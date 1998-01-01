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Вечерняя обзорная экскурсия на автобусе

3.7
7 отзывов
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Вечерний Петербург прекрасен совсем не так, как днем – и в этом вам предстоит убедиться на нашей экскурсии 🧭.

Вы увидите, как хороши после заката главные городские площади и архитектурные доминанты исторического центра: Казанский, Исаакиевский и Смольный собор.

Вы полюбуетесь дворцами, мостами и монументами в сиянии ночной подсветки, когда дневная суета отступит на второй план и город 🏙️ предстанет перед вами во всей своей красе.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

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Вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя обзорная экскурсия на автобусе

Что вы увидите

  • Площади: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая
  • Невский проспект
  • Аничков дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Строгановский дворец
  • Аничков мост
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Казанский собор
  • Храм Спас на Крови
  • Нева
  • Петропавловский собор
  • Петропавловскую крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Кунсткамера
  • Смольный собор
Петербург — прекрасный город 🏙️, но после захода солнца он становится особенно красив: необычная и красочная подсветка мостов, памятников и зданий представляют ансамбль Северной столицы ⭐️ в новом обличье. Что вас ожидает:• Знакомство с историческим центром Петербурга;
  • Знаменитые площади города: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая;
  • Невский и другие центральные улицы и проспекты;
  • Уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спас на Крови;
  • красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость;
  • Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Кунсткамера, Смольный собор.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспортное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя обзорная экскурсия на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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7 отзывов оставили туристы

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