Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:• Историю 📖 города Звенигород от основания города, до наших дней и откуда такое название, в том числе интересные факты и вымыслы;

Кто такие Савва Сторожевский и Юрий Звенигородский и чем они так тесно связаны с городом и друг с другом;

Почему Юрия Звенигородского также называют Человеком Просвещения и Последним Паладином Земли Русской;

Каким образом А. П. Чехов оставил свой след в городе;

И многое, многое другое…Мы посетим:• Главные улицы и площади Города (Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невская церковь ⛪, Музей 🖼 Любови Орловой, Музей русского десерта и т. п. );

Место древнего Звенигородского Кремля под названием «Городок» с обязательным посещением Успенского белокаменного собора, построенного на рубеже XIV-XV веков, местность где даже сам воздух и тишина «пропитаны» духом того времени;

Саввино-Сторожевский мужской ставропигиальный монастырь, один из древнейших монастырей Московской области, с Дворцом царя Алексей Михайловича и Царицыными палатами, Трапезной и другими строениями Монастыря;

Обязательно посетим Собор Рождества Богородицы и пройдём по древним ступеням Троицкой надвратной церкви;

Попробуем настоящий монастырский квас и другие напитки, изготавливаемые по древнейшим рецептам и вкуснейшую монастырскую выпечку. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;

Возможно посещение Саввинского мужского Скита, музеев, торговых рядов и других достопримечательностей 🏛️ города, Святого источника.