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История еврейской общины Дубровника

Наталия М.
Наталия М. – Гид из Дубровника
История еврейской общины Дубровника
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История еврейской общины Дубровника
История еврейской общины Дубровника

Что вы увидите

  • Форт Бокар и форт Ловренац
  • Дворец Спонза
  • Дубровницкий старый рынок
  • Княжеский дворец в Дубровнике
  • Башня Минчета
  • Старый морской торговый порт
  • Собор Вознесения Девы Марии (Кафедральный собор Дубровника)
  • Улица Страдун в Дубровнике
  • Большой фонтан Онофрио
  • Форт Ревелин
  • Форт Св. Иоанна
  • Францисканский монастырь и старая аптека
  • Церковь Св. Влаха
На экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности 🏛️ связанные с жизнью еврейской общины в крепости старого города. Вы узнаете как возникла и развивалась в старом Дубровнике еврейская община и чем жили обитатели еврейского гетто от основания до наших дней, посетите старейшую после пражской дубровницкую синагогу и музей 🖼 при синагоге, а так же сможете посетить специализированный сувенирный магазин.
В ходе экскурсии я расскажу вам о всем самом интересном: о первых евреях-беженцах поселившихся в Дубровнике, о возникновении гетто, о истории 📖 синагоги, о переносе старого еврейского кладбища.
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ
  • Встречаемся на площади у входа в крепость старого города
  • Пешеходная прогулка 👣 по маршруту займет 1, 5 часа
  • Мы осмотрим основные достопримечательности в старом городе, связанные с еврейской общиной города
  • Посетим синагогу и музей еврейской общины
Что входит
  • Услуги персонального лицензированного гида
Что не входит
  • Входной билет в синагогу/музей
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
История еврейской общины Дубровника
История еврейской общины Дубровника

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия М.
Наталия М.
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