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Путешествие в "Рускеалу" первым классом

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Путешествие в "Рускеалу" первым классом
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 350 ₽ за человека

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Путешествие в "Рускеалу" первым классом
Путешествие в "Рускеалу" первым классом

Что вы увидите

  • город Приозерск (крепость Корела) – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала (увеличенное время) – город Лахденпохья – магазин форелевого хозяйства
Путешествие на автобусе 🚌 класса "Люкс" Ecolines сделает Вашу поездку в Горный Парк 🌳 "Рускеала" максимально комфортабельной! А увлекательные экскурсии 🧭 от профессиональных гидов и включенные входные билеты 🎫 позволят максимально полно познакомиться с природой, культурой и историей 📖 Карелии!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на автобусе класса "Люкс"
  • ⬤ Входные билеты в Горный Парк "Рускеала"
  • ⬤ Экскурсия по Горному Парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • ⬤ Работа профессионального гида на протяжении всего тура
  • ⬤ Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • ⬤ Осмотр крепости Корела в Приозерске
  • ⬤ Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
  • ⬤ Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • ⬤ Увеличенное время в Горном Парке "Рускеала" для прогулок и развлечений
  • ⬤ Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • ⬤ Посещение мест съемок знаменитых фильмов
  • ⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте:⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка⬤ Обед в одном из кафе города Сортавала: 350-450 руб. ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 200 руб. /взр.
  • от 100 руб. /дет.
Начало
🚩 СПб, м. Московская; м. пл. Восстания; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; м. Озерки; м. Московская
Путешествие в "Рускеалу" первым классом
Путешествие в "Рускеалу" первым классом
Путешествие в "Рускеалу" первым классом
Путешествие в "Рускеалу" первым классом
Путешествие в "Рускеалу" первым классом
Путешествие в "Рускеалу" первым классом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
СканТур
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