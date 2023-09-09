По следам корейских дорам

Погрузиться в мир местных сериалов и увидеть связанные с ними места на авторской экскурсии

5
1 отзыв
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В Восточной Азии сериалы называют дорамы — и местные жители их обожают.

Я не исключение! С радостью поделюсь с вами спецификой корейских дорам и покажу места, где их снимали.

Чего только ни будет на нашем маршруте: кофейни, университет, королевский дворец и башня со смотровой площадкой. Дома вы сможете посмотреть заинтересовавшие вас дорамы и поностальгировать о путешествии.
По следам корейских дорам
По следам корейских дорам
По следам корейских дорам
По следам корейских дорам
По следам корейских дорам
По следам корейских дорам
По следам корейских дорам
По следам корейских дорам
По следам корейских дорам
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кофейня из дорамы «Истинная красота». Главные герои засиживались здесь за чтением комиксов. Кафе небольшое, но очень уютно оформленное. Если нам повезёт, мы встретим его хозяйку. Она рассказала, что ей удалось познакомиться с главными героями дорамы. Какое впечатление они на неё произвели — узнаете на экскурсии!

Дворец Чхандоккун. Это второй по значимости королевский дворец города. Здесь снимали историческую дораму «Красный манжет рукава», посвящённую матери наследного принца. Я поделюсь её сюжетом и раскрою интересные факты о Корейской империи.

Башня Намсан. Она фигурирует в дорамах «Цветочки после ягодок», «Человек со звезды», «Хваюги». Мы поднимемся на самую известную смотровую площадку города, полюбуемся шикарными видами и повторим кадры из культовых сериалов.

Места из дорамы «Итэвон класс». Она показывает жизнь героя после потери отца и свободы. Выйдя из тюрьмы, он не сдался и решил открыть ресторан в Итэвоне. Вы увидите эти места!

Кафе из дорамы «Гоблин». Этот сериал снимали по всей Корее и некоторые эпизоды в Канаде. В Сеуле мы посетим кафе, хозяйкой которого была одна из героинь.

Университет. Мы побываем в одном из самых красивых и престижных университетов Кореи, где снимали «Красоту наизнанку», «Сыр в мышеловке» и «Ха Ру, которого я встретила случайно».

Организационные детали

Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
9 сен 2023
Очень приятный экскурсовод, показала все интересующие меня места по запросу и даже больше, сделали классные фото, рекомендую 👌👍

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