Петербург — прекрасный город 🏙️, но после захода солнца он становится особенно красив: необычная и красочная подсветка мостов, памятников и зданий представляют ансамбль Северной столицы ⭐️ в новом обличье. Что вас ожидает:• Знакомство с историческим центром Петербурга;
Знаменитые площади города: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая;
Невский и другие центральные улицы и проспекты;
Уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спас на Крови;
красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость;
Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Кунсткамера, Смольный собор.
Что входит
Услуги гида
транспортное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.