Детские экскурсии в Ярославле

Найдено 6 экскурсий в категории «Для детей» в Ярославле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 5 чел.
Ярославль для детей: семейный квест по городу
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
64 отзыва
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
Ярославль для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Ярославль для детей
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
66 отзывов
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Экскурсия с ярославной Ольгой нам всем очень понравилась. Ребенок 9 лет (мальчик) сказал, что это самые лучшие впечатления от поездки и стоит на первом месте 👍
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
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    нет предела! Меня, к сожалению, на экскурсии не было. Но мне написали и позвонили все, кто мог - какая замечательная Вероника! Как она преподнесла материал, как смогла удержать внимание непоседливых детей, как интересно и увлекательно прошло их первое знакомство с Ярославлем. Спасибо огромное за экскурсию!

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей в Ярославле
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
  • А
    Альмира
    31 мая 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная, обаятельная! Рассказывала очень интересно,
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    наглядно! Мы были с двумя детьми: 17 лет и 4,6 года! Обоим очень понравилось!!! Не смотря на холодную погоду, все были настолько заинтересованы! Очень рекомендую Веронику!!! Еще раз спасибо за позитивную и содержательную прогулку по Ярославлю!

    Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактнаяДобрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактнаяДобрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная
  • д
    дарья
    29 мая 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Экскурсия очень понравилась всем участникам. И взрослым и семилетке и подростками 12 и 13 лет. По ходу наш экскурсовод развлекала
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    девочек разными интересными заданиями. И пазл собирали и разукрашивали и рисовали. Столько нового и интересного узнали мы все. Еще и дома разукрашивала дочка выданные заданьица. Огромное спасибо за замечательную экскурсию. Очень рекомендую

    Экскурсия очень понравилась всем участникам. И взрослым и семилетке и подростками 12 и 13 лет. По
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    Очень приятная девушка-экскурсовод, интересно и детям и взрослым В программе квеста еще и лучше запомнить информацию
    Очень приятная девушка-экскурсовод, интересно и детям и взрослымОчень приятная девушка-экскурсовод, интересно и детям и взрослым
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
  • П
    Полина
    12 мая 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Ольга, приятная, интеллигентная, хорошо знает историю Ярославля, любит свой город. Были с 3 мая детьми 13 лет- они не скучали!! Спасибо!
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей в Ярославле
    Понравилось детям и взрослым, все пункты маршрута прошли, задания выполнили, конфеты получили:) Анна доброжелательная, приветливая, весёлая, на вопросы отвечала, всё хорошо. Спасибо!
  • Р
    Рушания
    8 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
    Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсиюСпасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Для детей»

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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Ярославле! Вместе с детьми и гидами города Ярославля можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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