Мы посетим руины Анурадхапуры — некогда могущественного города, где на пике могущества жили 15 000 одних только монахов. Побываем в Полоннаруве
Описание тура
Организационные детали
Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или также как аванс перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
При посещении храмов и других культовых мест, необходимо соблюдать дресс-код. Необходимо чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. «Пляжный» вариант одежды не подойдёт.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.
Проживание. В стоимость включено проживание в отеле 4*. Размещение 2-местное. За доплату возможно размещение в отеле 5*.
Питание. Включено трёхразовое питание.
Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).
Уровень сложности. В туре есть подъём на Сигирю (скала с железными лестницами), время подъёма — 30–45 минут, набор высоты — около 200 м.
Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Посещение Анурадхапуры и Полоннарувы
Встречаемся и выезжаем в Анурадхапуру, куда прибудем около 11:00. Первое поселение здесь возникло ещё в 6 веке до н. э. и являлось столицей первого сингальского королевства на острове. Мы осмотрим ступу Джетавана, в основании которой находятся мощи Будды. На момент постройки она была самым большим сооружением на планете — даже выше египетской пирамиды Хеопса. Увидим статую Будды, в которой удалось передать его в состоянии самадхи. Посмотрим на Лунный камень, на чьей поверхности в графической форме зашифрована суть буддизма, и на дерево Бодхи, выращенное из ростка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления 2600 лет назад.
Затем переедем в Полоннаруву, основанную в 3 веке на берегу водохранилища Миннерия. Здесь была оборудована царская резиденция, и город стал восприниматься как запасная столица острова. Сегодня это важный археологический памятник, объявленный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим высокую статую бородатого старца, высеченную из гранитной скалы. Заглянем в монастырскую библиотеку Потгул Вихара (Вехера), где хранились священные книги. Посетим и другие достопримечательности Полоннарувы.
После вы разместитесь в отеле и отдохнёте.
Сигирия или Пидурангала, Золотой и Пещерный храмы, дополнительные активности
Позавтракав в 7:00, выезжаем в Сигирию, куда прибудем около 12:00. Плато, название которого переводится как Львиная скала, возвышается над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. В 5 веке царь Кашьяпа построил на вершине неприступную крепость и дворец, где жил вместе с наложницами — их изображения на стенах сохранились до сих пор.
Мы увидим монументальные Львиные ворота, построенные таким образом, что при входе приходись заходить внутрь пасти льва. Сегодня сохранились только лапы. Поднимемся на скалу и насладимся открывающимися видами. *По вашему желанию посещение Сигирии мы можем заменить на посещение соседней скалы-монастыря Пидурангала.
Затем желающие смогут поучаствовать в джип-сафари в национальном парке «Миннерия» и понаблюдать за дикими слонами, пеликанами и аистами, гигантскими белками, оленями и леопардами. Также будет возможность покататься на слонах (за доплату), объехать местную деревню и пересечь верхом реку. Ещё можно съездить в этнотур (за доплату) — познакомиться с бытом ланкийской деревни.
По пути осмотрим Золотой и Пещерный храмы в Дамбулле с многочисленными статуями Будды. Храмовый комплекс состоит из нескольких пещер на высоте 350 метров и ниш, расписанных буддийской настенной живописью.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты: Анурадхапура, Полоннарува, Сигирия, Пидурангала, Дамбулла
- Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
- Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
- Дополнительные активности и экскурсии по желанию:
- Джип-сафари - $80 ($120, если путешественник один)
- Этнотур + обед - $45
- Катание на слоне у Сигирии - $20
- Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $420 за человека
- При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1700, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $800 за человека