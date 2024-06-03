1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль для детей
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия с ярославной Ольгой нам всем очень понравилась. Ребенок 9 лет (мальчик) сказал, что это самые лучшие впечатления от поездки и стоит на первом месте 👍
- ММария3 июня 2024На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
- ААнастасия31 мая 2024Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
- ААльмира31 мая 2024Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная, обаятельная! Рассказывала очень интересно,
- ддарья29 мая 2024Экскурсия очень понравилась всем участникам. И взрослым и семилетке и подростками 12 и 13 лет. По ходу наш экскурсовод развлекала
- ТТатьяна24 мая 2024Очень приятная девушка-экскурсовод, интересно и детям и взрослым В программе квеста еще и лучше запомнить информацию
- ММарина22 мая 2024Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
- ППолина12 мая 2024Ольга, приятная, интеллигентная, хорошо знает историю Ярославля, любит свой город. Были с 3 мая детьми 13 лет- они не скучали!! Спасибо!
- ММария11 мая 2024Понравилось детям и взрослым, все пункты маршрута прошли, задания выполнили, конфеты получили:) Анна доброжелательная, приветливая, весёлая, на вопросы отвечала, всё хорошо. Спасибо!
- РРушания8 мая 2024Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Для детей»
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Сейчас в Ярославле в категории "Для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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