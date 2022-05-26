Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу

Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту

Отправляйтесь на групповую прогулку на комфортабельном двухпалубном теплоходе вдоль северных островов, чтобы насладиться самыми-самыми видами на достопримечательности Петербурга, загадать желание под мостами и красиво поужинать под живую музыку в одном из самых романтичных городов на свете.
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Увидеть Северную Венецию

Ваше маленькое путешествие начнется с Адмиралтейской набережной — одной из центральных улиц города. Сперва вы насладитесь незабываемым видом с воды на главные достопримечательности Петербурга: Кунсткамеру, Зимний дворец, Летний сад, крейсер Аврору, Соборную мечеть и другие локации. А затем мы выйдем в акваторию Финского залива, встретим закат и полюбуемся знаменитым Лахта-центром.

Добавить каплю романтики

Что может сделать этот вечер еще приятнее? Вас ждут не только восхитительные виды на город, но и живая музыка в исполнении саксофониста и вкусный ужин по вашему предпочтению. Также на борту теплохода работает ресторан с алкогольной и безалкогольной картой, если вам захочется поднять бокал игристого за этот прекрасный вечер.

Организационные детали

Пакет «стандарт» или пакет «премиум» включает в себя входной билет и ужин-сет на выбор (предложим 3 варианта: 1 вегетарианский и 2 мясных). После оплаты экскурсии организатор направит меню для бронирования ужина.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 19:00

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