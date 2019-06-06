Посетите Санторини, остров, граничащий с Критом, и совершите короткий круиз всего за 1 день. После трансфера из отеля отправляйтесь в гавань и начните свой 4-часовой тур на лодке по Критскому морю.

По прибытии осмотрите белые дома Фиры, которые возвышаются над краем кратера, и решите, хотите ли вы проводить больше времени на этом вулканическом острове. Прогуляйтесь по городку Фира или посетите живописный городок Ия.

Наслаждайтесь неторопливым греческим образом жизни и посетите одну или две таверны. Расслабьтесь на пляже, наслаждайтесь днем у моря и просто оставьте свои заботы позади.