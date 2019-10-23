6 отзывов оставили туристы

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Пеший Буэнос-Айрес

История, интересные факты и самые яркие места в 9 авторских маршрутах по городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От $125 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Кирилл – Гид в Буэнос-Айресе
Я предлагаю вам двухчасовые пешие экскурсии 🧭 по колоритным районам Буэнос-Айреса на ваш выбор.

Экскурсии проходят в непринуждённой обстановке и без спешки.

Вы обязательно узнаете историю 📖 каждого из районов, массу интересных фактов о них и их жителях, увидите самые красочные, запоминающиеся места и получите ответы на все ваши вопросы.
Пеший Буэнос-Айрес
Пеший Буэнос-Айрес

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Русские иммигранты и особняки богачей
Экскурсия на стыке двух самых дорогих районов Буэнос-Айреса. Вы увидите бесценные произведения русского искусства, вывезенные за границу потомками последнего фаворита Екатерины Второй, и узнаете, как живут местные знаменитости.

Буэнос-Айрес без туристов
Прогулка по одному из самых красивых и нетуристических районов Буэнос-Айреса — Бельграно. Именно его выбирают для жизни обеспеченные горожане, выходцы из США и Китая. Много зелени, отличная архитектура и дивная история.

Зелёное царство
Экскурсия по садам и паркам Буэнос-Айреса. В программе — посещение розового сада, ботанического сада и озёр Палермо. Вы узнаете, насколько зелен и прекрасен Буэнос-Айрес на одной из самых красивых экскурсий по городу.

История Буэнос-Айреса в 4-х зданиях
Это экскурсия для любителей интересных историй и оригинальной архитектуры. Здания сами будут рассказывать вам о самых важных моментах в жизни аргентинской столицы (утренняя экскурсия).

Британцы, голландцы и другие экспаты
История Буэнос-Айреса через призму иммиграции. Вы узнаете о том, как выходцы из Великобритании изменили Аргентину до неузнаваемости, где живут сотрудники посольств и трансконтинентальных корпораций и почему другие горожане предпочитают обходить их жильё стороной.

От дворца до дворца
Самая полезная прогулка по Буэнос-Айресу. За 1,5-2 часа вы узнаете нескучную версию аргентинской истории с момента обретения независимости до наших дней, узнаете всё самое важное о современной политической обстановке и поймёте, почему аргентинцы так много протестуют.

Французский Буэнос-Айрес
Классическая экскурсия по самому историческому и богатому району Буэнос-Айреса. В программе — знаменитое кладбище, на котором похоронена Эва Перон, местные нобелевские лауреаты и президенты, много парков, домов во французском стиле и скандально известная кокаиновая школа при российском посольстве.

Армянская Италия
Экскурсия по самому большому и колоритному району Буэнос-Айреса — старинному Палермо. Вы узнаете, как в самом его центре оказалась площадь Армении, улица Армении и даже памятник горе Арарат. Я покажу вам классическую южноитальянскую архитектуру, расскажу о времени, когда даже полиция боялась заезжать в этот район и объясню, почему он так сильно изменился.

Город-порт
Экскурсия по самому фешенебельному району аргентинской столицы со знаменитым мостом, небоскрёбами, зелёными парками и памятником голландской королеве. А ведь ещё совсем не давно здесь было царство трущоб.

Организационные детали

  • Минимальное время проведения экскурсии — 1,5 часа, максимальное — 2 часа.
  • В стоимость экскурсии не входит: проезд в такси или общественном транспорте (не обязательно); входные билеты там, где взимается плата (не более 5 долларов за экскурсию)
Пеший Буэнос-Айрес
Пеший Буэнос-Айрес
Пеший Буэнос-Айрес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Привет! Меня зовут Кирилл, я бывший журналист и автор самого популярного портала о жизни в Аргентине на русском языке. Живу в Буэнос-Айресе с 2015 года и столько же вожу экскурсии и сопровождаю путешественников в их поездках по Аргентине: от водопадов и пустынь на севере до заснеженных земель Патагонии с китами, пингвинами и синими ледниками на юге. Я не продаю вам экскурсии, я предлагаю вам посмотреть настоящую Аргентину, ту, которую никогда не увидит ни один турист.
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6 отзывов оставили туристы

