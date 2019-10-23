6 отзывов оставили туристы

Тематические экскурсии на выбор

Русские иммигранты и особняки богачей

Экскурсия на стыке двух самых дорогих районов Буэнос-Айреса. Вы увидите бесценные произведения русского искусства, вывезенные за границу потомками последнего фаворита Екатерины Второй, и узнаете, как живут местные знаменитости.

Буэнос-Айрес без туристов

Прогулка по одному из самых красивых и нетуристических районов Буэнос-Айреса — Бельграно. Именно его выбирают для жизни обеспеченные горожане, выходцы из США и Китая. Много зелени, отличная архитектура и дивная история.

Зелёное царство

Экскурсия по садам и паркам Буэнос-Айреса. В программе — посещение розового сада, ботанического сада и озёр Палермо. Вы узнаете, насколько зелен и прекрасен Буэнос-Айрес на одной из самых красивых экскурсий по городу.

История Буэнос-Айреса в 4-х зданиях

Это экскурсия для любителей интересных историй и оригинальной архитектуры. Здания сами будут рассказывать вам о самых важных моментах в жизни аргентинской столицы (утренняя экскурсия).

Британцы, голландцы и другие экспаты

История Буэнос-Айреса через призму иммиграции. Вы узнаете о том, как выходцы из Великобритании изменили Аргентину до неузнаваемости, где живут сотрудники посольств и трансконтинентальных корпораций и почему другие горожане предпочитают обходить их жильё стороной.

От дворца до дворца

Самая полезная прогулка по Буэнос-Айресу. За 1,5-2 часа вы узнаете нескучную версию аргентинской истории с момента обретения независимости до наших дней, узнаете всё самое важное о современной политической обстановке и поймёте, почему аргентинцы так много протестуют.

Французский Буэнос-Айрес

Классическая экскурсия по самому историческому и богатому району Буэнос-Айреса. В программе — знаменитое кладбище, на котором похоронена Эва Перон, местные нобелевские лауреаты и президенты, много парков, домов во французском стиле и скандально известная кокаиновая школа при российском посольстве.

Армянская Италия

Экскурсия по самому большому и колоритному району Буэнос-Айреса — старинному Палермо. Вы узнаете, как в самом его центре оказалась площадь Армении, улица Армении и даже памятник горе Арарат. Я покажу вам классическую южноитальянскую архитектуру, расскажу о времени, когда даже полиция боялась заезжать в этот район и объясню, почему он так сильно изменился.

Город-порт

Экскурсия по самому фешенебельному району аргентинской столицы со знаменитым мостом, небоскрёбами, зелёными парками и памятником голландской королеве. А ведь ещё совсем не давно здесь было царство трущоб.