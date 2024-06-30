Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$234 за всё до 8 чел.
Групповая
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30, 03:45 и 04:00
Завтра в 03:30
11 дек в 03:30
$114 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$378 за всё до 10 чел.
- OOlga30 июня 2024Ни одной секунды не пожалела, что решила полетать над Луксором. Погодные условия для полета идеальные, абсолютно ясное небо, восходящее солнце
