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Обзорная экскурсия по Дубровнику

5
2 отзыва
Елена К.
Елена К. – Гид из Дубровника
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Хорватию! В один из самый чарующих городов мира - Дубровник.

Дубровник называют «Жемчужиной Адриатики» и не зря.

Величественный город-крепость заворожит любого кто входит в его главные ворота – Пиле, от которых, начинается удивительный мир средневековья, переплетающийся с эпохой ренессанса и барокко.
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Обзорная экскурсия по Дубровнику
Обзорная экскурсия по Дубровнику

Что вы увидите

  • Вы сможете увидеть одну из самых старейших аптек мира, которая до сих пор работает
  • Княжеский дворец, где вершилась вся земная власть
  • Кафедральный собор и церковь св. Влаха, где вершилась власть небесная Синагогу, одну из самых старейших в Европе
  • Францисканский и Доминиканский монастырь с уникальными музеями, побываем в сокровищнице
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Хорватию! В один из самый чарующих городов мира - Дубровник. Дубровник называют «Жемчужиной Адриатики» и не зря. Величественный город-крепость заворожит любого кто входит в его главные ворота –Пиле, от которых, начинается удивительный мир средневековья, переплетающийся с эпохой ренессанса и барокко.
История города, которая складывалась тысячелетиями оставила свою печать не только на каждой улице, здании, но и отпечаток на необычном укладе жизни местных жителей.
Прогулка по городу не оставит вас равнодушным к его культуре и истории 📖 обязательно пройдёмся по главной улице – «Страдун», прогуляемся по узким улочкам, которые славятся огромным количеством сувениров и ювелирных украшений; заглянем в укромные уголки города, в которых скрываются национальные рестораны и не большой рынок с хорватскими вкусностями и изделиями народного творчества; также улицы нам расскажут и о современной жизни горожан, которые гордятся тем, что город 🏙️ Дубровник внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Кто хочет увидеть рай на земле, тот должен посетить Дубровник» Бернард Шоу
Что входит
  • Услуги гида
  • вход в Кафедральный собор.
Что не входит
  • Стоимость входа в музеи
  • выставки
  • крепостные стены от 40 кун - 260 кн ( от 7 евро - 30 евро)
Начало и место завершения
🚩 Brsalje 1
Обзорная экскурсия по Дубровнику
Обзорная экскурсия по Дубровнику

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена К.
Елена К.
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2 отзыва оставили туристы

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