23 октября 2019
Отличный экскурсовод, может рассказать и про достопримечательности, и просто про жизнь аргентинцев. Хорошо разбирается в местной истории, географии и экономике, отвечает на все вопросы интересно и с юмором. 5+!
15 марта 2019
Все шикарно, огромное спасибо Кириллу
15 января 2019
Благодарим Кирилла за увлекательный рассказ. Думаю, даже не каждый аргентинец владеет информацией, которой поделился с нами Кирилл. Было очень интересно, живо, актуально, хотелось бы, чтобы экскурсия не заканчивалась)
12 апреля 2018
Отличное путешествие, гид молодчина, показал, то что можно было показать за день. Прошли. 20 км. Всем рекомендую.
26 ноября 2015
Если вы хотите увидеть и почувствовать город глазами человека влюбленного в него, то Кирилл - это именно тот, кто вам нужен! История, политика, архитектура, люди и судьбы заполнят ваши впечатления! Интеллект, интеллегентность и радушие дополнят картину! Домой вы увезете километры впечатлений! Александра, Харьков
Сергей
10 ноября 2015
Кирилл молодец. Очень открытый, позитивный и интересный в общении парень. Самое ценное: влюбленный в Буэнос Айрес. Мы посмотрели пригороды БА, те не туристические места, куда уж точно не заведут путеводители или экскурсионные автобусы. Колорит домов бывших британских "завоевателей дикого запада" и любимый городок Борхеса и еще много-много рассказов Кирилла об истории Аргентины и столицы. Как часто бывает на экскурсиях трипстера, гиды охотно делятся любой полезной инсайдерской инфой. И Кирилл не стал исключением. Он не только рассказал нам об особенностях местной кухни, где что есть, куда зайти, и как что называется по-испански, но даже помог с покупкой билетов на паром. В итоге время пролетело незаметно, а впечатления остались самые позитивные. СПАСИБО!

Кирилл проводит ещё 3 экскурсии

Жизнь аргентинцев за пределами столицыЖизнь аргентинцев за пределами столицыЖизнь аргентинцев за пределами столицы
$312 за экскурсию
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1 отзыв
Любимый город Борхеса или голландская Венеция в путешествии на колоритной электричке
Как Москва — не Россия, так и Буэнос-Айрес — не Аргентина. Чтобы узнать, как живут аргентинцы за пределами столицы, я предлагаю вам безопасную поездку на колоритной пригородной электричке в южном или северном направлении. Здесь вы увидите настоящие частные дома аргентинцев, построенные в немецком, британском, итальянском и современном аргентинском стилях, и по-настоящему поймёте тех, кто решил ни за что не менять домик в пригороде на квартиру в Капиталь Федераль.
Водопады Игуаcу за один день!Водопады Игуаcу за один день!Водопады Игуаcу за один день!
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Увидеть одно из семи природных чудес мира
Природный каньон, с которого стекают речные воды Игуасу, состоит из 275 касакадов — и это количество считается рекордом на планете! Сам же национальный парк настолько большой и запутанный, что в нем легко заблудиться, потеряв массу времени и упустив множество красивых мест и видов. Я могу ориентироваться здесь с закрытыми глазами, поэтому со мной вы можете быть уверены: «программа максимум» будет выполнена, а впечатления станут настоящим украшением вашей поездки по Латинской Америке.
На пароме в Уругвай из Буэнос-АйресаНа пароме в Уругвай из Буэнос-АйресаНа пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
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Побывать там, где течет «река разноцветных птиц»
Навряд ли вы когда-нибудь в своей жизни специально отправитесь в Уругвай. Это небольшое, по площади чуть больше Греции, но гордое и независимое государство зажато между Аргентиной и Бразилией. Со своей валютой, своими законами и своей историей. Оказавшись в Буэнос-Айресе, вы вполне можете посетить Уругвай, ведь до него отсюда можно добраться всего за один час. Эта поездка превратится в небольшое и очень интересное приключение внутри вашего путешествия.

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