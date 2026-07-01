Показать всё
Групповая
до 20 чел.
Путешествие к водопадам Ба Хо: пеший трек и освежающее купание
Начало: Трансфер от места проживания
«Путь к водопадам Ба Хо Вас заберут прямо из гостиницы и повезут примерно за 25 километров на север, к известному природному комплексу»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$36.71 за человека
Групповая
до 25 чел.
Путешествие в сердце природы: водопады и озёра Ба Хо
Начало: Трансфер от отеля
«от города Нячанг скрывается удивительный уголок природы — водопады Ба Хо»
Завтра в 07:45
3 июл в 07:45
$32.40 за человека
Групповая
до 20 чел.
Далат за один день - водопады, дворцы и рынок
Начало: Главный вход в отель Ясака Сайгон
«Путешествие через кофейные плантации и водопад Датханьла Выезд из Нячанга через живописные кофейные плантации к водопаду Датханьла — одному из самых красивых в регионе»
Завтра в 07:00
3 июл в 07:00
$79 за человека
Групповая
до 20 чел.
Водопад Ба Хо и пагода Да Бао - природная красота и культура
Начало: Трансфер от места проживания
«Путь к водопаду Ба Хо Водопад Ба Хо находится примерно в 25 км»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$39.48 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Чегемские водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июле 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 32 до 150. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Нячанга! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены