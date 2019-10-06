10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день! 2 июля были на морской прогулке. Сама прогулка понравилась, смазали впечатления организация.

Изначально прогулка была забронирована на 1 июля, но пришлось перенести на 2ое, т.к. на 1ое не набралось людей и нам предложили отплыть из Линдоса с забором из отеля в 7 утра. от такого заманчивого предложения мы отказались, в результате отправились из колимбии, из отеля нас забрали в 8.15 :)

Приятный сюрприз ожидал нас в виде 50% скидки на ребенка, при бронировании стоимость была указана 90 евро/чел.

На лодке нас было 5, мы и еще русская пара.

Никакой рыбалки не было и в помине, что стало очень обидным моментом, т.к. муж ехал больше для рыбалки, а капитан сразу сказал, что маршрут, по которому мы идем - вообще не рыболовный ни разу, правда при купании на одной из остановок увидели какую-то рыбку. одну.

Капитан и его помощник - отличные ребята, общались с ними по-английски, дали нам "порулить", ребенок от этого был просто в восторге, мне тоже понравилось. Также пытались донести до нас информацию по маршруту: места остановок, название пляжей, кратенькая история Цамбики и разрушенного замка ордена св. иоанна.

Питание - неприятный сюрприз :( в 9.30 отплыли, в 11.00 перекус из фруктов (яблоки+бананы), примерно в 13.00 обед из холодной (!) запеканки (макароны то ли с омлетом то ли с йогуртом запеченные) и греческий салат. Чай и кофе нет, а после заплыва в весьма освежающей водичке прямо скажем хотелось попить горяченького (не путать с горячительным!:))

Вернули в 15.30 и еще минут 50 ждали обратный трансфер :(

Подводя итог, организация - очень плохо, 6 часов на лодке за исключением еды - отлично, очень очень красивые места.