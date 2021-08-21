Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите поездку по самым важным достопримечательностям Ираклиона в рамках тура hop-on hop-off
Посетите Кносский дворец и археологический музей
Прогуляйтесь вдоль Венецианских стен или по Старой портовой площади
НАсладитесь плаванием и активным отдыхом на песчаном пляже Аммудара
Исследуйте магазины, музеи и традиционные рестораны в Старом городе
Исследуйте Ираклион во время тура на автобусе c открытым ветром. Билет действует 48 часов. Осмотрите знаменитые достопримечательности города и посетите знаменитый пляж Аммудара. Вы сможете сесть в автобус в различных точках города.
У вас будет возможность познакомиться с критской цивилизацией, историей и архитектурой, а также узнать все о Старом городе и современной части Ираклиона благодаря комментариям на борту, которые доступны на восьми языках.
Полюбуйтесь видом на улицы и достопримечательности с безопасного расстояния. Можете выходить на каждой автобусной остановке, чтобы посетить главные достопримечательности: Кносский дворец, археологический музей, пляж Аммудара, Венецианский порт, рынок и многие другие.
Восемь автобусных остановок по маршруту:
Старая портовая площадь.
Исторический музей Крита.
Кносский дворец.
Археологический музей Ираклиона.
Могила Никоса Казандзакиса.
Венецианские стены.
Портовая автобусная станция.
Врата Иисуса.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на 48 часов
Аудиогид на восьми языках
Наушники
Что не входит
Вход в достопримечательности
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Вы можете использовать билет в течение 48 часов с момента первой активации. Вы получите карту со всеми автобусными остановками
Экскурсия проводится с периодичностью в 45 минут с 09:15 до 17:30 в течение летнего сезона. Полная продолжительность маршрута составляет один час
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
CHRISTINE
21 авг 2021
(Бельгия)
Используется для путешествий и экскурсий на автобусах hop-on hop-off, этот мне вряд ли интересен. При этом мы получили обзор Ираклиона, но не искушали нас ехать в какое-то конкретное место. Кроме того, что касается бронирования, места встречи, точности расписания, с Getyourguide, как всегда, все было идеально. Таким образом, эта деятельность не требует больше …
А
Аноним
14 авг 2021
Прекрасная экскурсия с кругом около 2 часов между живописными пейзажами и историческим центром Ираклиона. Автобус хорошо вентилируется, а погода такова, что это утро станет еще приятнее. При желании экскурсию можно проделать более двух дней, сойти можно на любой станции.
Beth
13 авг 2021
(США)
Стоило увидеть все места, а автобус ходит только каждый час на красную ветку и каждые 2 часа на синюю, так что будьте на остановке вовремя! Для пляжей просто сядьте на обычный автобус. Это очень просто, и вам не придется покидать пляж в 15:00, чтобы успеть на последний автобус.
I
Isabelle
3 авг 2021
(Бельгия)
На самом деле очень красиво и практично, мы взяли билет, действительный в течение 2 дней, мы могли входить и выходить, когда хотели, не беспокоясь о расписании автобусов, поскольку полный цикл выполняется за 60 минут, что оставляет возможность прогуляться и посетить тихо
А
Аноним
16 июля 2021
(Франция)
Что делать, чтобы увидеть город и оценить доброту критян сразу по прибытии.
A
Anne-Marie
25 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Идеально подходит для посещения различных достопримечательностей Ираклиона. Мы воспользовались несколькими остановками, чтобы посетить достопримечательности, и совершили экскурсию несколько раз, чтобы иметь возможность сделать все фотографии, которые мы хотели. Лучшее решение!
c
caroline.asciak@orange.fr
14 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
идеально делать
M
Michelle
13 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Hop on Hop of Bus / Tour - прекрасная возможность познакомиться с городом и, прежде всего, получить обзор существующих достопримечательностей и наиболее важных туристических точек. Однозначно рекомендую :)
А
Аноним
5 окт 2021
(США)
Оригинал (en)
Используется HOHO в основном, чтобы добраться до Кносса. Прошло довольно много времени из-за пробок. Не так много информации в аудио во время езды.
G
Geoffrey
22 сен 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Хорошая поездка, но если вы спрыгнете, вам, возможно, придется подождать, чтобы сесть обратно, автобусы все были вовремя.
D
Daniel
20 сен 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
просто отлично, ехал медленно, у тебя было много времени и садиться и выходить куда хочешь, просто идеально
Reinhard
19 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Настоятельно рекомендуется для знакомства с городом. Также потому, что в тур включен самый известный археологический объект на Крите, Кносс.
А
Аноним
18 сен 2021
(Словакия)
Оригинал (en)
очень услужливый водитель, действующий 48 часов
L
Laurence
17 сен 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Топ для посещения города
T
Tatjana
16 сен 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Соотношение цена-качество абсолютно нормальное. Автобус ходит каждый час и останавливается в самых важных местах. Также в автобусе есть аудиогид (наушники предоставляются бесплатно).
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