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Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города

Наталия М.
Наталия М. – Гид из Дубровника
Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию ⛳ по Дубровнику.

На экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности 🏛️ крепости старого города, узнаете как развивался и чем жил город 🏙️ от основания до наших дней, узнаете как уживаются в нашем городе нескольких религий, познакомитесь с традиционными ремеслами и особенностями местной кухни 🥧.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €100 за экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города
Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города

Что вы увидите

  • Форт Бокар и форт Ловренац
  • Дворец Спонза
  • Дубровницкий старый рынок
  • Княжеский дворец в Дубровнике
  • Башня Минчета
  • Старый морской торговый порт
  • Собор Вознесения Девы Марии (Кафедральный собор Дубровника)
  • Улица Страдун в Дубровнике
  • Большой фонтан Онофрио
  • Форт Ревелин
  • Форт Св. Иоанна
  • Францисканский монастырь и старая аптека
  • Церковь Св. Влаха
Крепостные стены, окружающие Дубровник, считаются лучше всего сохранившимися в Европе. Да и сам старый город 🏙️ Дубровника — застывшее во времени средневековье. Гуляя по нему, можно затеряться во времени. Необыкновенное чувство: старые крепостные стены, черепичные крыши и тут же — спутниковые тарелки и белоснежные простыни, развешенные после стирки. Старый город не просто памятник — он не только хранит дыхание веков, но и живет сегодняшней обычной жизнью: звенит детскими голосами, спешит по делам, готовит обед и развешивает между вековыми стенами
постиранное белье. На этой экскурсии 🧭 вы узнает все самое интересное о городе: его историю 📖, религию, гастрономию, традиционные ремесла

Программа экскурсии:

  • Встречаемся на площади у вдоха в крепость старого города
  • Пешеходная прогулка 👣 по Дубровнику займет 2 часа
  • Мы осмотрим основные достопримечательности 🏛️ старого города
  • Посещение музеев и крепостных стен по вашему желанию, о желании
включить в программу прогулку по крепостной стене сообщите заранее
Что входит
  • Услуги персонального лицензированного гида
Что не входит
  • Входной билет на крепостную стену
  • Входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города
Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города
Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города
Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города
Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города
Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия М.
Наталия М.
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