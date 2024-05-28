что посмотреть – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «что посмотреть» в Ярославле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за всё до 4 чел.
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Начало: Первомайская, 55
Расписание: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «что посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
  2. Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
  3. Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "что посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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