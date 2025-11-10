Вчера у нас была экскурсия с Настей, и мы до сих пор под впечатлением! Она нас встретила — невероятно тёплый читать дальше
и отзывчивый человек. С первой минуты чувствовалось, что она не просто проводит экскурсию, а делится частичкой своей любви к Японии.
Она всё показала, обо всём рассказала — от повседневного быта японцев до политических особенностей прошлого и настоящего. Удивительно, сколько она знает! Даже поделилась интересными фактами, о которых не принято писать, но слушать было безумно интересно 😄
Мы благодарны за атмосферу, лёгкость общения и ощущение, будто гуляем с хорошим другом, а не просто с гидом. Настя, спасибо за заботу, внимание и искренность — с тобой время пролетело незаметно! Надеемся на скорую встречу снова — обязательно вернёмся за новой порцией вдохновения и историй! 🇯🇵
Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉 Аня — отличный рассказчик: ведёт экскурсию увлекательно, с юмором читать дальше
и вниманием к деталям. Время пролетело незаметно — было интересно, познавательно и очень приятно пообщаться.
Отдельное спасибо за материал после экскурсии — получить в Telegram фотографии, описания и все нюансы оказалось невероятно удобно и приятно. Так же хочется выразить благодарность Юре. Это муж Ани, он составил нам компанию и так же рассказал много интересного и увлекательного. Рекомендую всем! Всё супер
Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония - это закрытая и загадочная читать дальше
страна. Анна - очень привлекательный гид, отлично знает материал экскурсии, разбирается в японской живописи и гравюрах укиё-э, что меня особенно интересовало как художника-декоратора. Мы посетили очень интересные храмы, связанные с кварталами Ёшивары. Особенно меня впечатлил храм Большой птицы и история о куртизанке и кошке манеко-неко (кошка, приводящая удачу). Такую кошку и другие талисманы Вы сможете приобрести во время посещения храма. Также очень понравился Храм редиса - такого я точно нигде не видела, хотя посетила много стран Азии (была в Китае, в Тайланде и Вьетнаме). Обязательно сходите на экскурсию с Анной - вы точно не пожалеете!
Я хорошо знаю Токио, но эта экскурсия оказалась для меня сюрпризом! Интересно и с исторической, и с бытовой точек зрения. читать дальше
Настя хорошо знает место, где живёт, и очень любит его. Это чувствуется в каждом слове. Пока я выбирала зеленый чай, она и себе купила, в этом видно личное отношение. Хозяева чайного магазина помогли мне найти чайник для левшей на подарок, а они редко бывают в магазинах. Зашли в несколько лавок - это настоящий локальный бизнес с историей, а мы там были единственными иностранцами. Как и в столетнем ресторане, где был очень вкусный "обед дня" по невысокой цене. В квартале гейш и около курганов императоров атмосфера напоминает Киото, и оказывается там можно побывать, не уезжая из Токио. Было интересно посетить музей города и познакомиться с местными ремеслами и искусствами. Мне очень понравилось! Рекомендую всем, кому интересны необычные маршруты и увлечённые гиды!
У нас состоялась чудесная прогулка. В назначенное время отправились на экскурсию,посетили все,что обещали по программе. Приятно было слушать увлекательный рассказ Анны,не перегруженный датами и глубоко историческими фактами. Маршрут продуман и не утомителен С удовольствием, рекомендую. Спасибо!
Посетили экскурсию девичей компанией. Все очень понравилось! Много интересной информации, исторических фактов, красивых легенд. Анна - обаятельная, остроумная, увлеченная и очень эрудированная. Советую всем - не пожалеете.
Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной! Прогулка оказалась по-настоящему погружением в атмосферу Эдо. Анна очень глубоко знает читать дальше
материал и умело сочетает исторические факты с живыми рассказами. Мы побывали в храмах и часовнях, прошли по бывшей главной улице квартала и узнали, как этот мир развлечений повлиял на искусство укиё-э, моду и представления о красоте. Особенно впечатлила остановка у Храма женщин без могил и рассказ о судьбах девушек, живших и умерших здесь. Всё сопровождалось иллюстрациями, схемами и старинными гравюрами - Анна всё продумала до мелочей. Завершили экскурсию у Музея искусств Дайдо, где можно увидеть керамику, передающую дух исчезнувшего квартала. Экскурсия получилась насыщенной, атмосферной и очень содержательной. Анна, огромное спасибо! Рекомендую всем, кто интересуется историей старого Эдо и культурой Японии.
День в японской театральной сказке с реальной историей местности и жизнью Императоров. Прогулка по улице гейш, чайная церемония - можно читать дальше
смело сказать- «колорит местной жизни попробовали на вкус» - конечно же, в очень вкусном и необычном кафе!!! Все это в один день (!!!!), который дал почувствовать себя немного японцем - недаром в конце экскурсии захотелось облачиться в кимоно. Вся магия произошла благодаря нашему экскурсоводу Анастасии, которая чувствовала наш ритм и прекрасно организовала маршрут под наши запросы!
Все очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок от экскурсовода, теперь интересуюсь историей читать дальше
Ёшивара, гейш и ойран. Я реально влюбилась в Японию, побывала в Музее Дайдо, который перевернул мои представления об сексуальной культуре Японии. Очень рекомендую - такого Вы точно никогда не слышали и не видели!
Очень понравилась экскурсия! Особенно музей города. Он оказался совершенно нескучным, живым и интересным. В старинном ресторане персонал был приветлив и, читать дальше
видно, хорошо знаком с гидом, что создало особую атмосферу. Понравилось, что Настя знает тайные проходы и закоулки, я бы сама точно прошла мимо квартала гейш. Прогулка по жилому району дала возможность увидеть настоящую Японию, без туристической оболочки. Могилы императоров удивили, не выглядят как кладбище: это красивый парк, где нет толп туристов, и при этом ощущается настоящее величие этого места. Удивили подробности жизни современной императорской семьи. Вся информация легко запоминается, у гида хорошая подача и чувство юмора. Впервые оказалась в японских горячих источниках. Непередаваемое удовольствие и полное расслабление души и тела после насыщенной прогулки. Отдельное спасибо Насте за рекомендации покупок необременительных финансово и уникальных сувениров!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Кварталы гейш»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сейчас в Токио в категории "Кварталы гейш" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 385 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Кварталы гейш», 12 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль