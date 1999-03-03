Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Танго-шоу

Гид S.
Гид S. – Гид из Буэнос-Айреса
Танго-шоу
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Танго-шоу
Танго-шоу
Танго… Танго это символ Аргентины. Именно в Аргентине первым появился этот танец 💃. Когда-то давно в 1890-х гг, когда танец только появилось, этот танец считался непристойным. Танец для барделей. Но сейчас! танго это неотъемлемая часть Аргентины. Это лицо, это гордость это символ Аргентины. Побывать в Аргентине и не посмотреть танго шоу, это равносильно тому, что не быть в Аргентине.
Что из себя представляет танго шоу?
Программа разделена на три части.
Первая часть — с 19. 00 до 20. 00 урок танго спреподавателями.
Вторая часть — с 20. 00 до 22. 00 вкуснейший ужин
Третья часть — с 22. 00 до 23. 55 шоу танго.
Что из себя представляет урок танго — преподаватели вас научат как правильно вы должны стоять в паре, где должны располагаться руки, как должен распределяться вес тела. И научат вас основным восьми базовым шагам и простым движениям.
Ужин. Ужин по меню. Включает себя 1 бутылку белого или красного вина на двоих. Закуска, основное блюдо и десерт 🍪. Каждый раздел содержит 3–4 варианта блюда на выбор.
Танго шоу — шоу представляет собой спектакль, концерт. На сцене играет живая музыка, живое исполнение песен. Одновременно танцуют танго несколько пар, донося своим танцем некую историю 📖 любви. Танцы сменяются песнями, потом опять снова появляются танцы. Потом история о гаучо и индейцах, потом снова песни, пляски, танцы. Шоу оставляет незабываемые впечатление.
Начало и место завершения
🚩 Buenos Aires
Танго-шоу
Танго-шоу
Танго-шоу
Танго-шоу
Танго-шоу
Танго-шоу
Танго-шоу

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Гид S.
Гид S.
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