Исследуйте Ираклион во время тура на автобусе c открытым ветром. Билет действует 48 часов. Осмотрите знаменитые достопримечательности города и посетите знаменитый пляж Аммудара. Вы сможете сесть в автобус в различных точках города.

У вас будет возможность познакомиться с критской цивилизацией, историей и архитектурой, а также узнать все о Старом городе и современной части Ираклиона благодаря комментариям на борту, которые доступны на восьми языках.

Полюбуйтесь видом на улицы и достопримечательности с безопасного расстояния. Можете выходить на каждой автобусной остановке, чтобы посетить главные достопримечательности: Кносский дворец, археологический музей, пляж Аммудара, Венецианский порт, рынок и многие другие.

Восемь автобусных остановок по маршруту: