Экскурсии на 1 день в Бодруме

Найдено 17 экскурсий в категории «На весь день» в Бодруме, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:15
13 июня в 06:15
90 за человека
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Античный Эфес из Бодрума: экскурсия с гидом-историком, обед и трансфер
Проведите день в Эфесе, исследуя древние амфитеатры, библиотеки и храмы. Комфортабельный автобус и гид-историк сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Бодрум, у вашего отеля
12 июня в 06:15
15 июня в 06:15
90 за человека
Эфес и дом Девы Марии
Групповая
14 часов
14 отзывов
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
55 за человека
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Групповая
10 часов
5 отзывов
Уникальное путешествие в Дальян: грязевые ванны, черепахи и древние гробницы
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
78 за человека
Дайвинг в Бодруме
Групповая
7 часов
2 отзыва
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на яхте в Бодруме
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
6 отзывов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
8 отзывов
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
55 за человека
Эфес из Бодрума
Групповая
15 часов
Автобусная экскурсия в Эфес из Бодрума: древний город и исторические памятники
Погрузитесь в историю античного города Эфес, сохранившего множество древних сооружений. Трансфер от отеля включен. Забронируйте сейчас
Расписание: Среда, Суббота в null
$78 за человека
Дальян и Кейджегиз из Бодрума
Групповая
9 часов
Дальян и Кейджегиз из Бодрума: экскурсия по древним гробницам и пляжу Изтузу
Удивительная экскурсия по Дальяну и Кейджегизу из Бодрума. Пляж Изтузу, грязелечебницы, термальные источники и древние ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$78 за человека
Прогулка по морю на пиратском кораблике
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Дайвинг в Бодруме
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: морская прогулка и подводное приключение
Погрузитесь в загадочный подводный мир Бодрума с нашей групповой экскурсией. Вас ждут опытные инструктора, качественное оборудование и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
$65 за человека
Рафтинг из Бодрума
Групповая
9 часов
Рафтинг из Бодрума: захватывающий сплав по реке Даламан
Рафтинг из Бодрума - незабываемое приключение на реке Даламан для любителей экстрима и активного отдыха. Присоединяйтесь к нам и получите заряд адреналина
Расписание: Вторник, Пятница в null
$78 за человека
Паром на остров Кос из Бодрума
🚢 На пароме
Групповая
8 часов
Насладитесь паромной прогулкой на остров Кос из Бодрума
Отправьтесь на остров Кос из Бодрума на пароме! Вас ждут древние памятники, зелёные парки и великолепные виды. Шенгенская виза обязательна
Расписание: Ежедневно в 09:00
$52 за человека
Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
Джип-сафари в Бодруме
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 за человека
Рафтинг из Бодрума
Групповая
7 часов
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
11 июня в 06:00
18 июня в 06:00
70 за человека
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
720 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    14 октября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
  • А
    Антон
    11 октября 2023
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    Организатор помог разрешить небольшую неприятную ситуацию, а именно:я при выходе из отеля не взял достаточное количество денег, созвонился с Бахтияром,
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    он переговорил с водителем и т. к. мы уехали недалеко, он согласился вернуться, за что огромное спасибо! Сама экскурсия понравилась, хоть и был один нюанс, на второй остановке(ювелирный завод), два человека заплутали, мы их ждали долго и потом уехали в эфес без них (все возможные попытки найти их были предприняты) и возможно поэтому в эфесе не оказалось русскоговорящего гида, потому что мы опоздали, а может это была просто ошибка, я так до конца и не понял, что для многих может оказаться неприятностью, не все понимают английский. Мне очень понравилось как рассказывал англоговорящий гид, благо для меня это не оказалось проблемой, говорил гид очень разборчиво и достаточно понятно для человека со средним словарным запасом все будет понятно. Экскурсия отличная-определенно стоит того! Спасибо!

