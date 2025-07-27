Прогулка по Батуми с гидом-медиатором

Прогулка с гидом-медиатором по Батуми предлагает уникальный взгляд на город. Вместе с гидом вы посетите Храм Святого Николая, площадь Пьяцца и другие знаковые места. Экскурсия не перегружена историческими фактами, но обогащена беседами о культуре и архитектуре. Участники узнают о жизни в Батуми, его истории и современности. Это идеальный способ провести время, наслаждаясь красотой и атмосферой города

Описание экскурсии

Храм Святого Николая — бывший кафедральный собор, который возник ещё в турецком Батуми благодаря инициативе греческого населения. Внутри сохранились старинные фрески, а службу сегодня проводят и на русском языке.

Площадь Пьяцца — создана буквально несколько лет назад по программе восстановления исторических кварталов в центре. Пожалуй, это самое туристическое место в городе. Напоминает площадь Сан-Марко в Венеции, но с местным колоритом.

Фонтан Нептуна и Драматический театр — в этой точке города европейское влияние и грузинское наследие сталкиваются лицом к лицу и вызывают негодование местных жителей и удивление гостей.

Аллея Героев и Дом юстиции — этот район называют «каменными джунглями» Батуми. Вы ощутите контраст, оказавшись среди небоскребов после прогулки по Старому городу и Морскому бульвару.

На прогулке:

Я не буду перегружать вас историческими фактами и стилями архитектуры, зато покажу самые красивые места и важные культурные объекты

Мы поговорим об эклектичности архитектуры, урбанистике и комфорте проживания в этом курортном городе

Вспомним исторические события, повлиявшие на формирование современного Батуми

Вы узнаете про местные традиции и познакомитесь с культурой страны

Вместе мы сможем непредвзято посмотреть на современную архитектуру, вызывающую немало критики, особенно у местных жителей

Вы узнаете, как чувствуют себя переехавшие в этом поистине уникальном месте на постсоветском пространстве

А также в нашем маршруте: Батумский порт — канатная дорога Арго — турецкий квартал — мечеть Орта Джаме — Старый город Батуми — башня Азбуки — здание Американского технологического университета — колесо обозрения и статуя «Али и Нино» — Батумский бульвар — поющие фонтаны — Дворец бракосочетания —Японский сад — Парк 6 мая

Организационные детали

Эту экскурсию для вас проведу я сама.