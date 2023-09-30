Петербург — это не только императорские дворцы и дворы-колодцы. Это еще реки и каналы. Протяженность водных магистралей северной столицы составляет 300 км!

Приглашаем вас на прогулку по водным магистралям. Вы насладитесь видами на историческую часть города и побываете в самых укромных уголках.

Речная прогулка

Наше путешествие начнется с причала на набережной реки Фонтанки. Мы проплывем по центру Петербурга и увидим все главные достопримечательности — от дворцов и мостов до мест, где бывал Александр Пушкин, и уютных садов.

Вы познакомитесь с историей города и узнаете старинные легенды:

что такое Семимостье?

как связан Крюков канал и сериал «Петербургские тайны»?

какие места любил посещать Пушкин?

А еще вы сможете увидите уже знакомые места с непривычного ракурса — кони Клодта на Аничковом мосту, орел на здании банка, дворец Белосельских-Белозерских и крошку Чижика-Пыжика.

Маршрут:

р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка

Основные достопримечательности:

Во время экскурсии вы сможете увидеть Троицкий собор, Семимостье, Никольский собор, Мариинский театр, Новую Голландию, Исаакиевский собор, Невский проспект, Дворцовую площадь, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Летний сад, Чижика-Пыжика, Михайловский замок, Аничков дворец и многие другие достопримечательности

Важная информация: