Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Хорватию! В один из самый чарующих городов мира - Дубровник. Дубровник называют «Жемчужиной Адриатики» и не зря. Величественный город-крепость заворожит любого кто входит в его главные ворота –Пиле, от которых, начинается удивительный мир средневековья, переплетающийся с эпохой ренессанса и барокко.

История города, которая складывалась тысячелетиями оставила свою печать не только на каждой улице, здании, но и отпечаток на необычном укладе жизни местных жителей.

Прогулка по городу не оставит вас равнодушным к его культуре и истории 📖 обязательно пройдёмся по главной улице – «Страдун», прогуляемся по узким улочкам, которые славятся огромным количеством сувениров и ювелирных украшений; заглянем в укромные уголки города, в которых скрываются национальные рестораны и не большой рынок с хорватскими вкусностями и изделиями народного творчества; также улицы нам расскажут и о современной жизни горожан, которые гордятся тем, что город 🏙️ Дубровник внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Кто хочет увидеть рай на земле, тот должен посетить Дубровник» Бернард Шоу