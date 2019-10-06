10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покорить Средиземное море и провести день на уютных пляжах и в живописных бухтах Родоса

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Прогулка на яхте давно перестала быть атрибутом роскоши — сейчас это один из лучших способов насладиться природой и морской стихией Родоса.

Вы проведете незабываемый день, останавливаясь на уединенных пляжах, исследуя красивейшие бухты Ладико и Энтони Квин, нежась на теплом песке и рассекая волны Средиземного моря.
80 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Мандраки.колимбия. линдос
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У этой экскурсии10 отзывов
4.6
Морская прогулка на парусной яхте
Морская прогулка на парусной яхте

Что вас ожидает

Разведать укромные пляжи и бухты Родоса
Вы отправитесь покорять морские просторы окрестностей Родоса на одной из трех красивых парусных яхт. Каждый маршрут откроет природные красоты острова и его укромные уголки, недоступные большинству туристов.

  • Первая яхта отправляется из Линдоса и курсирует вдоль восточного побережья Родоса. Вы насладитесь прибрежными пейзажами и отдохнете на самых живописных пляжах острова: посетите популярный песчаный пляж Цамбика, побываете на уединенном Красном пляже с рыжеватым песком, куда можно попасть только с моря. А еще заглянем на малолюдные и камерные пляжи Стегна и Агафи.
  • Вторая яхта стартует от Колимбии и идет по первому маршруту, посещая те же природные места.
  • Третья яхта отправляется из родосского порта Мандраки: отличная возможность полюбоваться панорамами Старого города с моря. А после вы посетите красивейшие, окруженные зелеными холмами бухты Ладико и Энтони Квин с чистейшей водой и крупногалечный пляж Трагану с пещерами, высеченными в скалах.

Порыбачить на яхте и заняться снорклингом
Любители активного отдыха также найдут занятие по душе. На всех трех яхтах вы сможете вооружиться ластами и масками для снорклинга, чтобы исследовать подводный мир в бухтах Родоса. А любителей морской рыбалки на борту будут ждать удочки и поклев!

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а морская прогулка, личное присутствие русскоговорящего гида не предусмотрено (но возможно по предварительной договоренности).
  • В стоимость прогулки входит: обед, напитки, фрукты и вино, а также бесплатный трансфер от отеля и обратно.
  • Настоятельно рекомендую перед бронированием связаться со мной для уточнения наличия мест на нужные даты.
  • Для участия в морской прогулке допускаются дети не младше 1 года.
Морская прогулка на парусной яхте
Морская прогулка на парусной яхте
Морская прогулка на парусной яхте
Морская прогулка на парусной яхте
Морская прогулка на парусной яхте
Морская прогулка на парусной яхте

