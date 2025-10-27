Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Начало: Станция на выбор
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Перекрёсток Сибуя, Харадзюку: картинг-тур у Токийской башни
Погрузитесь в атмосферу Токио на картинге, посетив знаковые места с гидом. Захватывающий маршрут и незабываемые фото ждут вас
Начало: JPF9+HV2 Синагава, Токио, Япония
Расписание: См. календарь
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$125 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио как отражение творчества Харуки Мураками
Начало: Метро Роппонги, Станция метро · префектура Токио, ...
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 октября 2025Провели замечательный день с гидом Марией, знакомясь с разными гранями Токио — от шумного, вкусного рынка Цукидзи и древнего храма
- IIgor13 мая 2025Экскурсия с гидом Сенией была очень комфортной, действительно "в нашем ритме". Получили представление о ряде ключевых достопримечательностей города, включая рыбный
- ААнна9 мая 2025Спасибо большое Маше за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы объехали все самые интересные и топовые места города,
она рассказала историю
- ЮЮлия3 мая 2025Нам понравилась экскурсия по ТОКИО с гидом Марией - узнали много полезней информации, которая пригодилась нам в дальнейшем в период проживания в этом городе. Однозначно рекомендуем!
- ВВасилий14 апреля 2025Побывали на экскурсии 30 марта. Наш гид Мария оставила только положительное впечатление, мы посмотрели много токийских достопримечательностей. Мария была очень
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Роппонги Хиллз»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Токио
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2025
Сейчас в Токио в категории "Роппонги Хиллз" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Роппонги Хиллз», 5 ⭐ отзывов, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль