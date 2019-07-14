2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Светицховели — эталон храмовой архитектуры Грузии

Мцхета, как город-музей, интересен сам по себе. Но его главной достопримечательностью является храм Светицховели, построенный в 11 веке на месте первой грузинской христианской церкви 4 века. До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны. На экскурсии вы узнаете самые интересные факты об этом уникальном творении средневекового зодчества, пережившем немало трудных времен и множество реконструкций.

Джвари — «там, где, сливаяся, шумят…»

Неподалеку от Мцхета находится еще одна религиозная святыня Грузии: храм 6 века Джвари, что в переводе означает «крест». Храм построили на месте креста, воздвигнутого в 4 веке царем Мирианом, первым христианским царем Грузии. Именно этот храм и воспел Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Я познакомлю вас с особенностями постройки этого сооружения и расскажу о ярких событиях и легендах, связанных с этим храмом.

Ананури — красота, застывшая в камне

Финальным пунктом нашего маршрута будет средневековый замок Ананури, древняя резиденция арагвских князей, находящаяся всего в 30 км. от Мцхеты. Этот замок сохранился лучше всех остальных в Грузии. Построенный на берегу Жинвальского водохранилища, прямо на знаменитой Военно-Грузинской дороге, он притягивает не только своей древностью и красотой средневековой архитектуры, но и особой эффектностью благодаря живописным окрестностям. А среди храмов, что есть на его территории, особенно примечателен храм Богоматери — храм с самой богатой отделкой из всех сохранившихся на территории Грузии религиозных построек.