Крепостные стены, окружающие Дубровник, считаются лучше всего сохранившимися в Европе. Да и сам старый город 🏙️ Дубровника — застывшее во времени средневековье. Гуляя по нему, можно затеряться во времени. Необыкновенное чувство: старые крепостные стены, черепичные крыши и тут же — спутниковые тарелки и белоснежные простыни, развешенные после стирки. Старый город не просто памятник — он не только хранит дыхание веков, но и живет сегодняшней обычной жизнью: звенит детскими голосами, спешит по делам, готовит обед и развешивает между вековыми стенами

постиранное белье. На этой экскурсии 🧭 вы узнает все самое интересное о городе: его историю 📖, религию, гастрономию, традиционные ремесла

Программа экскурсии:

Встречаемся на площади у вдоха в крепость старого города

Пешеходная прогулка 👣 по Дубровнику займет 2 часа

Мы осмотрим основные достопримечательности 🏛️ старого города

Посещение музеев и крепостных стен по вашему желанию, о желании

включить в программу прогулку по крепостной стене сообщите заранее