  • И
    Илья
    11 октября 2023
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    Экскурсию проводил(переводил) Сагын. Спасибо ему огромное! Корректен, эрудирован, заинтересован предметом, о котором рассказывает, много знает и "загорается" если видит интерес
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    у туристов. Рассказывает много всего кроме и рядом с тем, что рассказывает гид на английском(группа смешанная, из англо и русско-говорящих) Отличный академический русский, если про что-то начинает рассказывать - мысль всегда заканчивает и всё понятно, а не так как иногда у гидов мысль улетает и потом не возвращается. Эфес прекрасен, я был так впечатлён, что потом пошёл в музей в Сельчуке, где находится множество экспонатов с раскопок в Эфесе. Кстати, экскурсия была бы полнее, если бы после Эфеса, мы бы поехали как раз в этот музей, а не в магазин турецких сладостей)) Ну да ладно, ищущий найдёт, и за подсказки спасибо. Да и понятно, что экскурсия ознакомительная, для тех кто на курорте отдыхает, а не по "хардкору" для особо интересующихся. Но смотрите, может, вместо экскурсии к дому девы Марии как опцию бы предлагать музей в Сельчуке? Удачи вашей компании! И спасибо за то, что приняли меня на экскурсию, при том, что я не ехал из Бодрума, а присоединился уже на месте.

  • О
    Ольга
    6 октября 2023
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    28 сентября была на групповой экскурсии в Эфесе из Бодрума. Очень понравилось! Все было хорошо организовано. Несмотря на длительность экскурсии-12
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    часов, усталости не было, т. к. были предусмотрены остановки на завтрак с видом на чудесное озеро и обед. Санитарные остановки тоже были. Особенно хочется отметить работу русскоговорящего гида Сагына. Интересно рассказывал и, вообще был сама любезность. Англоговорящий гид девушка тоже проявила себя выше всех похвал! Словом, экскурсию буду однозначно рекомендовать друзьям и знакомым

  • К
    Ксения
    14 сентября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Сам маршрут прекрасный, Дальян стоит увидеть обязательно, находясь в Турции. К сожалению, остались смешанные чувства от организации и гида. Забрали
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    нас на 10 минут позже заявленного времени в ваучере. Гида в автобусе не было. Большая часть группы оказалась англоговорящая, и вот у них был чудесный гид. Мы слушали именно её, она была харизматична и обаятельна. Кто не знал английского в нашей группе, слушали нашего гида. Точнее его краткий пересказ/перевод её рассказа. Наш гид почти ничего за время поездки не рассказывал об истории, по сути был сопровождающим и давал техническую информацию - куда едем, сколько стоим, во сколько встречаемся. Нам показалось, что он даже не профессиональный гид, и уж тем более не историк, сам сказал, что инженер. Поставила бы 3 звезды, но четвертую ставлю турецкой женщине гиду, она действительно скрасила нашу поездку.

  • T
    Tatyana
    11 сентября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на посещение каждого места, чтобы
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    не торопиться и чтобы не заскучать. Отличные гиды: зажигательные, готовы помочь и конечно рассказывают интересно. Экскурсия идет сразу на двух языках: Английском и русском. Сознательно присоединилась к английской группе: качала заодно английский.

    Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на
  • А
    Александр
    10 сентября 2023
    Дайвинг в Бодруме
    Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
  • К
    Кристина
    7 сентября 2023
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
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    холодной, единственное что удалось поесть это хлеб, огурцы и апельсины. Были очень голодными, ждали остановки в кафе чтобы что-то купить перекусить. Грязевые ванны в начале экскурсии это очень странно, некоторые потом ехали в грязи и с мокрыми купальниками.

  • И
    Ирина
    21 августа 2023
    Эфес и дом Девы Марии
    Интересная, историческая экскурсия. Комфортный автобус, опытный водитель. Повезло с гидами, с нами работали Эстра и Атеш.
  • И
    Инна
    13 августа 2023
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Понравилось всё, отличный гид Атэш, пляж прекрасен, удалось увидеть черепах в воде (с лодки)

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На весь день»

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