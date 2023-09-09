В Восточной Азии сериалы называют дорамы — и местные жители их обожают. Я не исключение! С радостью поделюсь с вами спецификой корейских дорам и покажу места, где их снимали. Чего только ни будет на нашем маршруте: кофейни, университет, королевский дворец и башня со смотровой площадкой. Дома вы сможете посмотреть заинтересовавшие вас дорамы и поностальгировать о путешествии.

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Описание

Что вас ожидает

Кофейня из дорамы «Истинная красота». Главные герои засиживались здесь за чтением комиксов. Кафе небольшое, но очень уютно оформленное. Если нам повезёт, мы встретим его хозяйку. Она рассказала, что ей удалось познакомиться с главными героями дорамы. Какое впечатление они на неё произвели — узнаете на экскурсии!

Дворец Чхандоккун. Это второй по значимости королевский дворец города. Здесь снимали историческую дораму «Красный манжет рукава», посвящённую матери наследного принца. Я поделюсь её сюжетом и раскрою интересные факты о Корейской империи.

Башня Намсан. Она фигурирует в дорамах «Цветочки после ягодок», «Человек со звезды», «Хваюги». Мы поднимемся на самую известную смотровую площадку города, полюбуемся шикарными видами и повторим кадры из культовых сериалов.

Места из дорамы «Итэвон класс». Она показывает жизнь героя после потери отца и свободы. Выйдя из тюрьмы, он не сдался и решил открыть ресторан в Итэвоне. Вы увидите эти места!

Кафе из дорамы «Гоблин». Этот сериал снимали по всей Корее и некоторые эпизоды в Канаде. В Сеуле мы посетим кафе, хозяйкой которого была одна из героинь.

Университет. Мы побываем в одном из самых красивых и престижных университетов Кореи, где снимали «Красоту наизнанку», «Сыр в мышеловке» и «Ха Ру, которого я встретила случайно».

Организационные детали

Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно.