Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

  1. Экскурсии

Фиеста гаучо

Гид S.
Гид S. – Гид из Буэнос-Айреса
Фиеста гаучо
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $102 за человека

    Заказать экскурсию
Фиеста гаучо
Фиеста гаучо
Что такое фиеста гаучо? Это праздник аргентинских ковбоев
Во время данной экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с бытом и фольклором аргентинских гаучо и проведёте незабываемое время на одном из ранчо-усадеб в 70 км от Буэнос-Айресе. Гаучо — этническая группа, которая зародилась ещё в далёком XVI—XVII вв. В результате смешанных браков испанцев с коренным населением Аргентины — индейцами. Ведя поначалу кочевой образ жизни, отважные и выносливые аргентинские ковбои-гаучо постепенно осели и занялись фермерством и скотоводством. Современные гаучо демонстрируют удивительные навыки верховой езды и владения лассо. Вы сможете окунуться в спокойствие загородной жизни, покататься на лошадях или на старинных повозках, попробовать блюда аргентинской национальной кухни 🥧 асадо (жареное мясо на углях) и «эмпанадас» (аргентинские пирожки) и насладиться фольклорными танцами и плясками и, по желанию гостей, стать полноценнными участниками данного праздника танцев и веселья. Также вы сможете заглянуть в загородную резиденцию и посмотреть на быт местных ковбоев, а также насладиться незабываемым зрелищем соревнований гаучо за сердце дамы.
Начало и место завершения
🚩 Buenos Aires
Фиеста гаучо
Фиеста гаучо
Фиеста гаучо
Фиеста гаучо
Фиеста гаучо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
$180
3 часа
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Экскурсия в городок на воде Тигре
$246
5 часов
Экскурсия в городок на воде Тигре

Еще несколько необычных экскурсий в Буэнос-Айресе

Познакомиться с городом
$290
4 часа
Познакомиться с городом
10 отзывов
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Пеший Буэнос-Айрес
От $125
1.5 часа
Пеший Буэнос-Айрес
6 отзывов
История, интересные факты и самые яркие места в 9 авторских маршрутах по городу
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
$312
5 часов
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
1 отзыв
Любимый город Борхеса или голландская Венеция в путешествии на колоритной электричке
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
$312
10 часов
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
Побывать там, где течет «река разноцветных птиц»
Водопады Игуаcу за один день!
$400
13 часов
Водопады Игуаcу за один день!
Увидеть одно из семи природных чудес мира
Поездка на водопады Игуасу
$749
72 часа
Поездка на водопады Игуасу