Прогулка по Батуми с гидом-медиатором

Индивидуальная экскурсия по Батуми с гидом-медиатором подарит вам уникальный взгляд на город. Узнайте о местных традициях и культуре в непринужденной обстановке
Прогулка с гидом-медиатором по Батуми предлагает уникальный взгляд на город. Вместе с гидом вы посетите Храм Святого Николая, площадь Пьяцца и другие знаковые места. Экскурсия не перегружена историческими фактами, но обогащена беседами о культуре и архитектуре. Участники узнают о жизни в Батуми, его истории и современности. Это идеальный способ провести время, наслаждаясь красотой и атмосферой города
5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный опыт с гидом-медиатором
  • 🏛 Посещение знаковых мест Батуми
  • 🗣 Интересные беседы о культуре и истории
  • 🏙 Контраст старого и нового города
  • 🌿 Приятная прогулка по красивым местам
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Храм Святого Николая
  • Площадь Пьяцца
  • Фонтан Нептуна
  • Драматический театр
  • Аллея Героев
  • Дом юстиции
  • Батумский порт
  • Канатная дорога Арго
  • Турецкий квартал
  • Мечеть Орта Джаме
  • Старый город Батуми
  • Башня Азбуки
  • Здание Американского технологического университета
  • Колесо обозрения
  • Статуя «Али и Нино»
  • Батумский бульвар
  • Поющие фонтаны
  • Дворец бракосочетания
  • Японский сад
  • Парк 6 мая

Описание экскурсии

Храм Святого Николая — бывший кафедральный собор, который возник ещё в турецком Батуми благодаря инициативе греческого населения. Внутри сохранились старинные фрески, а службу сегодня проводят и на русском языке.

Площадь Пьяцца — создана буквально несколько лет назад по программе восстановления исторических кварталов в центре. Пожалуй, это самое туристическое место в городе. Напоминает площадь Сан-Марко в Венеции, но с местным колоритом.

Фонтан Нептуна и Драматический театр — в этой точке города европейское влияние и грузинское наследие сталкиваются лицом к лицу и вызывают негодование местных жителей и удивление гостей.

Аллея Героев и Дом юстиции — этот район называют «каменными джунглями» Батуми. Вы ощутите контраст, оказавшись среди небоскребов после прогулки по Старому городу и Морскому бульвару.

На прогулке:

  • Я не буду перегружать вас историческими фактами и стилями архитектуры, зато покажу самые красивые места и важные культурные объекты
  • Мы поговорим об эклектичности архитектуры, урбанистике и комфорте проживания в этом курортном городе
  • Вспомним исторические события, повлиявшие на формирование современного Батуми
  • Вы узнаете про местные традиции и познакомитесь с культурой страны
  • Вместе мы сможем непредвзято посмотреть на современную архитектуру, вызывающую немало критики, особенно у местных жителей
  • Вы узнаете, как чувствуют себя переехавшие в этом поистине уникальном месте на постсоветском пространстве

А также в нашем маршруте: Батумский порт — канатная дорога Арго — турецкий квартал — мечеть Орта Джаме — Старый город Батуми — башня Азбуки — здание Американского технологического университета — колесо обозрения и статуя «Али и Нино» — Батумский бульвар — поющие фонтаны — Дворец бракосочетания —Японский сад — Парк 6 мая

Организационные детали

Эту экскурсию для вас проведу я сама.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя
Катя — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 260 туристов
Гамарджобат! Приветствую вас! Меня зовут Катя, я представляю нашу команду гидов. В 2023 году я переехала в Батуми из Москвы. В России я работала гидом-медиатором на выставках современного искусства, тут адаптировала
свой опыт, учитывая местный контекст. Вместе с моими грузинскими коллегами мы занимаемся организацией туров и экскурсий в прекрасной Грузии. В нашей грузино-русской команде я отвечаю за высокий уровень сервиса, интересную культурную программу и красоту. Мои партнёры-картвелы ответственны за ваш комфорт и тёплое грузинское гостеприимство, известное на весь мир. Нас объединяет любовь к культуре и невероятной красоты природе этого региона. Мы желаем делиться с вами историческими, культурными и природными богатствами Сакартвело. Добро пожаловать к нам в гости!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

