По договоренности, ежедневно с 10:00

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Город-порт и прекрасная столица Азербайджана

Посещение Нагорного Парка, откуда открывается незабываемая панорама города. «Бакинский амфитеатр», Башни Пламени, Аллея Шахидов — кладбище в Баку, Бакинская телебашня, Бакинская Венеция, Приморский бульвар, Национальный парк, Кристал Холл, где проходило Евровидение, Площадь Флага — вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самый высокий флаг в мире, Площадь Фонтанов, самая «бакинская улица» знаменитая Низами (Торговая), Музей литературы им. Низами, сквер поэта Сабира, Центр «Мугам», Музей Ковра, Фуникулер,

Центр Гейдара Алиева — изумительное уникальное здание, построенное по проекту архитектора З. Хадид, мечеть Гейдара, Старый город (Крепость Ичери-шехер), Девичья башня, Дворец Ширваншахов (Дворец бакинских ханов), улица «Черт побери», Часовня Варфоломея апостола, старинные бани XV-XVIII веков, двухэтажные Караван-Сараи XV-XVIII веков, Караван-Сараи Бухара и Мултани, мечеть Медресе, четырехугольная башня, крепостные стены и мастерская художника Али Шамси, Рыночная площадь, церковь Святого Николая и многие другие достопримечательности нашей столицы.

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