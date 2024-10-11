Ночной круиз на разводные мосты с дискотекой и выходом в Финский залив

Во время этого круиза вы сможете насладиться захватывающими видами главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, расположенных на Неве, и увидеть их с необычного ракурса.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу романтики и красоты города на Неве на борту теплохода «Мираж»!
3
14 отзывов
Ночной круиз на разводные мосты с дискотекой и выходом в Финский залив
Ночной круиз на разводные мосты с дискотекой и выходом в Финский залив
Ночной круиз на разводные мосты с дискотекой и выходом в Финский залив
Ближайшие даты:
Время начала: 23:59

Описание круиза

Что вас ожидает: Во время круиза вы сможете полюбоваться такими знаменитыми местами, как Адмиралтейство, Зимний Дворец, Крейсер «Аврора», Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова. А также увидеть светящиеся здания Газпром-Арены и Лахта-центра, мост над Петровским фарватером. Особенностью круиза является возможность увидеть разводные мосты Санкт-Петербурга во всей красе. Вы сможете наблюдать, как они поднимаются, создавая неповторимую атмосферу и добавляя романтики в ваше путешествие. Важная информация:
  • На причал необходимо приходить минимум за 20 минут до отправления, посадка на рейс заканчивается за 5 минут до его начала.
  • Возможны корректировки в маршруте прогулки в зависимости от условий судоходства.
  • На борт теплохода разрешается проносить еду и безалкогольные напитки.

Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Детский (от 4 до 12 лет)690 ₽
Взрослый (12+)990 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовый мост
  • Кунсткамера
  • Эрмитаж
  • Финский залив
  • Лахта центр
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Смольный монастырь
  • Крейсер «Аврора»
  • Стрелка Васильевского острова
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Дискотека
Что не входит в цену
  • Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Петровский спуск (Адмиралтейская наб., 16)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
2
1
1
5
А
11 окт 2024
А
7 окт 2024
h
6 окт 2024
Ничего не организовано, пледы платные… музыка из 90х, очень много пьяных людей
Д
26 сен 2024
А
25 сен 2024
Не было обещанной «дискотеки». Плед можно только купить, даже в аренду не давали.
С
25 сен 2024
обещали группу до 10 человек, оказался целый теплоход (человек 60)
обещанная дискотека - это музыка на нижней палубе. в целом, музыка неплохая, но потому что мы заказывали песни сами за деньги
спасибо, что включили песню Макана «привыкаю» 4 раза, за это 2 звезды
маршрут неинтересный, просто катались по кругу
в финский залив так и не вышли, просто доплыли до него
интерьер теплохода оставляет желать лучшего
Т
22 сен 2024
Очень понравилось,музыка,внизу столики,тепло. очень довольны.
А
20 сен 2024
Место для пьяных гопников и ужасной музыки. 0 из 10. Никому не советую, потеряете деньги
О
18 сен 2024
О
8 сен 2024
Очень громкая музыка в нижнем салоне, общаться невозможно, долбит по ушам.
Выбор в баре скудный.
Окна на корабле давно пора менять на те, в которых хорошо все видно.
Пусть лучше билет будет чуть дороже, но сервис качественнее.
Не Рэдиссон флотилия, а жаль.
K
27 авг 2024
По организации: нет точного времени отправления, надо заранее занимать очередь для того, чтобы сидеть.

По маршруту: отличный, длинный, экскурсия ненавязчивая, рассчитано точно под развод мостов.

К чему быть готовым: на борту много пьяных людей, алкоголь приносят с собой. Дискотека именно такой «кондиции».
А
26 авг 2024
Начну что не понравилось-очередь, приходить нужно раньше, чтоб долго не стоять в общей очереди сразу на два кораблика. Ну и жаль, что пледы не выдают. Конечно в помещении тепло, где
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шла дискотека, но музыка орала очень громко, невозможно было там находится. А на втором этаже поднялся ветер и стало холодно под конец. Ну и цены на чашку простого чая очень высокие на мой взгляд. Звезду снимаю за слишком громкую музыку в закрытом помещении и высокие цены на покушать и попить. Теперь хорошее-мосты видела, сказка. И вообще ночной город выглядит чудесно. Виды красивые. Если потеплее одеться и покушать перед экскурсией все будет на пятёрку.

Е
23 авг 2024
Толпа народу, никакой дискотеки, + отменили развод мостов о чем не предупредили при посадке, билеты были приобретены именно на развод мостов. Видимо перевозчики очень жадные и из-за боязни потерять деньги,
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за счет пассажиров решают свои проблемы. На борту было много пьяных, курящих прям на палубе. Экскурсии не было вообще звучала безобразная музыка. Впечатление испорчено. Информация предоставлена при приобретении билета неверно. НИКОМУ не рекомендую брать эту экскурсию….

Д
20 авг 2024
Больше не поеду.

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