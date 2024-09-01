1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
15 сен в 12:00
16 сен в 08:00
от 300Br за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина1 сентября 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с Минском, вечерний город особенно красив! Интересная и неутомительная, рекомендую
- ННадежда28 августа 2024Увидели памятники, старый город, здания правительства, новые постройки, ездили на остров скорби.
- ИИрина24 августа 2024В целом экскурсия понравилось. Экскурсовод Ирина интересно и увлекательно рассказывала, показывала. Все хорошо было слышно, что не всегда бывает в
- ЕЕлена20 августа 2024Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парк Янки Купалы»
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