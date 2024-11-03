7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
3 ноя в 13:00
10 ноя в 13:00
49 500₽ за человека
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
3 ноя в 13:00
10 ноя в 13:00
56 000₽ за человека
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Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
1 ноя в 18:00
15 ноя в 18:00
49 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «В декабре»
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