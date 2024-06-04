Экскурсии на 1 день в Сеуле

Найдено 32 экскурсии в категории «На весь день» в Сеуле на русском языке, цены от €140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 2 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
512 за человека
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
438 за всё до 3 чел.
Исследуем мир k-pop в Сеуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
250 за всё до 3 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
512 за человека
По следам корейских дорам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
199 за всё до 3 чел.
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
13 июня в 07:30
14 июня в 07:30
840 за всё до 3 чел.
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Сеула в яркий Инчхон: путешествие на авто с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
540 за всё до 4 чел.
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
1 026 за человека
Сеул: симбиоз истории и креатива
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сеул: симбиоз истории и креатива - эксклюзивное путешествие по столице Южной Кореи
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.
Побывать на границе: поездка в DMZ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
512 за человека
Два берега Сеула: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
512 за человека
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
834 за человека
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
475 за всё до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
600 за всё до 4 чел.
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
449 за всё до 4 чел.
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
550 за всё до 4 чел.
Два Сеула за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Два Сеула за 1 день: исторический и современный
Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 3 чел.
Сеул императоров и аристократов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
140 за всё до 2 чел.
Сеул - симбиоз истории и креатива
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сеул: уникальное путешествие по истории и креативу
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где каждый шаг открывает новые грани города: от древних храмов до современных арт-объектов
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
14 июня в 18:00
15 июня в 18:00
$450 за всё до 6 чел.
Сеул - моя душа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
512 за всё до 5 чел.
Сеул - город инноваций и технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
438 за всё до 4 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
624 за всё до 3 чел.
Корея эпохи позднего Чосона. Фольклорная деревня и крепость Хвасон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Корея эпохи позднего Чосона: фольклорная деревня и крепость Хвасон
Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
475 за всё до 3 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
840 за всё до 3 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
590 за всё до 4 чел.
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: у вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
514 за всё до 4 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
24 июня в 10:00
2 июля в 10:00
400 за всё до 5 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
175167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    дьяконовы
    4 июня 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
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    не только "обязательные" места для посещения, но и такие, куда обычно туристы не доходят. После этой экскурсии у меня создалось прекрасное и полноценное впечатление о городе. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами Колина, чтобы познакомиться с другими прекрасными местами Кореи.

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
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    оказалась невероятно познавательной и атмосферной, оставив только самые положительные впечатления. Во-первых, хочу отметить богатство информации, которую Лера предоставила нам в ходе экскурсии. Она рассказала о городе так много интересного, что я буквально погружался в каждую историю, каждый факт. Лера делилась знаниями о культуре, истории и современной жизни Сеула с такой увлеченностью, что даже самые мелкие детали становились важными и значимыми. Ее рассказы были полны живых примеров и личных впечатлений, что делало их еще более увлекательными. Во-вторых, атмосфера прогулки была просто великолепной. Лера сумела создать дружелюбную и непринужденную обстановку, в которой мы чувствовали себя очень комфортно. Она умело чередовала исторические факты с легкими шутками и занимательными историями, что делало прогулку легкой и приятной. Мы чувствовали себя не как туристы, а как друзья, гуляющие по городу в компании знающего и увлеченного человека. В итоге, прогулка по Сеулу с гидом Лерой стала для меня незабываемым опытом. Я с уверенностью рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше узнать Сеул и его удивительные тайны. Спасибо ☺️

    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
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    с его историями, показал город со смотровой площадки на горе, кофейное место, где снималась дорама. На обед пробовала одно из традиционных корейских блюд. Терпеливо и основательно отвечал на все вопросы, показал буддийский храм, который не входил в программу. Время пролетело быстро, интересно, в прекрасной и дружеской атмосфере! В последующие дни было легче ориентироваться по городу. Спасибо Колин!

  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
    читать дальше

    экскурсию! Она умеет подобрать нужные слова и вовремя сориентироваться, если что то идет не по плану! Лилечка, мы еще обязательно увидимся! Большой привет от Ренаты ❤️

    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
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    место на экскурсию! К сожалению, у нас получилось быть только на одной экскурсии с Колином… Ю. Корея впечатлила нас разнообразием, гостеприимством и красотой! ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Символы современного и древнего Сеула
  2. Погружение в атмосферу Сеула
  3. Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
  4. Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
  5. Исследуем мир k-pop в Сеуле
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "На весь день" можно забронировать 32 экскурсии от 140 до 1 026 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Сеул на 1 день, гиды Сеула подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Сеул так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи на русском языке
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