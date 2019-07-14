2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древнейшие храмы, крепости и замки Грузии

Марина
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Марина – ваш гид
Мцхета — один из старейших городов-крепостей на территории Грузии, который с 4-го века до н.э являлся политическим центром Иберийского царства.

Даже если у вас всего пара свободных дней, один из них непременно стоит уделить этому сакральному месту, чтобы почувствовать мощь древних религиозных построек, узнать о насыщенной истории грузинской земли и увидеть своими глазами те красоты, которые не уставали воспевать многие поэты и писатели.
132 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
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Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури

Что вас ожидает

Светицховели — эталон храмовой архитектуры Грузии
Мцхета, как город-музей, интересен сам по себе. Но его главной достопримечательностью является храм Светицховели, построенный в 11 веке на месте первой грузинской христианской церкви 4 века. До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны. На экскурсии вы узнаете самые интересные факты об этом уникальном творении средневекового зодчества, пережившем немало трудных времен и множество реконструкций.

Джвари — «там, где, сливаяся, шумят…»
Неподалеку от Мцхета находится еще одна религиозная святыня Грузии: храм 6 века Джвари, что в переводе означает «крест». Храм построили на месте креста, воздвигнутого в 4 веке царем Мирианом, первым христианским царем Грузии. Именно этот храм и воспел Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Я познакомлю вас с особенностями постройки этого сооружения и расскажу о ярких событиях и легендах, связанных с этим храмом.

Ананури — красота, застывшая в камне
Финальным пунктом нашего маршрута будет средневековый замок Ананури, древняя резиденция арагвских князей, находящаяся всего в 30 км. от Мцхеты. Этот замок сохранился лучше всех остальных в Грузии. Построенный на берегу Жинвальского водохранилища, прямо на знаменитой Военно-Грузинской дороге, он притягивает не только своей древностью и красотой средневековой архитектуры, но и особой эффектностью благодаря живописным окрестностям. А среди храмов, что есть на его территории, особенно примечателен храм Богоматери — храм с самой богатой отделкой из всех сохранившихся на территории Грузии религиозных построек.

Организационные детали

  • Экскурсию в Мцхету можно совместить с посещением усадьбы Багратион-Мухранских. В шато проводятся экскурсии по винному погребу и предлагается дегустация вина, изготовленного в усадьбе.
  • Стоимость тура увеличится только в случае заказа экскурсии и дегустации в шато Мухрани.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 июля 2019
Марина была нашим самым лучшим гидом в Грузии и, наверное, за все экскурсии во всех уголках планеты, на которых мы были. Она рассказывала то, что было интересно всей группе (7 человек!) и знала ответы на все вопросы. Марина блестяще владеет исторической и бытовой частью, подскажет где найти лучшие специи/еду. По ее рекомендации мы: купили лучшие специи, попробовали лучшие хинкали и купили чурчхеллу из вина! Она искренне любит Грузию и всей душой стремиться передать свои чувства своим подопечным на экскурсии. Мы с огромным удовольствием вернемся к ней и порекомендуем любому, кто захочет открыть для себя Тбилиси. Марина, огромное Вам спасибо и теплые приветы из Москвы!
5 апреля 2019
Прекрасный экскурсовод, знающий историю своей страны, умеющий увлечь, показать самое интересное, найти новые ракурсы и невилировать некоторые сложности. Марина очень интеллигентна, а ее великолепный и грамотный литературный русский язык восхищает! Всем очень советую!

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