Елена К. проводит ещё 3 экскурсии

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Из Дубровника в Черногорию

Елена К.
Елена К. – Гид из Дубровника
Приехав отдыхать в Дубровник, у вас есть возможность посетить еще одну страну — Черногорию.

Черногория расположена в часе езды от центра Дубровника, а вереница городков и поселков по побережью откроет перед вами страницы увлекательной истории 📖 этой страны.

Увидим единственный фьорд Адриатического моря 🌊 — Боко-которскую бухту, побываем на островах Пераста, рассмотрим мозаику 2 века в Рисане, а также заглянем в курортные городки – Котор, Будву и Тиват.

Вы будете, очарованы красотой этой страны и удивитесь историей этого государства переплетающейся с давних времен с историей России.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €300 за экскурсию

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Из Дубровника в Черногорию
Из Дубровника в Черногорию
Вы еще не были в Черногории? Это надо исправить. Приехав отдыхать в Дубровник, у Вас есть уникальная возможность, посетить еще одну страну — Черногорию.
Черногория, располагается всего лишь в часе езды от центра Дубровника. Прекрасная небольшая страна, покрытая густым лесом, который раскинулся по горным ⛰️ вершинам. Перед нашим взором предстанет красивейший залив и единственный фьорд Адриатического моря 🌊 — Бококоторская бухта.
Вереница городков и поселков по побережью откроет перед нами страницы увлекательной истории 📖. Рисан, город 🏙️ известен, как старая иллирийская столица ⭐️ сохранившая мозаику начала 2 века. Пераст, в котором была в 16 веке открыта первая славянская школа морских капитанов. Возле Пераста находится два островка, Св. Георгия и Богородицы Скал (от Шкрпела), церковь ⛪ хранит чудотворную икону, гобелен необыкновенной ценности, предметы истории и много интересных вещей. Город Котор — это следующая наша остановка. Монументальные крепостные стены длиной 4 км, стали причиной внесения города в Список Всемирного Наследия 1979 г. Город известен многочисленными сакральными объектами (Кафедральный собор 12 века, церковь св. Луки 12 века и многое другое) поражающие воображение. Остров 🏝️ Св. Стефана, бывший когда-то рыбацким селом, расположенным на малом красочном полуострове, превратился в остров — отель 🏨 для богатых, знаменитых и влиятельных людей мира. Мы остановимся в городе Будва, город является центром черногорского туризма. Старая часть города, превращена в торговый центр и удачно соединяет историю с современностью. … По возвращению домой мы будем проезжать, горд Тиват и на огромном пароме пересечем Боко Которский Залив в самой узкой его точке.
Вы будите, очарованы красотой этой страны и удивитесь историей этого государства переплетающейся с глубоких времен с историей России.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспортное средство с водителем
  • обзорная экскурсия по городу Котор.
Что не входит
  • Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Дубровника в Черногорию
Из Дубровника в Черногорию
Из Дубровника в Черногорию

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена К.
Елена К.
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Елена К. проводит ещё 3 экскурсии

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