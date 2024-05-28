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1.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Начало: Первомайская, 55
Расписание: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 мая 2024Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.
- ННаталья12 мая 2024Ирина очень хорошо рассказывает и доносит до нас. Побывали во многих местах Ярославля. Ярославль красивый город со своим великолепием. Мы из Москвы и не первый раз посещаем Ярославль,но каждый раз открываем для себя что-то новое. Спасибо большое Ирине. 9мая 2024г.
- ООльга12 мая 2024Спасибо Анастасии за интересную и познавательную экскурсию по Ярославлю '' Путешествие во времени'', интересную информацию о городе и его архитектуре, об исторических событиях Анастасия рассказывает с энтузиазмом и любовью к городу Ярославлю.
- ООльга12 мая 2024Спасибо большое, экскурсоводу Анастасии)) Приятная девушка с хорошей дикцией, очень интересно рассказывает, входит в контакт с клиентами. Угощала шоколадом))
- ТТатьяна11 мая 2024Отличная экскурсия, эрудированная и доброжелательная гид. Интересно было всей семье.
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