город Приозерск (крепость Корела) – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала (увеличенное время) – город Лахденпохья – магазин форелевого хозяйства
Путешествие на автобусе 🚌 класса "Люкс" Ecolines сделает Вашу поездку в Горный Парк 🌳 "Рускеала" максимально комфортабельной! А увлекательные экскурсии 🧭 от профессиональных гидов и включенные входные билеты 🎫 позволят максимально полно познакомиться с природой, культурой и историей 📖 Карелии!
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на автобусе класса "Люкс"
⬤ Входные билеты в Горный Парк "Рускеала"
⬤ Экскурсия по Горному Парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
⬤ Работа профессионального гида на протяжении всего тура
⬤ Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
⬤ Осмотр крепости Корела в Приозерске
⬤ Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
⬤ Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
⬤ Увеличенное время в Горном Парке "Рускеала" для прогулок и развлечений
⬤ Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
⬤ Посещение мест съемок знаменитых фильмов
⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит
Оплачивается по желанию на месте:⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка⬤ Обед в одном из кафе города Сортавала: 350-450 руб. ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 200 руб. /взр.
от 100 руб. /дет.
Начало
🚩 СПб, м. Московская; м. пл. Восстания; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; м. Озерки; м. Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.