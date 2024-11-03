В декабре – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Сочи, цены от 49 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
На машине
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
3 ноя в 13:00
10 ноя в 13:00
49 500 за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
На машине
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
3 ноя в 13:00
10 ноя в 13:00
56 000 за человека
Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
На машине
3 дня
Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
1 ноя в 18:00
15 ноя в 18:00
49 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
  2. Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
  3. Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Олимпийский Парк
  2. Озеро Рица
  3. Голубое озеро
  4. Новоафонский монастырь
Сколько стоит тур в Сочи в октябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 56 000.
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