Звенигородское благочиние собор Вознесения Господня
Церковь Александра Невского
Музей Любови Орловой
Музей русского десерта
Главные улицы и площади Города
Звенигородский городок
Собор Успения Пресвятой Богородицы
Саввино-Сторожевский Монастырь
Собор Рождества Богородицы
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:• Историю 📖 города Звенигород от основания города, до наших дней и откуда такое название, в том числе интересные факты и вымыслы;
Кто такие Савва Сторожевский и Юрий Звенигородский и чем они так тесно связаны с городом и друг с другом;
Почему Юрия Звенигородского также называют Человеком Просвещения и Последним Паладином Земли Русской;
Каким образом А. П. Чехов оставил свой след в городе;
И многое, многое другое…Мы посетим:• Главные улицы и площади Города (Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невская церковь ⛪, Музей 🖼 Любови Орловой, Музей русского десерта и т. п. );
Место древнего Звенигородского Кремля под названием «Городок» с обязательным посещением Успенского белокаменного собора, построенного на рубеже XIV-XV веков, местность где даже сам воздух и тишина «пропитаны» духом того времени;
Саввино-Сторожевский мужской ставропигиальный монастырь, один из древнейших монастырей Московской области, с Дворцом царя Алексей Михайловича и Царицыными палатами, Трапезной и другими строениями Монастыря;
Обязательно посетим Собор Рождества Богородицы и пройдём по древним ступеням Троицкой надвратной церкви;
Попробуем настоящий монастырский квас и другие напитки, изготавливаемые по древнейшим рецептам и вкуснейшую монастырскую выпечку. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Возможно посещение Саввинского мужского Скита, музеев, торговых рядов и других достопримечательностей 🏛️ города, Святого источника.
Что входит
транспортные услуги
услуги гида.
Что не входит
посещение платных мест (магазинов, туалетов и т. п. )
личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало и место завершения
🚩 ул. Московская, д. 30, Звенигород
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.