Еще несколько необычных экскурсий в Звенигороде

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Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием

Раскрыть традиции крестьянского чайного стола, посетить советскую кухню и отведать местные пряники

Татьяна
Татьяна – представитель из Звенигорода
Приглашаем провести время душевно, вкусно и познавательно! Вы погуляете по уютному старинному дому, сравните дореволюционный и советский кухонный быт и рассмотрите милые лубочные картины.

А мы поделимся богатой историей 📖 русского чаепития и угостим вас пряниками и овощными парёнками.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием
Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием

Что вас ожидает

Душевное чаепитие
Крутая лестница купеческого дома приведет вас в нарядный зал с крестьянскими буфетами и красочными столами. Вы рассмотрите забавные картины, на которых изображены медведи-пчеловоды, деревенские девушки с пирогами и самоварами и зайцы с баранками, и узнаете об их создателях. А также отведаете ароматный мятный чай и продегустируете высушенные в русской печи овощные парёнки и постный пряник, приготовленный по рецепту XII века.

История русского десерта
В других залах музея вы увидите стилизованную под советскую коммуналку кухню 🥧, настоящую русскую печь, посуду разных эпох и формы, предназначенные для приготовления печенья, пряников и леденцов. Кроме того, услышите интересные факты о традициях крестьянского чайного стола и узнаете, откуда пошли связанные с едой крылатые выражения.

Организационные детали

По запросу мы можем провести мастер-класс по изготовлению фигурных пряников или сахарных цветов. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием
Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием
Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием
Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием
Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием
Музей русского десерта: экскурсия с чаепитием

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники. Наша дружная команда гидов провела за пять лет работы сотни экскурсий. Всю информацию мы подаем с юмором и в интерактивном формате. Обещаем, скучно не будет!
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