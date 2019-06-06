Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените впечатляющую кикладскую архитектуру и уникальную геологию вулканического острова Санторини
Совершите приятный круиз по Критскому морю и полюбуйтесь красивыми белыми домами вдоль края кратера
Посетите города Фира и Ия, оценив эти уникальные места с захватывающими видами
Посетите Санторини, остров, граничащий с Критом, и совершите короткий круиз всего за 1 день. После трансфера из отеля отправляйтесь в гавань и начните свой 4-часовой тур на лодке по Критскому морю.
По прибытии осмотрите белые дома Фиры, которые возвышаются над краем кратера, и решите, хотите ли вы проводить больше времени на этом вулканическом острове. Прогуляйтесь по городку Фира или посетите живописный городок Ия.
Наслаждайтесь неторопливым греческим образом жизни и посетите одну или две таверны. Расслабьтесь на пляже, наслаждайтесь днем у моря и просто оставьте свои заботы позади.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча в отеле
Поездка на лодке до Санторини
Свободное время
Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Вы должны предоставить отрицательный результат экспресс-теста, сделанного в день тура
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 61 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
W
Walter
6 июня 2019
(США)
Хорошо организовано. Я уехал из Ретимно. Было бы лучше, если бы поездка на пароме заняла 2 часа в каждом направлении, а дополнительные 2 часа могли бы быть потрачены между Ия и Фира / Тира. Тем не менее, мы увидели красивые части Санторини и имели некоторое время, чтобы делать покупки и попробовать блюда кухни Санторини. Очень хороший тур.
А
Аноним
20 мая 2019
(США)
Вопреки той информации, которая была доступна до поездки, на пароме есть полный сервис еды / напитков (первоначально предполагалось, что ничего не было доступно), и он доставляет 2 часа на остров и 2 часа назад (первоначально думал, что было 4 часа). Автобус вокруг острова был в порядке; наш гид был немного неорганизован и много раз говорил об одних и тех же вещах, которые мешали расслабиться после целого дня осмотра достопримечательностей. В целом, это был хороший способ добраться до Санторини и осмотреть его, но хотелось бы, чтобы было больше информации заранее.
B
Bertha
2 мая 2019
(Великобритания)
Гид и водитель автобуса были великолепны. Экскурсовод хорошо знал свою работу и был в курсе всех мест вокруг Санторини. Она была очень добра и терпелива со мной, так как я инвалид. Катер, идущий к Санторини, был катастрофой, потому что у многих людей, в том числе и у меня, была рвота, так как в пассажирском салоне был очень сильный запах бензина. Весь опыт был тем, что я ожидал, и я был счастлив. Спасибо
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