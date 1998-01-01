Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга

Вечерний Петербург прекрасен совсем не так, как днем – и в этом вам предстоит убедиться на нашей экскурсии 🧭.



Вы увидите, как хороши после заката главные городские площади и архитектурные доминанты исторического центра: Казанский, Исаакиевский и Смольный собор.



Вы полюбуетесь дворцами, мостами и монументами в сиянии ночной подсветки, когда дневная суета отступит на второй план и город 🏙️ предстанет перед вами во всей своей красе.