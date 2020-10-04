9 отзывов оставили туристы

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Ярославль — живая сказка России!

Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с культурологом

4.9
9 отзывов
Анастасия
Анастасия – Гид из Ярославля
Вы пройдете по старинной Волжской и Которосльной набережным, познакомитесь с историей 📖 первого русского театра и увидите первый советский банк.

Отыщете места, где когда-то красовались княжеские палаты, и осмотрите старейшие обители города — нарядные храмы и монастыри.

Узнаете, чем прославилось ярославское купечество, и откроете панорамы, которые так полюбились отечественным режиссерам.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 26002 340 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!

Что вас ожидает

Слияние с городом
Чтобы по-настоящему почувствовать душу Ярославля, вы прогуляетесь 👣 по его историческим местам пешком, тем более, что большая часть достопримечательностей 🏛️ расположены недалеко друг от друга. Помимо «преданий старины», я буду рада рассказать о современной жизни нашего города, который никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то, чего они хотят. Здесь каждый может найти свой уголок — а как это сделать, я подскажу!

Ярославские истории 📖 о князьях, купцах и не только
Вы пройдёте от Гостиного двора к Богоявленской площади, задержитесь у памятника Ярославу Мудрому, где поговорим об основателе городе и одном из самых известных правителей Древней Руси. Чуть позже я покажу, где находились первые княжеские палаты, а на Советской площади вы узнаете, как поменялся город 🏙️ при Екатерине II. Также я расскажу о легендарных ярославских купцах, добившихся уважения даже со стороны самодержавной власти, о наших земляках, прославившихся «фирменной» смекалкой далеко за пределами области, и о том, почему именно кондитерская фабрика Кузнецова стала одним из знаковых предприятий города.

Визитные карточки города
Вы увидите первый советский банк и узнаете о символе Ярославля возле памятника рычащему медведю. На прогулке вдоль Которосльной набережной познакомитесь со старейшими сооружениями Ярославля — музеем-заповедником Спасо-Преображенский монастырь и церковью Михаила Архангела. Успенский собор и Демидовский сквер я помогу вам изучить с помощью мобильного приложения, воссоздающего их дореволюционный облик. И, конечно, вы взглянете на излюбленное место горожан — Стрелку, где сливается Волга и Которосль.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 в районе Волковского театра
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!
Ярославль — живая сказка России!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Я люблю свой город, и если вы еще в него не влюбились, это произойдет на моей экскурсии! Культуролог по образованию, работаю в сфере туризма более трех лет. Вожу частные пешие экскурсии для малых и больших групп. Во время прогулок я рассказываю историю и легенды Ярославля, показываю самые интересные и необычные места, главные достопримечательности города, а также советую, где можно вкусно поесть и что стоит посмотреть самостоятельно. Приезжайте в гости!
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9 отзывов оставили туристы

4 октября 2020
Отличная прогулка в сопровождении Анастасии. Продуманный маршрут, интересно, информативно. Получили огромное удовольствие, спасибо!!
3 октября 2020
Все очень организованно, пунктуально и комтетентно. Очень советуем!
28 сентября 2020
Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании! Услышали много исторических фактов, которые Анастасия преподнесла "с огоньком", посетили интересные места, окунулись в историю города! Рекомендую данную экскурсию!
26 сентября 2020
Маршрут и подача информации продуманны и структурированы, наверное, поэтому позже, вечером, я смогла частично воспроизвести экскурсию для мужа. Очень хорошая обзорная экскурсия, которая даёт общее представление об истории и жителях Ярославля. Анастасия не только познакомила с «обязательной программой достопримечательностей», но показала и не самые туристические объекты, которые оживляют экскурсию. Спасибо!
25 сентября 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии! Замечательный экскурсовод. Время пролетело не заметно.
12 сентября 2020
Спасибо большое Анастасии за очень информативную, интересную и доступную экскурсию. 3 часа прогулки пролетели незаметно. Мы увидели в основном все достопримечательности города, прошли большой маршрут. Видно, что Анастасия очень любит свой город и отлично знает его историю, культуру и архитектуру. Рекомендуем👍
Виталия
7 сентября 2020
Спасибо Анастасии за интересную экскурсию! 2, 5 часа прошли легко, хотя мы были уставшие с дороги) Экскурсию брали, чтобы получить понимание того, что видим, а не просто праздно шататься по городу. Все основные моменты узнали, гид на все дополнительные вопросы отвечала, скучно не было ни разу. В голове отложилось много, на следующий день гуляла тем же маршрутом и знала, где нахожусь и чей дом вижу) Также Настя посоветовала, что ещё можно посмотреть, куда сходить, где стоит пить/есть, а где нет)
16 августа 2020
Экскурсия понравилась. Анастасия хорошо преподносит материал, отвечает на вопросы. Очень вежливая))
12 августа 2020
Прогулка-знакомство с Ярославлем у нас была в сопровождении гида Анастасии. Настя действительно фанат своего дела и города, как она и написала о себе. Увлекательный маршрут и много новой и интересной информации. Спасибо большое

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