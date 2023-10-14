1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:15
13 июня в 06:15
€90 за человека
Групповая
13 часов
Античный Эфес из Бодрума: экскурсия с гидом-историком, обед и трансфер
Проведите день в Эфесе, исследуя древние амфитеатры, библиотеки и храмы. Комфортабельный автобус и гид-историк сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Бодрум, у вашего отеля
12 июня в 06:15
15 июня в 06:15
€90 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€55 за человека
Групповая
10 часов
Уникальное путешествие в Дальян: грязевые ванны, черепахи и древние гробницы
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
€78 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
€55 за человека
Групповая
15 часов
Автобусная экскурсия в Эфес из Бодрума: древний город и исторические памятники
Погрузитесь в историю античного города Эфес, сохранившего множество древних сооружений. Трансфер от отеля включен. Забронируйте сейчас
Расписание: Среда, Суббота в null
$78 за человека
Групповая
9 часов
Дальян и Кейджегиз из Бодрума: экскурсия по древним гробницам и пляжу Изтузу
Удивительная экскурсия по Дальяну и Кейджегизу из Бодрума. Пляж Изтузу, грязелечебницы, термальные источники и древние ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$78 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: морская прогулка и подводное приключение
Погрузитесь в загадочный подводный мир Бодрума с нашей групповой экскурсией. Вас ждут опытные инструктора, качественное оборудование и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
$65 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг из Бодрума: захватывающий сплав по реке Даламан
Рафтинг из Бодрума - незабываемое приключение на реке Даламан для любителей экстрима и активного отдыха. Присоединяйтесь к нам и получите заряд адреналина
Расписание: Вторник, Пятница в null
$78 за человека
Групповая
8 часов
Насладитесь паромной прогулкой на остров Кос из Бодрума
Отправьтесь на остров Кос из Бодрума на пароме! Вас ждут древние памятники, зелёные парки и великолепные виды. Шенгенская виза обязательна
Расписание: Ежедневно в 09:00
$52 за человека
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
11 июня в 06:00
18 июня в 06:00
€70 за человека
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€720 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон14 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
- ААнтон11 октября 2023Организатор помог разрешить небольшую неприятную ситуацию, а именно:я при выходе из отеля не взял достаточное количество денег, созвонился с Бахтияром,
- ИИлья11 октября 2023Экскурсию проводил(переводил) Сагын. Спасибо ему огромное! Корректен, эрудирован, заинтересован предметом, о котором рассказывает, много знает и "загорается" если видит интерес
- ООльга6 октября 202328 сентября была на групповой экскурсии в Эфесе из Бодрума. Очень понравилось! Все было хорошо организовано. Несмотря на длительность экскурсии-12
- ККсения14 сентября 2023Сам маршрут прекрасный, Дальян стоит увидеть обязательно, находясь в Турции. К сожалению, остались смешанные чувства от организации и гида. Забрали
- TTatyana11 сентября 2023Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на посещение каждого места, чтобы
- ААлександр10 сентября 2023Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
- ККристина7 сентября 2023Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
- ИИрина21 августа 2023Интересная, историческая экскурсия. Комфортный автобус, опытный водитель. Повезло с гидами, с нами работали Эстра и Атеш.
- ИИнна13 августа 2023Понравилось всё, отличный гид Атэш, пляж прекрасен, удалось увидеть черепах в воде (с лодки)
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На весь день»
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