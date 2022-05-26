ежедневно в 19:00

Отправляйтесь на групповую прогулку на комфортабельном двухпалубном теплоходе вдоль северных островов, чтобы насладиться самыми-самыми видами на достопримечательности Петербурга, загадать желание под мостами и красиво поужинать под живую музыку в одном из самых романтичных городов на свете.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Увидеть Северную Венецию

Ваше маленькое путешествие начнется с Адмиралтейской набережной — одной из центральных улиц города. Сперва вы насладитесь незабываемым видом с воды на главные достопримечательности Петербурга: Кунсткамеру, Зимний дворец, Летний сад, крейсер Аврору, Соборную мечеть и другие локации. А затем мы выйдем в акваторию Финского залива, встретим закат и полюбуемся знаменитым Лахта-центром.

Добавить каплю романтики

Что может сделать этот вечер еще приятнее? Вас ждут не только восхитительные виды на город, но и живая музыка в исполнении саксофониста и вкусный ужин по вашему предпочтению. Также на борту теплохода работает ресторан с алкогольной и безалкогольной картой, если вам захочется поднять бокал игристого за этот прекрасный вечер.

Организационные детали

Пакет «стандарт» или пакет «премиум» включает в себя входной билет и ужин-сет на выбор (предложим 3 варианта: 1 вегетарианский и 2 мясных). После оплаты экскурсии организатор направит меню для бронирования ужина.