Еще несколько необычных экскурсий в Звенигороде

Что вас ожидает

Душевное чаепитие

Крутая лестница купеческого дома приведет вас в нарядный зал с крестьянскими буфетами и красочными столами. Вы рассмотрите забавные картины, на которых изображены медведи-пчеловоды, деревенские девушки с пирогами и самоварами и зайцы с баранками, и узнаете об их создателях. А также отведаете ароматный мятный чай и продегустируете высушенные в русской печи овощные парёнки и постный пряник, приготовленный по рецепту XII века.

История русского десерта

В других залах музея вы увидите стилизованную под советскую коммуналку кухню 🥧, настоящую русскую печь, посуду разных эпох и формы, предназначенные для приготовления печенья, пряников и леденцов. Кроме того, услышите интересные факты о традициях крестьянского чайного стола и узнаете, откуда пошли связанные с едой крылатые выражения.

Организационные детали

По запросу мы можем провести мастер-класс по изготовлению фигурных пряников или сахарных цветов. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.