и высокие цены на покушать и попить. Теперь хорошее-мосты видела, сказка. И вообще ночной город выглядит чудесно. Виды красивые. Если потеплее одеться и покушать перед экскурсией все будет на пятёрку. Начну что не понравилось-очередь, приходить нужно раньше, чтоб долго не стоять в общей очереди сразу на два кораблика. Ну и жаль, что пледы не выдают. Конечно в помещении тепло, где

Е Елена читать дальше за счет пассажиров решают свои проблемы. На борту было много пьяных, курящих прям на палубе. Экскурсии не было вообще звучала безобразная музыка. Впечатление испорчено. Информация предоставлена при приобретении билета неверно. НИКОМУ не рекомендую брать эту экскурсию…. Толпа народу, никакой дискотеки, + отменили развод мостов о чем не предупредили при посадке, билеты были приобретены именно на развод мостов. Видимо перевозчики очень жадные и из-за боязни потерять деньги,