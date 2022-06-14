На автомобиле по Баку

Баку - очень древний город, его история уходит в глубь веков

Баку — очень древний город, его история уходит в глубь веков.

Его название встречается в средневековых византийских, арабских, персидских и европейских источниках, в которых Баку фигурирует как богатый и роскошный город на Великом Шёлковом пути. Его история очень тесно связана с добычей нефти.

Ещё во временя Великого Шёлкового пути отсюда шли караваны с верблюдами, нагруженными нефтью, которая потом распространялась в Европу и Азию.
На автомобиле по Баку
На автомобиле по Баку
На автомобиле по Баку
На автомобиле по Баку
На автомобиле по Баку
На автомобиле по Баку
На автомобиле по Баку

Что вас ожидает:

Город-порт и прекрасная столица Азербайджана

Посещение Нагорного Парка, откуда открывается незабываемая панорама города. «Бакинский амфитеатр», Башни Пламени, Аллея Шахидов — кладбище в Баку, Бакинская телебашня, Бакинская Венеция, Приморский бульвар, Национальный парк, Кристал Холл, где проходило Евровидение, Площадь Флага — вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самый высокий флаг в мире, Площадь Фонтанов, самая «бакинская улица» знаменитая Низами (Торговая), Музей литературы им. Низами, сквер поэта Сабира, Центр «Мугам», Музей Ковра, Фуникулер,
Центр Гейдара Алиева — изумительное уникальное здание, построенное по проекту архитектора З. Хадид, мечеть Гейдара, Старый город (Крепость Ичери-шехер), Девичья башня, Дворец Ширваншахов (Дворец бакинских ханов), улица «Черт побери», Часовня Варфоломея апостола, старинные бани XV-XVIII веков, двухэтажные Караван-Сараи XV-XVIII веков, Караван-Сараи Бухара и Мултани, мечеть Медресе, четырехугольная башня, крепостные стены и мастерская художника Али Шамси, Рыночная площадь, церковь Святого Николая и многие другие достопримечательности нашей столицы.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности, ежедневно с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Билеты за вход
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности с клиентом (в основном в отеле)
Завершение: по договоренности в основном отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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