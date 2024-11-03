7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
3 ноя в 13:00
10 ноя в 13:00
49 500₽ за человека
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
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10 ноя в 13:00
56 000₽ за человека
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
45 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «В ноябре»
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