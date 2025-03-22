Индивидуальный тур по историческим и духовным центрам Шри-Ланки

Посетить древние поселения и храмы, осмотреть наскальные рисунки и статуи Будды и взойти на Сигирию
Приглашаем погрузиться в прошлое страны и исследовать её археологические памятники.

Мы посетим руины Анурадхапуры — некогда могущественного города, где на пике могущества жили 15 000 одних только монахов. Побываем в Полоннаруве
читать дальше

— древней столице острова.

Поднимемся на знаменитую Львиную скалу, пройдя через ворота с огромными львиными лапами, и побываем в Пещерном и Золотом храмах в Дамбулле.

Вы узнаете много увлекательных историй о былых событиях, осмотрите святыни и реликвии и насладитесь чарующими видами покрытых буйной зеленью равнин и гор. А за доплату сможете поучаствовать в дополнительных активностях.

Индивидуальный тур по историческим и духовным центрам Шри-Ланки
Индивидуальный тур по историческим и духовным центрам Шри-Ланки
Индивидуальный тур по историческим и духовным центрам Шри-Ланки
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или также как аванс перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
При посещении храмов и других культовых мест, необходимо соблюдать дресс-код. Необходимо чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. «Пляжный» вариант одежды не подойдёт.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.

Проживание. В стоимость включено проживание в отеле 4*. Размещение 2-местное. За доплату возможно размещение в отеле 5*.

Питание. Включено трёхразовое питание.

Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).

Уровень сложности. В туре есть подъём на Сигирю (скала с железными лестницами), время подъёма — 30–45 минут, набор высоты — около 200 м.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.

Остались вопросы?

Программа тура по дням

1 день

Посещение Анурадхапуры и Полоннарувы

Встречаемся и выезжаем в Анурадхапуру, куда прибудем около 11:00. Первое поселение здесь возникло ещё в 6 веке до н. э. и являлось столицей первого сингальского королевства на острове. Мы осмотрим ступу Джетавана, в основании которой находятся мощи Будды. На момент постройки она была самым большим сооружением на планете — даже выше египетской пирамиды Хеопса. Увидим статую Будды, в которой удалось передать его в состоянии самадхи. Посмотрим на Лунный камень, на чьей поверхности в графической форме зашифрована суть буддизма, и на дерево Бодхи, выращенное из ростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления 2600 лет назад.

Затем переедем в Полоннаруву, основанную в 3 веке на берегу водохранилища Миннерия. Здесь была оборудована царская резиденция, и город стал восприниматься как запасная столица острова. Сегодня это важный археологический памятник, объявленный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим высокую статую бородатого старца, высеченную из гранитной скалы. Заглянем в монастырскую библиотеку Потгул Вихара (Вехера), где хранились священные книги. Посетим и другие достопримечательности Полоннарувы.

После вы разместитесь в отеле и отдохнёте.

Посещение Анурадхапуры и ПолоннарувыПосещение Анурадхапуры и ПолоннарувыПосещение Анурадхапуры и ПолоннарувыПосещение Анурадхапуры и ПолоннарувыПосещение Анурадхапуры и ПолоннарувыПосещение Анурадхапуры и ПолоннарувыПосещение Анурадхапуры и ПолоннарувыПосещение Анурадхапуры и Полоннарувы
2 день

Сигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активности

Позавтракав в 7:00, выезжаем в Сигирию, куда прибудем около 12:00. Плато, название которого переводится как Львиная скала, возвышается над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. В 5 веке царь Кашьяпа построил на вершине неприступную крепость и дворец, где жил вместе с наложницами — их изображения на стенах сохранились до сих пор.

Мы увидим монументальные Львиные ворота, построенные таким образом, что при входе приходись заходить внутрь пасти льва. Сегодня сохранились только лапы. Поднимемся на скалу и насладимся открывающимися видами. *По вашему желанию посещение Сигирии мы можем заменить на посещение соседней скалы-монастыря Пидурангала.

Затем желающие смогут поучаствовать в джип-сафари в национальном парке «Миннерия» и понаблюдать за дикими слонами, пеликанами и аистами, гигантскими белками, оленями и леопардами. Также будет возможность покататься на слонах (за доплату), объехать местную деревню и пересечь верхом реку. Ещё можно съездить в этнотур (за доплату) — познакомиться с бытом ланкийской деревни.

По пути осмотрим Золотой и Пещерный храмы в Дамбулле с многочисленными статуями Будды. Храмовый комплекс состоит из нескольких пещер на высоте 350 метров и ниш, расписанных буддийской настенной живописью.

Сигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активности

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты: Анурадхапура, Полоннарува, Сигирия, Пидурангала, Дамбулла
  • Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
  • Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
  • Дополнительные активности и экскурсии по желанию:
  • Джип-сафари - $80 ($120, если путешественник один)
  • Этнотур + обед - $45
  • Катание на слоне у Сигирии - $20
  • Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $420 за человека
  • При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1700, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $800 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем из любого отеля), 5:00-10:00 - время выезда зависит от локации вашего отеля
Завершение: Коломбо или любой другой город острова, 18:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Коломбо

Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
На машине
3 дня
2 отзыва
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$375 за человека
Обзорный тур по Шри-Ланке: подъём на Сигирию, древняя столица Цейлона и загадочные руины и храмы
На машине
На микроавтобусе
5 дней
Обзорный тур по Шри-Ланке: подъём на Сигирию, древняя столица Цейлона и загадочные руины и храмы
Покорить Львиную скалу, погулять по Королевскому ботаническому саду и увидеть храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
$835 за человека
Удивительная Шри-Ланка: древние храмы, подъём на Сигирию и милые слоны
На машине
4 дня
Удивительная Шри-Ланка: древние храмы, подъём на Сигирию и милые слоны
Преодолеть 1200 ступеней за лучшим видом, побывать в храме Зубы Будды и увидеть национальное шоу
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$663 за человека