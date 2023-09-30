По рекам и каналам Невы на уютном теплоходе

4.5
35 отзывов
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Петербург пронизан реками и каналами. Наверное, каждый турист записывается на теплоходную прогулку. Только с борта теплохода вы сможете рассмотреть главные достопримечательности с другого ракурса. Только на теплоходе вы сможете заплыть в укромные уголки, которые недоступны пешим туристам.

А пока вы будете рассматривать город с воды, аудиогид расскажет вам интересные исторические факты и старинные легенды.
По рекам и каналам Невы на уютном теплоходе
По рекам и каналам Невы на уютном теплоходе
По рекам и каналам Невы на уютном теплоходе
По рекам и каналам Невы на уютном теплоходе
По рекам и каналам Невы на уютном теплоходе
По рекам и каналам Невы на уютном теплоходе
По рекам и каналам Невы на уютном теплоходе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Троицкий собор
  • Семимостье
  • Никольский собор
  • Мариинский театр
  • Новая Голландия
  • Исаакиевский собор
  • Невский проспект
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Летний сад
  • Чижик-Пыжик
  • Михайловский замок
  • Аничков дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Петербург — это не только императорские дворцы и дворы-колодцы. Это еще реки и каналы. Протяженность водных магистралей северной столицы составляет 300 км!
Приглашаем вас на прогулку по водным магистралям. Вы насладитесь видами на историческую часть города и побываете в самых укромных уголках.

Речная прогулка

Наше путешествие начнется с причала на набережной реки Фонтанки. Мы проплывем по центру Петербурга и увидим все главные достопримечательности — от дворцов и мостов до мест, где бывал Александр Пушкин, и уютных садов.

Вы познакомитесь с историей города и узнаете старинные легенды:

  • что такое Семимостье?
  • как связан Крюков канал и сериал «Петербургские тайны»?
  • какие места любил посещать Пушкин?
  • А еще вы сможете увидите уже знакомые места с непривычного ракурса — кони Клодта на Аничковом мосту, орел на здании банка, дворец Белосельских-Белозерских и крошку Чижика-Пыжика.

Маршрут:

р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка

Основные достопримечательности:

Во время экскурсии вы сможете увидеть Троицкий собор, Семимостье, Никольский собор, Мариинский театр, Новую Голландию, Исаакиевский собор, Невский проспект, Дворцовую площадь, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Летний сад, Чижика-Пыжика, Михайловский замок, Аничков дворец и многие другие достопримечательности

Важная информация:

  • Если вы осуществляете бронирование билетов с частичным предварительным платежом, пожалуйста, сделайте оставшуюся оплату не менее чем за 2 часа до начала мероприятия.
  • При увеличении уровня воды, проведении ремонтных работ и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, основной маршрут может быть несколько изменен.
  • Внимание! На детей до 3-х лет необходимо обязательное предварительное оформление бесплатного билета.
  • На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна.
  • Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый панорамный салон, удобная мебель и туалетная комната.

См. расписание в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал на набережной реки Фонтанки 71
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание в календаре
Экскурсия длится около 1 часа 9 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Внимание!
  • Если вы осуществляете бронирование билетов с частичным предварительным платежом, пожалуйста, сделайте оставшуюся оплату не менее чем за 2 часа до начала мероприятия.
  • На причале посадки необходимо быть за 15 минут до отправления судна и за 30 минут, если вы не весли предоплату на сайте
  • Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения
  • Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
7
3
2
2
1
1
1
Г
30 сен 2023
Все понравилось
Н
21 сен 2023
Услуга не оказана, было штормовое предупреждение
Деньги за билет не вернули до сих пор
А
14 сен 2023
Теплоход не особо уютный и экскурсию не слышно
А
5 авг 2021
П
29 июля 2021
Т
24 июля 2021
А
23 июня 2021
М
22 июня 2021
D
22 июня 2021
N
19 июня 2021
Познавательно, уютно, интересно очень
К
19 июня 2021
Нам всё понравилось. Теплоход хороший, рассказ очень содержательный. Спасибо, буду рекомендовать друзьям)
K
18 июня 2021
A
18 июня 2021
Р
18 июня 2021
Плохо слышно аудиосопровождение; гида нет (автоаудио - информация сухая и общедоступная) - хотя на сайте указан именно гид. Замена маршрута без сообщения об этом ни в кассе ни на сайте (покупал за 2 часа до экскурсии и организаторам было понятно, что маршрут не тот).
С
17 июня 2021
Ещё 20 отзывов

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