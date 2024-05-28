Т Татьяна Ярославль величеством сияющий! На электромобиле Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.

Н Наталья Ярославль величеством сияющий! На электромобиле Ирина очень хорошо рассказывает и доносит до нас. Побывали во многих местах Ярославля. Ярославль красивый город со своим великолепием. Мы из Москвы и не первый раз посещаем Ярославль,но каждый раз открываем для себя что-то новое. Спасибо большое Ирине. 9мая 2024г.

О Ольга Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» Спасибо Анастасии за интересную и познавательную экскурсию по Ярославлю '' Путешествие во времени'', интересную информацию о городе и его архитектуре, об исторических событиях Анастасия рассказывает с энтузиазмом и любовью к городу Ярославлю.

О Ольга Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» Спасибо большое, экскурсоводу Анастасии)) Приятная девушка с хорошей дикцией, очень интересно рассказывает, входит в контакт с клиентами. Угощала шоколадом))