  1. Греция
  2. Экскурсии

От мифа к истории — Греция и Родос в иллюстрациях археологического музея

Афина Э.
Афина Э. – Гид из Родоса
От мифа к истории — Греция и Родос в иллюстрациях археологического музея
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €144 за экскурсию

    Заказать экскурсию
От мифа к истории — Греция и Родос в иллюстрациях археологического музея
От мифа к истории — Греция и Родос в иллюстрациях археологического музея

Что вы увидите

  • Археологический музей (Рыцарский госпиталь)
История острова Родос и Греции от эпохи Неолита, через эру Минотавра и героев Троянской войны, сквозь времена классической Эллады, римских веков и рыцарского прошлого откроется для вас подобно красочному альбому на этой экскурсии 🧭. Здесь вы узнаете, существовал ли, а самом деле Миноавр и что в действительности несет в себе миф об афинском герое. Каковы были религиозные взгляды доисторического человека и как они выражались в искусстве. Мы познакомимся с системой супермаркетов микенской эпохи и попытаемся выяснить, в чем же заключается принцип бесконечной преданности Пенелопы Одиссею. Что такое симпозиум и каковы тонкости его проведения, судьбы детей богов-полукровок и сложная система родственных связей богов и героев древней Эллады мы сможем прочесть в многочисленных артефактах музея. Залы скульптуры музея нам продемонстрируют то, какими были первые светофоры и что такое магия, чем так хороша Медуза Горгона и что такое классический греческий профиль, как выглядел Колосс Родосский и какова его связь с великим греческим полководцем. Работа и развлечение, жертвоприношения и торговля, спорт и мифология, жук скарабей и бог солнца Гелиос — все это и многое другое мы узнаем в ходе нашего двухчасового экскурса. В завершении мы поговорим о здании музея — рыцарском госпитале и истории 📖 ордена крестоносцев, воздвигшем это монументальное сооружение.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
От мифа к истории — Греция и Родос в иллюстрациях археологического музея
От мифа к истории — Греция и Родос в иллюстрациях археологического музея

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Афина Э.
Афина Э.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Афина Э. проводит ещё 5 экскурсий

Все достопримечательности острова Родос: история, природа, традиции и совре
395
10 часов
Все достопримечательности острова Родос: история, природа, традиции и совре
Встреча Античности и Средневековья под парусами
48
1 час
Встреча Античности и Средневековья под парусами
От мифа к истории — Греция и Родос в иллюстрациях археологического музея
125
2 часа
От мифа к истории — Греция и Родос в иллюстрациях археологического музея
Родос — летопись одного города (с посещением Дворца Магистров)
145
3 часа
Родос — летопись одного города (с посещением Дворца Магистров)
Санторини — затерянная в веках цивилизация Атлантов
600
2 часа
Санторини — затерянная в веках цивилизация Атлантов

Еще несколько необычных экскурсий в Родосе

Групповая экскурсия на остров Сими на катере
30
9 часов
Групповая экскурсия на остров Сими на катере
93 отзыва
Погулять по городу в пастельных тонах и попробовать симских креветок
Вокруг Родоса
60
10 часов
Вокруг Родоса
79 отзывов
Познавательное знакомство с историей и традициями острова
Калейдоскоп красот Родоса
скидка14%
152
130
9 часов
Калейдоскоп красот Родоса
36 отзывов
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Город Родос — обитель рыцарей
скидка15%
155
132
4 часа
Город Родос — обитель рыцарей
25 отзывов
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Родос — столица рыцарей
160
3 часа
Родос — столица рыцарей
18 отзывов
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Добро пожаловать на Родос!
280
10 часов
Добро пожаловать на Родос!
13 отзывов
История, духовность, традиции и гастрономия в путешествии по всему острову