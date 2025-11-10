читать дальше

Настя хорошо знает место, где живёт, и очень любит его. Это чувствуется в каждом слове. Пока я выбирала зеленый чай, она и себе купила, в этом видно личное отношение. Хозяева чайного магазина помогли мне найти чайник для левшей на подарок, а они редко бывают в магазинах. Зашли в несколько лавок - это настоящий локальный бизнес с историей, а мы там были единственными иностранцами. Как и в столетнем ресторане, где был очень вкусный "обед дня" по невысокой цене. В квартале гейш и около курганов императоров атмосфера напоминает Киото, и оказывается там можно побывать, не уезжая из Токио. Было интересно посетить музей города и познакомиться с местными ремеслами и искусствами. Мне очень понравилось! Рекомендую всем, кому интересны необычные маршруты и увлечённые гиды!