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Звенигород — древний форпост Москвы

Дмитрий В.
Дмитрий В. – Гид из Звенигорода
Приглашаю вас посетить старинный русский город 🏙️ Звенигород — древний форпост Москвы.
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Звенигород — древний форпост Москвы
Звенигород — древний форпост Москвы

Что вы увидите

  • Купчие ряды
  • Звенигородское благочиние собор Вознесения Господня
  • Церковь Александра Невского
  • Музей Любови Орловой
  • Музей русского десерта
  • Главные улицы и площади Города
  • Звенигородский городок
  • Собор Успения Пресвятой Богородицы
  • Саввино-Сторожевский Монастырь
  • Собор Рождества Богородицы
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:• Историю 📖 города Звенигород от основания города, до наших дней и откуда такое название, в том числе интересные факты и вымыслы;
  • Кто такие Савва Сторожевский и Юрий Звенигородский и чем они так тесно связаны с городом и друг с другом;
  • Почему Юрия Звенигородского также называют Человеком Просвещения и Последним Паладином Земли Русской;
  • Каким образом А. П. Чехов оставил свой след в городе;
  • И многое, многое другое…Мы посетим:• Главные улицы и площади Города (Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невская церковь ⛪, Музей 🖼 Любови Орловой, Музей русского десерта и т. п. );
  • Место древнего Звенигородского Кремля под названием «Городок» с обязательным посещением Успенского белокаменного собора, построенного на рубеже XIV-XV веков, местность где даже сам воздух и тишина «пропитаны» духом того времени;
  • Саввино-Сторожевский мужской ставропигиальный монастырь, один из древнейших монастырей Московской области, с Дворцом царя Алексей Михайловича и Царицыными палатами, Трапезной и другими строениями Монастыря;
  • Обязательно посетим Собор Рождества Богородицы и пройдём по древним ступеням Троицкой надвратной церкви;
  • Попробуем настоящий монастырский квас и другие напитки, изготавливаемые по древнейшим рецептам и вкуснейшую монастырскую выпечку. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Возможно посещение Саввинского мужского Скита, музеев, торговых рядов и других достопримечательностей 🏛️ города, Святого источника.
Что входит
  • транспортные услуги
  • услуги гида.
Что не входит
  • посещение платных мест (магазинов, туалетов и т. п. )
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало и место завершения
🚩 ул. Московская, д. 30, Звенигород
Звенигород — древний форпост Москвы
Звенигород — древний форпост Москвы
Звенигород — древний форпост Москвы
Звенигород — древний форпост Москвы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий В.
Дмитрий В.
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