Национальная кухня 🥧 Азербайджана богата вкусовыми оттенками, ароматами, каждое блюдо имеет свою историю 📖 и десятки вариаций. Если вы любите со вкусом пообедать, интересуетесь кулинарией или просто хотите поближе узнать страну, обязательно сходите на эту экскурсию! Вы посетите все знаковые заведения Баку, побываете на настоящем восточном базаре, оцените кулинарную фантазию и мастерство азербайджанских поваров. Попробуете вкуснейшие домашние блюда, всемирно известные горячие лепешки и умопомрачительное домашнее вино 🍷 — такого нет больше нигде!

Для кого эта экскурсия?

Историко-гастрономический тур — просто подарок для взыскательных гурманов и знатоков истори, а также для всех любителей вкусно покушать. Кроме того, экскурсия ⛳ будет интересна каждому, кто хочет с головой окунуться в культуру и национальные особенности страны. Знакомство с народными традициями через кулинарию — отличное решение, потому что кулинарные предпочтения формируются вместе с менталитетом, в них находят отражение исторические факты, обычаи, традиции и верования народа. Приятный бонус! Во время экскурсии 🧭 вы узнаете практически все самые недорогие и «вкусные» места Баку и сможете в дальнейшем использовать свои знания 🎓 на практике. Вам больше не придется тратить деньги в дорогих и людных туристических местах или наугад выбирать место для обеда.

Что вас ожидает?

В обязательную программу входит завтрак в сердце старого Баку, посещение настоящего восточного базара, обед в рыбном ресторане и ужин на главной площади. Вас ждут лучшие национальные кафе с приятной аутентичной атмосферой и настоящей азербайджанской кухней, многогранной и богатой.

Завтрак «по-домашнему» в Старом городе

Перед завтраком нужно нагулять аппетит, поэтому экскурсия начнется с осмотра исторических достопримечательностей 🏛️ старого города Ичери Шехер.

Вы услышите легенды, переплетенные с историческими событиями, которые когда-то происходили у этих запыленных каменных стен. Полюбуетесь на устремленные в голубую высь мечети и величественные дворцы, проведете рукой по стенам средневековых бань, сфотографируетесь 📸 на фоне крепостных стен и караван-сараев. Древние стены помнят былые времена, но по-прежнему крепки и величественны. Неудивительно, что некоторые здания до сих пор используются — так, в одном из старинных караван-сараев находится чудесное национальное кафе. В нем-то вы и остановитесь позавтракать.

Традиционный азербайджанский завтрак — это простая, вкусная и сытная еда, которая заряжает энергией на весь день: горячие душистые лепешки прямо из тандыра, домашнее сливочное масло, вкусный сыр из фермерского молока, густой янтарный мед, горячий чай с травами и крепкий кофе — черный или со сливками.

Пока вы дегустируете незамысловатые аппетитные кушанья, экскурсовод расскажет, какие блюда предпочитали азербайджанцы в древности и как изменился их рацион сейчас.

Прогулка по восточному базару и дегустация сладостей

После сытного и вкусного завтрака в Старом городе вы отправитесь на крупнейший базар Баку. Для настоящего азербайджанца поход на базар — важное и ответственное занятие, которое занимает довольно много времени. И неудивительно: нужно не только купить продукты, но и всласть поторговаться, обсудить все городские новости и повидать знакомых. Впрочем, вы сами поймете, почему на поход по базару уходит столько времени — улыбчивые продавцы встречают каждого покупателя, как родного, предлагают все попробовать, потрогать и примерить. Даже если вы изначально не собирались ничего покупать, без покупок вряд ли уйдете. Да и как устоять, когда на каждом шагу вам совершенно бесплатно предлагают отведать свежайшего меда («вчера мой дедушка гнал! »), раскладывают на прилавке баночки трав и специй и прямо в руку дают ломоть истекающего соком алого арбуза. Восточный базар — зрелище чрезвычайно живописное, оно услаждает сразу все органы чувств. Это и горы ⛰️ кроваво-красных гранатов, и изумрудно-зеленые арбузы, и ароматные штабеля дынь, и развалы овощей на живописных прилавках, и ряды пузатых баночек с вареньями всех сортов. А бакинские сладости! Их названия звучат, словно чудесная песня: медовая пахлава, ореховая халва, гырмабадам, пешвенк…

Дары Каспийского моря 🌊 на обед

После прогулки по базару вас ждет путешествие в окрестности Баку. Именно здесь сотни лет трудолюбивые земледельцы выращивают те самые огурцы, помидоры, инжир и виноград, которые потом попадают на прилавки.

Вы увидите самые интересные местные достопримечательности. Среди них — настоящий зороастрийский храм и горящая гора. Знаете ли вы, что многие бакинцы до сих пор чтят языческие традиции? О том, почему и как это происходит, вы узнаете во время прогулки.

На рынке вы только раздразнили аппетит, значит, пришло время обедать! Обед пройдет в одном рыбацком поселке из рыбных блюд, которые высоко ценят все гурманы Баку.

Главные козыри этого места — рыбный шашлык со специями и блюда в гранатовом и кизиловом соусе с барбарисом с помидорами из даров Каспийского моря — лучшей каспийской рыбы (берш, омуль, осетр, белуга, кефаль). Шеф-повар говорит, что использует в маринаде несколько десятков специй и держит эту уникальную формулу в строжайшем секрете.

Ужин: баранина и настоящий азербайджанский плов

После обеда вы вернетесь в город 🏙️, чтобы совершить небольшой променад по интересным местам, овеянным городскими легендами. Улочки центра столицы ⭐️ всегда живописны, во дворах по вечерам собираются любители нардов и вечернее солнце ☀️ так чудесно ложится на стены уютных домиков. Вдоволь нагулявшись по улицам Баку и услышав еще несколько захватывающих историй о людях и событиях, вы отправитесь на ужин в национальный ресторан. Местные повара — специалисты по традиционной азербайджанской кухне. Они виртуозно готовят блюда из баранины и почти десяток видов плова — от гийме-плова до парча-дошеме. Попробуйте, что вам понравится, но обязательно оставьте место для десерта. Сладости здесь тоже выше всех похвал

ЧТО ВХОДИТ

услуги гида,

транспорт.

ЧТО НЕ ВХОДИТ

Личные расходы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организационные моменты

Хотя эта экскурсия достаточно длительная и включает посещение интересных мест в разных частях столицы, вы совершенно не устанете, поскольку будете перемещаться на комфортабельном автомобиле 🚘 в компании улыбчивого местного водителя и профессионального экскурсовода.

Что нужно взять с собой:

фотоаппарат, чтобы сделать красивые 🤩 фото национальных блюд, интерьеров и достопримечательностей;

деньги для оплаты заказов и покупки сувениров;

отличное настроение и хороший аппетит!

Услуги водителя и экскурсовода входят в стоимость тура, платить нужно только за блюда, которые вы закажете. Однако цены вас приятно удивят — в программу входят только тщательно подобранные кафе и ресторанчики, в которые ходят сами бакинцы.

Внимание для гидов: текст экскурсий носит авторский характер и запатентован. Любое незаконное копирование будет пресекаться в судебном порядке.