Елена К. проводит ещё 3 экскурсии

Вы еще не были в Черногории? Это надо исправить. Приехав отдыхать в Дубровник, у Вас есть уникальная возможность, посетить еще одну страну — Черногорию.

Черногория, располагается всего лишь в часе езды от центра Дубровника. Прекрасная небольшая страна, покрытая густым лесом, который раскинулся по горным ⛰️ вершинам. Перед нашим взором предстанет красивейший залив и единственный фьорд Адриатического моря 🌊 — Бококоторская бухта.

Вереница городков и поселков по побережью откроет перед нами страницы увлекательной истории 📖. Рисан, город 🏙️ известен, как старая иллирийская столица ⭐️ сохранившая мозаику начала 2 века. Пераст, в котором была в 16 веке открыта первая славянская школа морских капитанов. Возле Пераста находится два островка, Св. Георгия и Богородицы Скал (от Шкрпела), церковь ⛪ хранит чудотворную икону, гобелен необыкновенной ценности, предметы истории и много интересных вещей. Город Котор — это следующая наша остановка. Монументальные крепостные стены длиной 4 км, стали причиной внесения города в Список Всемирного Наследия 1979 г. Город известен многочисленными сакральными объектами (Кафедральный собор 12 века, церковь св. Луки 12 века и многое другое) поражающие воображение. Остров 🏝️ Св. Стефана, бывший когда-то рыбацким селом, расположенным на малом красочном полуострове, превратился в остров — отель 🏨 для богатых, знаменитых и влиятельных людей мира. Мы остановимся в городе Будва, город является центром черногорского туризма. Старая часть города, превращена в торговый центр и удачно соединяет историю с современностью. … По возвращению домой мы будем проезжать, горд Тиват и на огромном пароме пересечем Боко Которский Залив в самой узкой его точке.

Вы будите, очарованы красотой этой страны и удивитесь историей этого государства переплетающейся с глубоких времен с историей России.