Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
Уникальная возможность познакомиться с духовной и культурной историей Грузии, посетив её древние памятники и наслаждаясь местными традициями
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
от €208 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мцхете
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по монастырям и соборам Мцхеты
Мцхета - древний город, хранящий историю православия в Грузии. Посетите монастыри Джвари и Самтавро, собор Светицховели и Шио-Мгвимский монастырь
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
от €153
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: В месте, которое укажете в Тбилиси или Мцхета
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
€221 за всё до 5 чел.