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Мандраки.колимбия. линдос.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Мне 38 лет, и 15 из них я живу на Родосе. Работаю в экскурсионном агентстве: наши сотрудники и гиды знают о Родосе практически все и могут не только помочь в организации тура, но и дать ценные советы для вашего путешествия. Наша цель — сделать ваш отдых приятным, разнообразным и комфортным. До связи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 октября 2019
Прогулка под парусом вдоль побережья Родоса оставила приятные воспоминания чистого моря, прозрачной, ласковой воды, скольжения под парусом.
Благодарны команде и собравшимся на яхте парам за возможность уединенного созерцания красоты.
23 сентября 2019
Хочу написать отзыв о прогулке на яхте. Очень интересно и незабываемо! В каждой бухте купание в открытом море, с масками, виден подводный мир! Если знаете английский язык, даже минимально, можно пообщаться с людьми со всего света, в частности у меня Швейцария, Франция, Англия. Это очень добрые люди! Рекомендую прогулку на яхте, запаситесь солнцещитными средствами, а напитки и обед вам предоставят!
17 сентября 2019
Прогулка очень понравилась! Приятная команда, красивая яхта. Во время прогулки предлагались напитки, фруктовый салат, обед. Останавливались в красивых бухтах, плавали с масками, кормили рыбок. Минусов даже не могу найти. Если хотите увидеть кристально чистое море, сделать красивые фотографии-вам обязательно надо съездить на эту прогулку!
2 августа 2019
Отличная прогулка. Гида не было, но он и не нужен был. Капитал и помощник его очень доброжелательны!
Посетили 2 бухты и 2 пляжа, останавливались и плавали в прекрасном море.
Без ограничений были пиво, вино, вода, фанта, кола. Обед - что-то похожее на мусаку (греческое блюдо) и салат, оперетив был из свежих фруктов. Надо знать хоть немного английский, иначе вообще не поймёшь что происходит, так как все англоговорящие (в нашем случае).
Общая Оценка 5 из 5, рекомендую!
1 августа 2019
Потрясающе красивые места. Все замечательно. Один минус- нас перенесли на другой день т к не собралась группа. Так что предупредите какие еще дни вы можете, чтоб не отменять тур. А в целом хочу сказать -оно того стоит!
11 июля 2019
плюсы: классная яхта на маленькое количество человек; капитан и помощник очень внимательны
минусы: на обед была холодная макаронная запеканка; по приезду в порт пришлось ждать водителя 40 минут на жаре
8 июля 2019
Нам очень понралось! это такой кайф! нам отельный гид предложил нечто подобное за 100 евро на человека на яхте 20 человек группа. и мы напряглись-, а почему у нас меньшая группа и столько стоит. но все прошло замечатеьно. единственный минус -скромный на мой взгляд обед. море чистейшее, рыбки. места красивейшие.
8 июля 2019
Добрый день! 2 июля были на морской прогулке. Сама прогулка понравилась, смазали впечатления организация.
Изначально прогулка была забронирована на 1 июля, но пришлось перенести на 2ое, т.к. на 1ое не набралось людей и нам предложили отплыть из Линдоса с забором из отеля в 7 утра. от такого заманчивого предложения мы отказались, в результате отправились из колимбии, из отеля нас забрали в 8.15 :)
Приятный сюрприз ожидал нас в виде 50% скидки на ребенка, при бронировании стоимость была указана 90 евро/чел.
На лодке нас было 5, мы и еще русская пара.
Никакой рыбалки не было и в помине, что стало очень обидным моментом, т.к. муж ехал больше для рыбалки, а капитан сразу сказал, что маршрут, по которому мы идем - вообще не рыболовный ни разу, правда при купании на одной из остановок увидели какую-то рыбку. одну.
Капитан и его помощник - отличные ребята, общались с ними по-английски, дали нам "порулить", ребенок от этого был просто в восторге, мне тоже понравилось. Также пытались донести до нас информацию по маршруту: места остановок, название пляжей, кратенькая история Цамбики и разрушенного замка ордена св. иоанна.
Питание - неприятный сюрприз :( в 9.30 отплыли, в 11.00 перекус из фруктов (яблоки+бананы), примерно в 13.00 обед из холодной (!) запеканки (макароны то ли с омлетом то ли с йогуртом запеченные) и греческий салат. Чай и кофе нет, а после заплыва в весьма освежающей водичке прямо скажем хотелось попить горяченького (не путать с горячительным!:))
Вернули в 15.30 и еще минут 50 ждали обратный трансфер :(
Подводя итог, организация - очень плохо, 6 часов на лодке за исключением еды - отлично, очень очень красивые места.
1 июня 2019
Наша яхта стартовала из родосского порта Мандраки. Потрясающий вид с моря! Рыцарская крепость, ветряные мельницы, мечети. На выходе из порта проплыли между колоннами с оленями. Посетили красивейшие бухты Ладико и Энтони Куин и еще какой-то пляж. Группа была 6 человек. Купались и фотографировали. Обедали на яхте. Еда очень вкусная с вином и фруктами. Очень понравилось!
24 мая 2019
Я очень довольна.Трансфер как и обещали из отеля и обратно. Жаль конечно , что нет русского персонала, но Татьяна предупредила, что это морская прогулка, а не экскурсия и гид там не предусмотрен. Нас было пятеро пассажиров- я, пара из питера и французы, пара. Был прикольный капитан за штурвалом (даже дал порулить)) и помощник. Виды с моря потрясающее. Рыбачить никто не стал, но кормили рыб и наблюдали сколько их много собирается на этот пир. Купаться тоже не стали,хотя предлагали нам и маски и ласты. Май, водичка прохладная. Были в нескольких бухтах-лепота!))) Обед в греческом стиле с вином и фруктами - на яхте, свежий морской бриз, цветущие олеандры по берегам, такой покой охватывает! Это был мой день рожденья, и на данный момент лучший что у меня был!
Спасибо за организацию подобных туров!

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