На экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности 🏛️ связанные с жизнью еврейской общины в крепости старого города. Вы узнаете как возникла и развивалась в старом Дубровнике еврейская община и чем жили обитатели еврейского гетто от основания до наших дней, посетите старейшую после пражской дубровницкую синагогу и музей 🖼 при синагоге, а так же сможете посетить специализированный сувенирный магазин.

В ходе экскурсии я расскажу вам о всем самом интересном: о первых евреях-беженцах поселившихся в Дубровнике, о возникновении гетто, о истории 📖 синагоги, о переносе старого еврейского кладбища.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