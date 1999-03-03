Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Что такое фиеста гаучо? Это праздник аргентинских ковбоев

Во время данной экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с бытом и фольклором аргентинских гаучо и проведёте незабываемое время на одном из ранчо-усадеб в 70 км от Буэнос-Айресе. Гаучо — этническая группа, которая зародилась ещё в далёком XVI—XVII вв. В результате смешанных браков испанцев с коренным населением Аргентины — индейцами. Ведя поначалу кочевой образ жизни, отважные и выносливые аргентинские ковбои-гаучо постепенно осели и занялись фермерством и скотоводством. Современные гаучо демонстрируют удивительные навыки верховой езды и владения лассо. Вы сможете окунуться в спокойствие загородной жизни, покататься на лошадях или на старинных повозках, попробовать блюда аргентинской национальной кухни 🥧 асадо (жареное мясо на углях) и «эмпанадас» (аргентинские пирожки) и насладиться фольклорными танцами и плясками и, по желанию гостей, стать полноценнными участниками данного праздника танцев и веселья. Также вы сможете заглянуть в загородную резиденцию и посмотреть на быт местных ковбоев, а также насладиться незабываемым зрелищем соревнований гаучо за сердце дамы.