Петербург пронизан реками и каналами. Наверное, каждый турист записывается на теплоходную прогулку. Только с борта теплохода вы сможете рассмотреть главные достопримечательности с другого ракурса. Только на теплоходе вы сможете заплыть в укромные уголки, которые недоступны пешим туристам.
А пока вы будете рассматривать город с воды, аудиогид расскажет вам интересные исторические факты и старинные легенды.
А пока вы будете рассматривать город с воды, аудиогид расскажет вам интересные исторические факты и старинные легенды.
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:
- Троицкий собор
- Семимостье
- Никольский собор
- Мариинский театр
- Новая Голландия
- Исаакиевский собор
- Невский проспект
- Дворцовая площадь
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Летний сад
- Чижик-Пыжик
- Михайловский замок
- Аничков дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Петербург — это не только императорские дворцы и дворы-колодцы. Это еще реки и каналы. Протяженность водных магистралей северной столицы составляет 300 км!
Приглашаем вас на прогулку по водным магистралям. Вы насладитесь видами на историческую часть города и побываете в самых укромных уголках.
Речная прогулка
Наше путешествие начнется с причала на набережной реки Фонтанки. Мы проплывем по центру Петербурга и увидим все главные достопримечательности — от дворцов и мостов до мест, где бывал Александр Пушкин, и уютных садов.
Вы познакомитесь с историей города и узнаете старинные легенды:
- что такое Семимостье?
- как связан Крюков канал и сериал «Петербургские тайны»?
- какие места любил посещать Пушкин?
- А еще вы сможете увидите уже знакомые места с непривычного ракурса — кони Клодта на Аничковом мосту, орел на здании банка, дворец Белосельских-Белозерских и крошку Чижика-Пыжика.
Маршрут:
р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка
Основные достопримечательности:
Во время экскурсии вы сможете увидеть Троицкий собор, Семимостье, Никольский собор, Мариинский театр, Новую Голландию, Исаакиевский собор, Невский проспект, Дворцовую площадь, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Летний сад, Чижика-Пыжика, Михайловский замок, Аничков дворец и многие другие достопримечательности
Важная информация:
- Если вы осуществляете бронирование билетов с частичным предварительным платежом, пожалуйста, сделайте оставшуюся оплату не менее чем за 2 часа до начала мероприятия.
- При увеличении уровня воды, проведении ремонтных работ и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, основной маршрут может быть несколько изменен.
- Внимание! На детей до 3-х лет необходимо обязательное предварительное оформление бесплатного билета.
- На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна.
- Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый панорамный салон, удобная мебель и туалетная комната.
См. расписание в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Причал на набережной реки Фонтанки 71
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписание в календареЭкскурсия длится около 1 часа 9 минутБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Внимание!
- Если вы осуществляете бронирование билетов с частичным предварительным платежом, пожалуйста, сделайте оставшуюся оплату не менее чем за 2 часа до начала мероприятия.
- На причале посадки необходимо быть за 15 минут до отправления судна и за 30 минут, если вы не весли предоплату на сайте
- Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения
- Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 35 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Грабовская
30 сен 2023
Все понравилось
Н
Никита
21 сен 2023
Услуга не оказана, было штормовое предупреждение
Деньги за билет не вернули до сих пор
Деньги за билет не вернули до сих пор
А
Анастасия
14 сен 2023
Теплоход не особо уютный и экскурсию не слышно
А
Алексей
5 авг 2021
П
Полуэктов
29 июля 2021
Т
Татьяна
24 июля 2021
А
Андрей
23 июня 2021
М
Мария
22 июня 2021
D
Deni312
22 июня 2021
N
Natalia
19 июня 2021
Познавательно, уютно, интересно очень
К
Катериненко
19 июня 2021
Нам всё понравилось. Теплоход хороший, рассказ очень содержательный. Спасибо, буду рекомендовать друзьям)
K
Kristina
18 июня 2021
A
Airguy88
18 июня 2021
Р
РОМАН
18 июня 2021
Плохо слышно аудиосопровождение; гида нет (автоаудио - информация сухая и общедоступная) - хотя на сайте указан именно гид. Замена маршрута без сообщения об этом ни в кассе ни на сайте (покупал за 2 часа до экскурсии и организаторам было понятно, что маршрут не тот).
С
Светлана
17 июня 2021
Ещё 20 отзывов
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