Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
Завтра в 08:00
21 мар в 08:00
€870 за человека
Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла
Подняться на Львиную скалу, побывать в Саду специй и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$454 за человека
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$1090 за человека
Увидеть Шри-Ланку во всей красе: Форт Галле, Нувара-Элия, нацпарк «Плато Хортона» и Сигирия
Узнать, каков на вкус цейлонский чай, устроить джип-сафари и понаблюдать за купанием слонов
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$1175 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На каникулы»
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- Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
- Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла
- Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
- Увидеть Шри-Ланку во всей красе: Форт Галле, Нувара-Элия, нацпарк «Плато Хортона» и Сигирия
Сколько стоит тур в Коломбо в марте 2025
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