Т
Татьяна
27 июл 2025
Экскурсия прошла душевно. Екатерина находила ответы на любые вопросы. Все основные достопримечательности посмотрели, узнали много интересного. Рекомендуем
Дата посещения: 26 июля 2025
Анна
Анна
4 окт 2025
Мне очень понравилась Катя своей открытостью, коммуникабельностью и умением подстроить свои знания и опыт под группу. Я была с сыном 10 лет и мы проходили 3 часа, насмеялись, нафоткались и наболтались! Ощущение, что классно провели время с подружками!
С
Светлана
18 сен 2025
Хороший маршрут, многое удалось увидеть! Понятный и доступный рассказ. Благодарю за приятную прогулку и знакомство с Батуми!)))
В
Виталий
18 сен 2025
Спасибо Кате, очень понравилась экскурсия! Познавательно, при этом не перегружено лишней информацией. Куча красивейших мест.
И
Ирина
15 сен 2025
Вчера провели прекрасных три часа с Катериной. Понравилось все. Удобный формат экскурсии, когда можно в своем темпе увидеть все интересные места, задавать вопросы, делиться мнением и т. п. Мы узнали
не только очень много об истории, архитектуре и жителях Батуми, но и быте батумцев. Батуми очень красив. В любом новом месте очень важно, чтобы первое знакомство со страной было в компании дружелюбного, знающего и любящего страну человека. Катерина именно такой человек, мы рады, что начали свое знакомство с городом и страной именно с экскурсии с ней!

Е
Елена
8 сен 2025
В помощь будущим экскурсантам: рекомендуем Катю, как экскурсовода, однозначно; подача материала структурирована и логична в форме оживленной беседы. Катя открыта и приветлива. Мы сначала планировали пойти на экскурсию с местным
экскурсоводом, но в таком случае, плохой русский нас совсем не вдохновлял. С Катей этой проблемы совсем не возникло. Не только показала Батуми, но и оставила много рекомендаций для продолжения изучения Батуми и окрестностей. Оценка 5.

А
Альфира
26 авг 2025
Несмотря на дождь, всё прошло хорошо, спасибо большое Кате!
Всеволод
Всеволод
23 авг 2025
Все было прекрасно, заказал бы снова и однозначно готов рекомендовать!

Вместе с Екатериной вы найдете ровно тот Батуми, который ищете)
А
Анастасия
23 авг 2025
Прекрасно провела время гуляя по городу.
Е
Екатерина
22 авг 2025
Гид Катя прекрасно провела экскурсию! Очень много рассказала про быт и традиции страны. По описанию экскурсия выполнена на 100%. Однозначно рекомендуем! За одну экскурсию можно посетить все знаковые места Батуми и скрытые красивые локации.
И
Илона
11 авг 2025
Катя замечательно подготовилась, отлично рассказывала и принимала в учет пожелания. Желаю успехов!
Д
Дарья
7 авг 2025
Прекрасная познавательная и интересная экскурсия! Екатерина отличный гид, у нас получился занимательный диалог. Кто хочет познакомиться с историей и архитектурой города, очень рекомендую!:)
Татьяна
Татьяна
26 июл 2025
На третий день нахождения в Батуми решили взять экскурсию по городу, хоть сами уже га многое сбегали посмотрели, но оказалось еще столько неразведанных мест! Катя очень приятный человек, в режиме общения раскрыла немало местных "изюминок". Конечно под конец экскурсии устали ноги, но были все довольные, наполненные новой информацией и впечатлениями))) Рекомендуем
S
Sholpan
20 июл 2025
Катя, примите нашу благодарность! Экскурсия отличная! Режим "медиатор" был для нас комфортным - не только слушаешь, но и спрашиваешь, делишься впечатлениями в моменте, рассказываешь в сравнении со своей страной или
местами, где уже путешествовал.
В ходе экскурсии посмотрели знаменитые (значимые) места старого Батуми, узнали интересные факты как исторического, так и экономического характера.
Получили жизненные советы по осторожности с солнцем. Получили прекрасные рекомендации по маленьким ресторанчикам с национальной кухней.
С сердечной благодарностью,
Шолпан, Каусар.

К
КРИСТИНА
20 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Спасибо большое!

