Собор Вознесения Девы Марии (Кафедральный собор Дубровника)
Улица Страдун в Дубровнике
Большой фонтан Онофрио
Форт Ревелин
Форт Св. Иоанна
Францисканский монастырь и старая аптека
Церковь Св. Влаха
На экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности 🏛️ связанные с жизнью еврейской общины в крепости старого города. Вы узнаете как возникла и развивалась в старом Дубровнике еврейская община и чем жили обитатели еврейского гетто от основания до наших дней, посетите старейшую после пражской дубровницкую синагогу и музей 🖼 при синагоге, а так же сможете посетить специализированный сувенирный магазин.
В ходе экскурсии я расскажу вам о всем самом интересном: о первых евреях-беженцах поселившихся в Дубровнике, о возникновении гетто, о истории 📖 синагоги, о переносе старого еврейского кладбища.
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ
Встречаемся на площади у входа в крепость старого города
Пешеходная прогулка 👣 по маршруту займет 1, 5 часа
Мы осмотрим основные достопримечательности в старом городе, связанные с еврейской общиной города
Посетим синагогу и музей еврейской общины
Что входит
Услуги персонального лицензированного гида
Что не входит
Входной билет в синагогу/музей
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.