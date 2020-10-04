9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Слияние с городом

Чтобы по-настоящему почувствовать душу Ярославля, вы прогуляетесь 👣 по его историческим местам пешком, тем более, что большая часть достопримечательностей 🏛️ расположены недалеко друг от друга. Помимо «преданий старины», я буду рада рассказать о современной жизни нашего города, который никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то, чего они хотят. Здесь каждый может найти свой уголок — а как это сделать, я подскажу!

Ярославские истории 📖 о князьях, купцах и не только

Вы пройдёте от Гостиного двора к Богоявленской площади, задержитесь у памятника Ярославу Мудрому, где поговорим об основателе городе и одном из самых известных правителей Древней Руси. Чуть позже я покажу, где находились первые княжеские палаты, а на Советской площади вы узнаете, как поменялся город 🏙️ при Екатерине II. Также я расскажу о легендарных ярославских купцах, добившихся уважения даже со стороны самодержавной власти, о наших земляках, прославившихся «фирменной» смекалкой далеко за пределами области, и о том, почему именно кондитерская фабрика Кузнецова стала одним из знаковых предприятий города.

Визитные карточки города

Вы увидите первый советский банк и узнаете о символе Ярославля возле памятника рычащему медведю. На прогулке вдоль Которосльной набережной познакомитесь со старейшими сооружениями Ярославля — музеем-заповедником Спасо-Преображенский монастырь и церковью Михаила Архангела. Успенский собор и Демидовский сквер я помогу вам изучить с помощью мобильного приложения, воссоздающего их дореволюционный облик. И, конечно, вы взглянете на излюбленное место горожан — Стрелку, где сливается Волга и Которосль.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.