Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Луксоре
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
На машине
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$234 за всё до 8 чел.
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
На воздушном шаре
1 час
1 отзыв
Групповая
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30, 03:45 и 04:00
Завтра в 03:30
11 дек в 03:30
$114 за человека
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$378 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    30 июня 2024
    Полёт на воздушном шаре в Луксоре
    Ни одной секунды не пожалела, что решила полетать над Луксором. Погодные условия для полета идеальные, абсолютно ясное небо, восходящее солнце
    читать дальше

    и больше десятка огромных шаров, взмывающих в небо. Поднимаешься вверх и наслаждаешься окружающими пейзажами. Особое спасибо компании "Хорус экскурсии в Египте", ее агенту Мохамеду Эйдове (Mohamed Eidova), русскоговорящему гиду Мохамеду и водителю Ахмеду. Откликаются быстро, всегда готовы решить все возникающие проблемы.

    Ни одной секунды не пожалела, что решила полетать над Луксором. Погодные условия для полета идеальные, абсолютно

Сколько стоит экскурсия по Луксору в декабре 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 378. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
