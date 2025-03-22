Встречаемся и выезжаем в Анурадхапуру, куда прибудем около 11:00. Первое поселение здесь возникло ещё в 6 веке до н. э. и являлось столицей первого сингальского королевства на острове. Мы осмотрим ступу Джетавана, в основании которой находятся мощи Будды. На момент постройки она была самым большим сооружением на планете — даже выше египетской пирамиды Хеопса. Увидим статую Будды, в которой удалось передать его в состоянии самадхи. Посмотрим на Лунный камень, на чьей поверхности в графической форме зашифрована суть буддизма, и на дерево Бодхи, выращенное из ростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления 2600 лет назад.

Затем переедем в Полоннаруву, основанную в 3 веке на берегу водохранилища Миннерия. Здесь была оборудована царская резиденция, и город стал восприниматься как запасная столица острова. Сегодня это важный археологический памятник, объявленный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим высокую статую бородатого старца, высеченную из гранитной скалы. Заглянем в монастырскую библиотеку Потгул Вихара (Вехера), где хранились священные книги. Посетим и другие достопримечательности Полоннарувы.

После вы разместитесь в отеле и отдохнёте.