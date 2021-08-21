Ираклион: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off

Откройте для себя историю и архитектуру Ираклиона и полюбуйтесь видами с крыши двухэтажного автобуса hop-on-hop-off с

4
35 отзывов
Билет на автобус
Откройте для себя историю и архитектуру Ираклиона и полюбуйтесь видами с крыши двухэтажного автобуса hop-on-hop-off с билетом, действительным в течение 48 часов.
Ираклион: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Ираклион: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Ираклион: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Ираклион: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Собор Святого Тита
  • Пляж Аммудара
  • Кносский дворец
  • Фонтан Морозини со львами
  • Археологический музей Ираклиона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите поездку по самым важным достопримечательностям Ираклиона в рамках тура hop-on hop-off
  2. Посетите Кносский дворец и археологический музей
  3. Прогуляйтесь вдоль Венецианских стен или по Старой портовой площади
  4. НАсладитесь плаванием и активным отдыхом на песчаном пляже Аммудара
  5. Исследуйте магазины, музеи и традиционные рестораны в Старом городе
Исследуйте Ираклион во время тура на автобусе c открытым ветром. Билет действует 48 часов. Осмотрите знаменитые достопримечательности города и посетите знаменитый пляж Аммудара. Вы сможете сесть в автобус в различных точках города.
У вас будет возможность познакомиться с критской цивилизацией, историей и архитектурой, а также узнать все о Старом городе и современной части Ираклиона благодаря комментариям на борту, которые доступны на восьми языках.
Полюбуйтесь видом на улицы и достопримечательности с безопасного расстояния. Можете выходить на каждой автобусной остановке, чтобы посетить главные достопримечательности: Кносский дворец, археологический музей, пляж Аммудара, Венецианский порт, рынок и многие другие.

Восемь автобусных остановок по маршруту:

  • Старая портовая площадь.
  • Исторический музей Крита.
  • Кносский дворец.
  • Археологический музей Ираклиона.
  • Могила Никоса Казандзакиса.
  • Венецианские стены.
  • Портовая автобусная станция.
  • Врата Иисуса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на 48 часов
  • Аудиогид на восьми языках
  • Наушники
Что не входит
  • Вход в достопримечательности
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Вы можете использовать билет в течение 48 часов с момента первой активации. Вы получите карту со всеми автобусными остановками
  • Экскурсия проводится с периодичностью в 45 минут с 09:15 до 17:30 в течение летнего сезона. Полная продолжительность маршрута составляет один час
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
13
3
8
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
CHRISTINE
21 авг 2021
(Бельгия)
Используется для путешествий и экскурсий на автобусах hop-on hop-off, этот мне вряд ли интересен. При этом мы получили обзор Ираклиона, но не искушали нас ехать в какое-то конкретное место. Кроме того, что касается бронирования, места встречи, точности расписания, с Getyourguide, как всегда, все было идеально. Таким образом, эта деятельность не требует больше …
А
14 авг 2021
Прекрасная экскурсия с кругом около 2 часов между живописными пейзажами и историческим центром Ираклиона. Автобус хорошо вентилируется, а погода такова, что это утро станет еще приятнее. При желании экскурсию можно проделать более двух дней, сойти можно на любой станции.
Beth
13 авг 2021
(США)
Стоило увидеть все места, а автобус ходит только каждый час на красную ветку и каждые 2 часа на синюю, так что будьте на остановке вовремя! Для пляжей просто сядьте на обычный автобус. Это очень просто, и вам не придется покидать пляж в 15:00, чтобы успеть на последний автобус.
I
3 авг 2021
(Бельгия)
На самом деле очень красиво и практично, мы взяли билет, действительный в течение 2 дней, мы могли входить и выходить, когда хотели, не беспокоясь о расписании автобусов, поскольку полный цикл выполняется за 60 минут, что оставляет возможность прогуляться и посетить тихо
А
16 июля 2021
(Франция)
Что делать, чтобы увидеть город и оценить доброту критян сразу по прибытии.
A
25 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Идеально подходит для посещения различных достопримечательностей Ираклиона. Мы воспользовались несколькими остановками, чтобы посетить достопримечательности, и совершили экскурсию несколько раз, чтобы иметь возможность сделать все фотографии, которые мы хотели. Лучшее решение!
c
14 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
идеально делать
M
13 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Hop on Hop of Bus / Tour - прекрасная возможность познакомиться с городом и, прежде всего, получить обзор существующих достопримечательностей и наиболее важных туристических точек. Однозначно рекомендую :)
А
5 окт 2021
(США)
Оригинал (en)
Используется HOHO в основном, чтобы добраться до Кносса. Прошло довольно много времени из-за пробок. Не так много информации в аудио во время езды.
G
22 сен 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Хорошая поездка, но если вы спрыгнете, вам, возможно, придется подождать, чтобы сесть обратно, автобусы все были вовремя.
D
20 сен 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
просто отлично, ехал медленно, у тебя было много времени и садиться и выходить куда хочешь, просто идеально
Reinhard
19 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Настоятельно рекомендуется для знакомства с городом. Также потому, что в тур включен самый известный археологический объект на Крите, Кносс.
А
18 сен 2021
(Словакия)
Оригинал (en)
очень услужливый водитель, действующий 48 часов
L
17 сен 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Топ для посещения города
T
16 сен 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Соотношение цена-качество абсолютно нормальное. Автобус ходит каждый час и останавливается в самых важных местах. Также в автобусе есть аудиогид (наушники предоставляются бесплатно).
Ещё 20 отзывов

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