Путешествие на автобусе 🚌 класса "Люкс" Ecolines сделает Вашу поездку в Горный Парк 🌳 "Рускеала" максимально комфортабельной! А увлекательные экскурсии 🧭 от профессиональных гидов и включенные входные билеты 🎫 позволят максимально полно познакомиться с природой, культурой и историей 📖 Карелии!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: